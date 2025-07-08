Израиль хочет построить гигантский лагерь для 600 тысяч палестинцев

20:19 8.07.2025

Министр обороны Израиля Исраэль Кац распорядился в течение 60 дней возвести на руинах Рафаха, в южной части сектора Газа, так называемый «гуманитарный город» для размещения 600 000 палестинцев, пишет Anhor.uz со ссылкой на немецкие СМИl.

По словам Каца, цель проекта — ослабить влияние радикального движения ХАМАС на гражданское население, находящееся на грани гуманитарной катастрофы уже второй год подряд. Управление лагерем, по его плану, должно быть передано «международным партнёрам», которые не были названы. При этом израильские военные сохранят контроль над безопасностью по периметру.

Каждого, кто попадёт в лагерь, ждёт проверка на «благонадежность» с целью исключить присутствие боевиков ХАМАС. Важная деталь — находящиеся в лагере не смогут его покинуть, подчеркнул министр.

Израильский правозащитник Майкл Сфард в интервью The Guardian назвал проект «преступлением против человечности».

В секторе Газа сейчас проживает более 2 миллионов человек. Большинство из них лишились жилья в результате продолжающейся войны Израиля против ХАМАС, начавшейся после нападения на израильскую территорию 7 октября 2023 года.