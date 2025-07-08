Израиль хочет построить гигантский лагерь для 600 тысяч палестинцев

Министр обороны Израиля Исраэль Кац распорядился в течение 60 дней возвести на руинах Рафаха, в южной части сектора Газа, так называемый «гуманитарный город» для размещения 600 000 палестинцев, пишет Anhor.uz со ссылкой на немецкие СМИl.

По словам Каца, цель проекта — ослабить влияние радикального движения ХАМАС на гражданское население, находящееся на грани гуманитарной катастрофы уже второй год подряд. Управление лагерем, по его плану, должно быть передано «международным партнёрам», которые не были названы. При этом израильские военные сохранят контроль над безопасностью по периметру.

Каждого, кто попадёт в лагерь, ждёт проверка на «благонадежность» с целью исключить присутствие боевиков ХАМАС. Важная деталь — находящиеся в лагере не смогут его покинуть, подчеркнул министр.

Израильский правозащитник Майкл Сфард в интервью The Guardian назвал проект «преступлением против человечности».

В секторе Газа сейчас проживает более 2 миллионов человек. Большинство из них лишились жилья в результате продолжающейся войны Израиля против ХАМАС, начавшейся после нападения на израильскую территорию 7 октября 2023 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.07.2025, 01:40
    Гость: а что тут знать

    Понаехали,местных истребили и задвинули.
    Человечество за 2000 лет не изменилось, соответственно времена и ситуации.
    А ситуации таковы,что евреи нигде не могли ужиться, во всех государствах
    у них были проблемы.
    На БВ им тоже все плохие. Держатся там благодаря сионистскому лобби США.

    На американских штыках.

    территорию Ротшильды через подставные фирмы скупили
    =Человек который создал фундамент для государства Израиль - Барон Эдмо́н де Ро́тшильд.
    Единственный человек в Израиле, у которого есть своя усыпальница, в городе Зихрон Яков. О вкладе барона Ротшильда в развитие Израиля лучше всего сказал он сам: «Без меня сионисты мало чего достигли бы, но без сионистов мое собственное дело погибло бы».=

    ОТКУДА У БАРОНА ДЕНЬГИ?

  2. 09.07.2025, 00:45
    Гость: Тёплое и зелёное.

    Зачем сотрясать
    Форум такими коментами,где нет:
    ни настоящего знания предмета,ни логики,где смешиваете разные вещи,эпохи, времена,ситуации,сопоставляете несопоставимые вещи?
    Больше делать нечего?

  4. 08.07.2025, 23:47
    Гость: бла-бла-бла

    Забыли о террористических лагерях в Чечне 90-х. =

    Почему-то при СССР подобного не было.
    А сейчас в Чечне то ли средневековое ханство,то ли халифат, то ли каганат.
    Лично мне Чечня до голубой звезды и не только мне ,90% она не интересна.
    Каки резервации в Омериге?
    Для коренного населения-ИНДЕЙЦЕВ?
    Похоже на Израиль,таки да.
    США и Израиль страны ПОНАЕХАВШИХ. ПАРАЗИТЫ,живут за счет грабежа всего мира.
    Понаехали , согнали арабов, как американцы индейцев.

    А теперь в лагеря будут сажать, у, фашисты.
    Не будет им мира и жизни НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ!!!
    ОДНОЗНАЧНО ИЗУВЕРЫ!!!

  5. 08.07.2025, 23:10
    Гость: Новости археологии.

    Могу поспорить-
    Сейчас опять начнутся в сми воспоминания "переживших холокост".

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