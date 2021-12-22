«Пикник» нашел ключ к шифру в колыбели космонавтики

Группа «Пикник» в рамках своего гастрольного тура «Все перевернется» заехала в Калугу, выступив в местном ДК Арена КТЗ 12 декабря.

Группа «Пикник» в рамках своего гастрольного тура «Все перевернется» заехала в Калугу, выступив в местном ДК Арена КТЗ 12 декабря.

Как обычно, в шоу питерских визионеров, множество тайн и загадок. С каждым концертом возникают все новые ребусы. В Калуге зрителей перед концертом встречала надпись про электроключ, красующаяся над изображением QR-кода. Был ли это ключ от всех мистических дверей или же просто шутка, так и не выяснилось. Ведь «код» мог быть веселым каламбуром и легко трансформировался в «кота», которого на звуках интро поспешил унести на экране некий любитель домашних животных.

Переброшенная предваряющим концерт фильмом лестница в иное измерение на сей раз привела визуализированных персонажей группы в Калугу. Название пункта назначения сияло на экране небесными тонами, и это не казалось случайным. Калуга — колыбель космонавтики, и его жители — с небом на ты. Как были с ним на ты участвовавшие в безумном чаепитии парень и девушка в видеоряде к песне «Не в опере Венской», которые на свидании дегустировали бабочек, чтобы ощутить трепыхание их крыльев в животе и слушали пластинку «Сияние», ставшую очередной вершиной для «Пикника».

Воспарять к вершинам помогали обновленные аранжировки «пикниковской» классики, с акцентом на партии рояля и мандолины, которые исполнял Эдмунд Шклярский. Ощущение, что от этих песен за спиной вырастают крылья, остроумно обыгрывалось и на сценическом эране. Так под песню «Игла» (украшенную партией мелодики в исполнении Эдмунда Шклярского) мультяшный человечек летел с помощью костылей. Такой посыл был особенно понятен после посещения калужского дома-музея Константина Циолковского, в мастерской которого создавалось ощущение, что великий мечтатель мечтал покорить космические просторы с помощью… рубанка.

Не меньшее дерзновение «Пикник» демонстрировал в «Египтянине». Мечта героя стать восточным кудесником воплощалась на глазах, когда Эдмунд Шклярский вставал-из-за рояля и исполнял на «древнеегипетском инструменте» магическое соло. И все костыли и условности, типа «будто я» и «чему вовсе не быть» отбрасывались на раз…

Во втором отделение прикоснуться к творимому волшебству «пикниковцы» давали и зрителям. Под «Твое сердце должно быть моим» на гитарных грифах Эдмунда Шклярского и Марата Корчемного прорастали настяощие цветы. В финале песни музыканты искали глазами, кому бы врубить эти дары, но претендентки стояли уже наготове. Ведь, как пелось следом, «да, сегодня дозволено всё». И даже парить среди невесомых облаков, выводя вместе с музыкантами «Любо, братцы, любо».