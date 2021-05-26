За социальную инфраструктуру Петербурга возьмется градостроительная комиссия

Спустя несколько лет власти решили изменить подход к возведению соцобъектов. Создание госструктуры для контроля над строительством школ и больниц утвердил градоначальник Александр Беглов

Новый консультативно-совещательный орган создан по распоряжению главы Петербурга во вторник, 25 мая. Градостроительная комиссия учреждена для контроля над реализацией единой государственной политики по обеспечению жилой застройки объектами инфраструктуры. Таким образом, законодательную реализацию получила идея о том, что все новые кварталы в мегаполисе должны строиться вместе со школами и детскими садами, а также поликлиниками и иными социальными объектами.

Ранее застройщики могли добровольно брать на себя задачу обеспечения строящихся кварталов необходимой инфраструктурой, но чаще всего такие объекты оставались лишь в планах и обещаниях. При этом город ежегодно расширяется, строятся и заселяются тысячи квадратных метров жилья. Разница темпов возведения жилых и социальных зданий привела к хроническому дефициту мест в садиках и школах, а также очередям в поликлиниках. Так, по словам детского омбудсмена Санкт-Петербурга Анны Митяниной, в прошлом году нехватка мест в школах города достигала 30 тыс. мест, а садики были переполнены на 14 %.

Для ликвидации сложившегося дефицита на сегодня городу не хватает 169 детских садов, 84 школы и 54 объекта здравоохранения общей стоимостью 300 млрд рублей. При этом за прошлый год город ввел в эксплуатацию только 4 школы и 9 детских садов, потратив из бюджета 26,5 млрд рублей. Также 13 детских садов и 3 школы построены силами инвесторов.

В планах текущего года строительство 25 детских садиков и 11 школ. Контролировать процесс будет специальная структура при правительстве Санкт-Петербурга. Напомним, что создать подобную комиссию петербургские чиновники предложили еще в прошлом году. Предполагалось, что именно она будет выдавать заключения, без которых инвесторы не смогут получить разрешение на строительство.

Ранее в Смольном заявили, что у города не хватает бюджета на социальные объекты, несмотря на 152,2 млрд рублей, выделенные в прошлом году в рамках госпрограммы «Развитие образования в Санкт-Петербурге». Решать проблему очередей в детских садах и школах городу придется за счет инвесторов и федеральных средств.
 

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