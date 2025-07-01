Состояние богатейших россиян за полгода выросло на 24,5 млрд долларов

11:52 1.07.2025

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 24,586 миллиарда долларов. Больше всех прибавил один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 3,83 миллиарда долларов, до 31,7 миллиарда, он сохранил первое место рейтинга, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

На втором месте остается совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала 2025 года увеличил состояние на 1,39 миллиарда долларов, до 26,7 миллиарда.

Замыкает первую тройку основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, поднявшийся с пятого места, его капитал вырос на 1,48 миллиарда долларов, до 24,7 миллиарда долларов.

На четвертое место с третьего опустился бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 1,68 миллиарда долларов, до 24,1 миллиарда.

Пятое место досталось совладельцу "Новатэка" Леониду Михельсону, чье состояние выросло на 1,4 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 23,7 миллиарда.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 21 гражданин России, их общее состояние на 1 июля составляет 316,74 миллиарда долларов.