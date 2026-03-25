Стали известны 14 пунктов условий для прекращения войны в Иране

19:48 25.03.2026

Президент США Дональд Трамп в ходе непрямых переговоров с ключевой фигурой в Иране достиг соглашения по 15 пунктам условий для прекращения войны. Газета The Times of Israel со ссылкой на доклад западного источника опубликовала 14 из 15 требований, пишут «Ведомости».

В требованиях США к Ирану указаны следующие пункты:

Иран должен избавиться от своего существующего ядерного потенциала.

Иран никогда не будет разрабатывать ядерное оружие.

На территории Ирана не будет осуществляться обогащение урана.

Иран должен передать Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ) свой обогащенный до 60% запас урана в согласованные сроки.

Атомные электростанции в Натанзе, Исфахане и Фордо должны быть демонтированы.

МАГАТЭ должен быть предоставлен полный доступ на территории Ирана.

Иран должен отказаться от региональной «парадигмы» посредника.

Иран должен прекратить финансирование, руководство и вооружение «своих региональных марионеток».

Ормузский пролив должен оставаться открытым и функционировать как свободный морской коридор.

Иранская ракетная программа должна быть ограничена по количеству ракет и их дальности полета, при этом конкретные пороговые значения будут определены на более позднем этапе.

Любое применение ракет будет ограничено самообороной.



Выгодными для Ирана названы всего три пункта:

Международное сообщество снимет все санкции с Ирана.

США окажут Ирану помощь в развитии его гражданской ядерной программы, включая производство электроэнергии на АЭС «Бушер».

Механизм «возврата санкций», который позволяет автоматически возобновлять санкции, если Иран не соблюдает требования, будет отменен.



В докладе также говорится, что сценарий быстрого соглашения не дает покоя израильским политическим лидерам и руководителям служб безопасности. Согласно материалу, план может привести к ситуации, когда Иран окажется в выигрыше и конфликт закончится до того, как будут согласованы точные условия.

24 марта CNN со ссылкой на источник писал, что между США и Ираном в последние дни происходили контакты, которые пока не переросли в полноценные переговоры. Стороны обсуждают возможность достижения соглашения о завершении конфликта. По словам собеседника телеканала, Иран готов предоставить гарантии отказа от разработки ядерного оружия, но настаивает на праве на мирное использование ядерных технологий.