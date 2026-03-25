Стали известны 14 пунктов условий для прекращения войны в Иране

Президент США Дональд Трамп в ходе непрямых переговоров с ключевой фигурой в Иране достиг соглашения по 15 пунктам условий для прекращения войны. Газета The Times of Israel со ссылкой на доклад западного источника опубликовала 14 из 15 требований, пишут «Ведомости».

В требованиях США к Ирану указаны следующие пункты:

  • Иран должен избавиться от своего существующего ядерного потенциала.
  • Иран никогда не будет разрабатывать ядерное оружие.
  • На территории Ирана не будет осуществляться обогащение урана.
  • Иран должен передать Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ) свой обогащенный до 60% запас урана в согласованные сроки.
  • Атомные электростанции в Натанзе, Исфахане и Фордо должны быть демонтированы.
  • МАГАТЭ должен быть предоставлен полный доступ на территории Ирана.
  • Иран должен отказаться от региональной «парадигмы» посредника.
  • Иран должен прекратить финансирование, руководство и вооружение «своих региональных марионеток».
  • Ормузский пролив должен оставаться открытым и функционировать как свободный морской коридор.
  • Иранская ракетная программа должна быть ограничена по количеству ракет и их дальности полета, при этом конкретные пороговые значения будут определены на более позднем этапе.
  • Любое применение ракет будет ограничено самообороной.


Выгодными для Ирана названы всего три пункта:

  • Международное сообщество снимет все санкции с Ирана.
  • США окажут Ирану помощь в развитии его гражданской ядерной программы, включая производство электроэнергии на АЭС «Бушер».
  • Механизм «возврата санкций», который позволяет автоматически возобновлять санкции, если Иран не соблюдает требования, будет отменен.


В докладе также говорится, что сценарий быстрого соглашения не дает покоя израильским политическим лидерам и руководителям служб безопасности. Согласно материалу, план может привести к ситуации, когда Иран окажется в выигрыше и конфликт закончится до того, как будут согласованы точные условия.

24 марта CNN со ссылкой на источник писал, что между США и Ираном в последние дни происходили контакты, которые пока не переросли в полноценные переговоры. Стороны обсуждают возможность достижения соглашения о завершении конфликта. По словам собеседника телеканала, Иран готов предоставить гарантии отказа от разработки ядерного оружия, но настаивает на праве на мирное использование ядерных технологий.

  1. 25.03.2026, 22:56
    Гость: все идет по плану

    Реза Пехлеви(сын бывшего шаха Ирана), после недавней угрозы Трампа заявил: «Отчаянно прошу Трампа и Нетаньяху не атаковать гражданскую инфраструктуру Ирана».
    .
    Иран уже ответил ему:
    .
    - Ты один раз глупый — думал, что твоя «отчаянная» просьба повлияет на решение Трампа и нетаньяху.
    .
    - Ты дважды глупый — когда умолял этих двух о нападении на Иран, не понимал, что такое война и как развивается эскалация напряженности.
    .
    - Ты десять раз глупый — думал, что США потратят миллиарды долларов, чтобы передать тебе страну целиком без ущерба её активам.
    .
    - Ты сто раз глупый — до сих пор не понял, что Исламская Республика не сдастся и сейчас именно она определяет расклады.
    .
    - Ты тысячи раз глупый — после участия в этом преступлении, потери репутации и того, что большинство твоих сторонников внутри и за пределами страны замолчали или даже присоединились к народу, ты всё ещё продолжаешь говорить!

  2. 25.03.2026, 22:50
    Гость: да-да

    Лари Джонсон бывший военный и аналитик ЦРУ на своем ролике на Ютубе уже сказал, что речь Трампа это полный бред расчитанный на даунов.
    .
    Трамп своими заявлениями просто манипулирует и вводит в заблуждение людей, чтобы во-первых сбить цены на нефть, а во-вторых никакие мирные переговоры он не собирается проводить и его 5 дней отсрочки, это исключительно расчет на то, чтобы выиграть время пока в Иран не прибудуь морпехи США для подкрепдения.

  5. 25.03.2026, 21:52
    Гость: коалиция Эпштейна

    Сионисты Израиля и Америки выставили 14 пунктв условия для прекращения войны?
    .
    Другими словами сионисты Израиля и Америки предлагают Ирану разоружиться и положиться на милость сионистов.


]]>
