Стали известны 14 пунктов условий для прекращения войны в Иране
Президент США Дональд Трамп в ходе непрямых переговоров с ключевой фигурой в Иране достиг соглашения по 15 пунктам условий для прекращения войны. Газета The Times of Israel со ссылкой на доклад западного источника опубликовала 14 из 15 требований, пишут «Ведомости».
В требованиях США к Ирану указаны следующие пункты:
- Иран должен избавиться от своего существующего ядерного потенциала.
- Иран никогда не будет разрабатывать ядерное оружие.
- На территории Ирана не будет осуществляться обогащение урана.
- Иран должен передать Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ) свой обогащенный до 60% запас урана в согласованные сроки.
- Атомные электростанции в Натанзе, Исфахане и Фордо должны быть демонтированы.
- МАГАТЭ должен быть предоставлен полный доступ на территории Ирана.
- Иран должен отказаться от региональной «парадигмы» посредника.
- Иран должен прекратить финансирование, руководство и вооружение «своих региональных марионеток».
- Ормузский пролив должен оставаться открытым и функционировать как свободный морской коридор.
- Иранская ракетная программа должна быть ограничена по количеству ракет и их дальности полета, при этом конкретные пороговые значения будут определены на более позднем этапе.
- Любое применение ракет будет ограничено самообороной.
Выгодными для Ирана названы всего три пункта:
- Международное сообщество снимет все санкции с Ирана.
- США окажут Ирану помощь в развитии его гражданской ядерной программы, включая производство электроэнергии на АЭС «Бушер».
- Механизм «возврата санкций», который позволяет автоматически возобновлять санкции, если Иран не соблюдает требования, будет отменен.
В докладе также говорится, что сценарий быстрого соглашения не дает покоя израильским политическим лидерам и руководителям служб безопасности. Согласно материалу, план может привести к ситуации, когда Иран окажется в выигрыше и конфликт закончится до того, как будут согласованы точные условия.
24 марта CNN со ссылкой на источник писал, что между США и Ираном в последние дни происходили контакты, которые пока не переросли в полноценные переговоры. Стороны обсуждают возможность достижения соглашения о завершении конфликта. По словам собеседника телеканала, Иран готов предоставить гарантии отказа от разработки ядерного оружия, но настаивает на праве на мирное использование ядерных технологий.
Реза Пехлеви(сын бывшего шаха Ирана), после недавней угрозы Трампа заявил: «Отчаянно прошу Трампа и Нетаньяху не атаковать гражданскую инфраструктуру Ирана».
Иран уже ответил ему:
- Ты один раз глупый — думал, что твоя «отчаянная» просьба повлияет на решение Трампа и нетаньяху.
- Ты дважды глупый — когда умолял этих двух о нападении на Иран, не понимал, что такое война и как развивается эскалация напряженности.
- Ты десять раз глупый — думал, что США потратят миллиарды долларов, чтобы передать тебе страну целиком без ущерба её активам.
- Ты сто раз глупый — до сих пор не понял, что Исламская Республика не сдастся и сейчас именно она определяет расклады.
- Ты тысячи раз глупый — после участия в этом преступлении, потери репутации и того, что большинство твоих сторонников внутри и за пределами страны замолчали или даже присоединились к народу, ты всё ещё продолжаешь говорить!
Лари Джонсон бывший военный и аналитик ЦРУ на своем ролике на Ютубе уже сказал, что речь Трампа это полный бред расчитанный на даунов.
Трамп своими заявлениями просто манипулирует и вводит в заблуждение людей, чтобы во-первых сбить цены на нефть, а во-вторых никакие мирные переговоры он не собирается проводить и его 5 дней отсрочки, это исключительно расчет на то, чтобы выиграть время пока в Иран не прибудуь морпехи США для подкрепдения.
„Война — это путь обмана.“
Сионисты Израиля и Америки выставили 14 пунктв условия для прекращения войны?
Другими словами сионисты Израиля и Америки предлагают Ирану разоружиться и положиться на милость сионистов.