Состояние богатейших россиян за полгода выросло на 24,5 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 24,586 миллиарда долларов. Больше всех прибавил один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 3,83 миллиарда долларов, до 31,7 миллиарда, он сохранил первое место рейтинга, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
На втором месте остается совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала 2025 года увеличил состояние на 1,39 миллиарда долларов, до 26,7 миллиарда.
Замыкает первую тройку основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, поднявшийся с пятого места, его капитал вырос на 1,48 миллиарда долларов, до 24,7 миллиарда долларов.
На четвертое место с третьего опустился бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 1,68 миллиарда долларов, до 24,1 миллиарда.
Пятое место досталось совладельцу "Новатэка" Леониду Михельсону, чье состояние выросло на 1,4 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 23,7 миллиарда.
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 21 гражданин России, их общее состояние на 1 июля составляет 316,74 миллиарда долларов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Это кстати вопрос к евреям, куда делись залоговые ценности из Гохрана СССР на сумму 24 триллиона рублей! "
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Это хороший вопрос. Были ВЫВЕЗЕНЫ из СССР: а) ВЕСЬ ЕГО ЗОЛОТОЙ ЗАПАС 2.400 ТОНН ЗОЛОТА(куда?), б) ВЕСЬ ЕГО АЛМАЗНЫЙ ФОНД,
г) ВЕСЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПАС РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ, как-то иридий - цена за один грамм около147 евро, родий - 1 кг - до 131.000 евро
и тд. Куда все вывозили - остается на сегодняшний дней тайна, покрытая мраком. Однако удивительно то, что сразу после развала СССР как-бы вдруг появились ДОЛЛАРОВЫЕ МИЛЛИАРДЕРЫ - типа Рома Абрамович и т.д. В долларах все это идет как минимум на десятки триллионов.
Вывозили ТРАНСПОРТНЫМИ САМОЛЕТАМИ. Те которые вывозили и те которые руководили, потом один за другим странным образом скончались
от разных причин. Известно, что все это контролировал спецотряд тогдашнего КГБ СССР. А так, все это было создано ТЯЖЕЛЕЙШИМИ ТРУДАМИ НАРОДОВ СССР и ОНО ПРИНАДЛЕЖИТ ПО ПРАВУ ВСЕМ НАРОДАМ СССР, а кучке предателей и паразитов. Необходимо начать УГОЛОВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ этого преступления ВЕКА и ВЕРНУТЬ его тем, кому оно принадлежит по праву - народам СССР.
Искать ответы по "вопросу" у Маркса?
Довольно еще предметную цитату из него выбрали.
Так вот хотя бы на ней и рассмотрите ход его "мыслей". Сразу отсекается религия.
Дело оказывается не в ней. Дело в действительном человеке, полагающемся на практицизм и своекорыстие, + торгашество.
Великолепное объяснение, не находите?
Базовые черты любого буквально сведущего работника оказываются порочны в приложении именно к данн.категории?? Чего вдруг?
Если не "не вопреки истории, а благодаря истории", то истории чего?
Истории жизни, истории нашей эры, истории воздействия на н.э. чего\то?
Молчание...
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Какие там мысли. У него куда важнее ХОД мысли: увести в сторону от первопричин.
Брин, Безос, Маск,....вот эти как раз пустопорожние барыганы,международное жулье.
Вот кто жиреет от затянувшейся СВО. А не штурмы в полях. И не народ от инфляции.
...который сократил состояние на 1,68 миллиарда долларов...
!??
как сократил?? Сам себе или сам у себя сократил??
правильно так:
"...чьё состояние сократилось на 1,68 миллиарда долларов"