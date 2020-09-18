Как лечить косолапость у детей?

13:19

Любая мама, заметив у детей косолапость (или «косолапие», как некоторые говорят), станет задаваться вполне логичными вопросами: почему у малыша такие ножки?

Есть ли эффективное лечение косолапости? Сколько нужно времени на лечение?

Да, это можно излечить, но для начала немного статистики, относительно причин этого дефекта стоп.

Причины косолапости



Удивительно, но число детей, рождающихся на свет с косолапостью, растет после войн. Это было замечено после войны с Наполеоном, первой мировой войны, великой отечественной войны. Беды и тревоги, которые ложатся на плечи женщин в период военных действий, негативно сказываются и на внутриутробном развитии их детей. И, как следствие, малыши рождаются косолапыми.

Вот еще одно наблюдение: в осенне-зимний период больше новорожденных регистрируется с признаками косолапости, чем летом и осенью. Опять-таки причины кроются в особенностях протекающей беременности. Рацион будущей мамы зимой не так богат витаминами, необходимыми малышу, поэтому и столь неприятное последствие.

Может сказаться и поздний токсикоз при беременности.

Некоторые ученые утверждают, что косолапость может быть механической, т.е. вследствие механического воздействия мускулатуры матки на стопы плода. Также подобная механическая травма может возникнуть в «тесных условиях» — при маловодии.

Наследственная предрасположенность – это еще одна из причин косолапия. Случается, что косолапость у детей повторяется в семьях из поколения в поколение.

Косолапость у детей



Таким образом, причин много, но родителей, прежде всего, волнует другое: какое существует лечение, и сколько потребуется на это времени.

Сразу стоит отметить, что все поправимо, но придется запастись терпением – лечение будет длительным.

Косолапость: лечение



Поставить диагноз косолапость достаточно просто, ведь все очевидно: стопа завернута вовнутрь. Мышцы, сухожилия, связки, ткани с внутренней части стоп укорочены и напряжены.

Внутренние края подошвенных частей стоп слегка приподняты, а наружные – опущены. Если ничего не предпринимать, то в итоге малыш начнет ходить, наступая лишь на внешние края стопы. Этого допускать нельзя.

Лечить косолапость пытались по-разному. Вот один из методов щадящего амбулаторного лечения, основанный на учете всех особенностей развития проводящих нервных путей.

Здесь предполагается традиционное наложение гипсовых повязок поэтапно. Но есть небольшая поправка: нога будет не «глухом гипсе». Для того, чтобы сохранить возможность проведения сеансов лечебной физкультуры, не нарушать питание и тонус тканей голени и стопы, необходимо оставить в гипсе небольшое пространство для стопы. Так можно будет проводить активные и пассивные корректирующие движения для постепенного исправления деформации.

Вот как это делается:

Сначала врач легкими движениями растягивает и разминает напряженные связки и мягкие ткани стопы, не причиняя при этом ни малейшей доли. Достаточно бывает нескольких минут такого массажа для того, чтобы хоть немного скорректировать деформацию. Теперь нужно зафиксировать стопу в таком положении.

Ребенку на ногу надевают длинный чулок и начинают поверх него накладывать прогипсованный бинт. Делают это круговыми движениями, начиная сверху и двигаясь вниз, обматывая ногу против направления деформации. В сторону коррекции, с тыльной стороны стопы прибинтовывают клиновидной формы прокладку, изготовленную из вспененного полиэтилена. После высыхания бинта эту прокладку убирают, и тем самым образуется свободное пространство для движений стопы.

Далее все зависит от родителей. Для успешного лечения косолапости у детей необходимы ежедневные занятия лечебной физкультурой. Этих занятий должно быть не менее 5, а лучше 10-15 — по 3 минуты каждое занятие. Ничего сложного в этом нет. Потягивая слегка мысок чулка в сторону и вверх, вы будете постепенно исправлять деформацию. Если видите небольшой результат, то подложите в образовавшийся просвет в гипсе небольшой валик из ваты и снова продолжайте физкультуру. И уже скоро вы перестанете рассуждать о причинах косолапости, а будете видеть реальный результат от лечения.

Наверняка вы много раз в день наклоняетесь над кроваткой, чтобы поиграть с малышом, "поагукать" и т.п. Не упускайте возможности в эти моменты потрогать его за пальчики, пощекотать их слегка. Ребенок рефлекторно откликнется на это и попытается подвигать ножкой. Только двигать он ей сможет только в сторону исправления деформации, т.к. с другой стороны мешает гипс. А это как раз нам и нужно!

Начинать лечение нужно как можно раньше. Лучше всего – сразу же после выписки из роддома. Ведь ткани и мышцы новорожденного наиболее податливы и эластичны.

Имеются сведения, что в прошлых столетиях косолапость исправляли уже в роддоме, начиная с первых суток жизни младенца.

Но многие ортопеды не рисковали накладывать гипсовые повязки так рано, а предпочитали начинать исправление дефекта с фланелевых мягких повязочек. Однако положительный эффект от этого метода многие врачи оспаривали, утверждая, что тканевая повязка лишь создает иллюзию лечения и ничего более. Намного эффективнее раз или два раза воспользоваться гипсовыми повязками и получить отличный результат быстро, чем долго и нудно бинтовать ножку, получая малые результаты.

Первый гипс новорожденным накладывают на 5-7 дней, не более. Более взрослым деткам могут наложить на срок до 4 недель. За такой срок связки растягиваются, после чего доктор может снять старую повязку и наложить новую, зафиксировав стопу в новом положении.

Родители должны наблюдать за состоянием гипсовой повязки, не допускать ее намокания, излома гипса и т.д.

У некоторых деток под гипсовой повязкой кожа становится шершавой, очень сухой, могут даже появиться небольшие ссадины. Чаще всего достаточно бывает теплой ванны, смазывания кожи детским кремом, а ссадин – йодом или зеленкой. Без гипсовой повязки надолго оставлять ребенка нельзя, это может свести на нет все ваши предшествующие усилия.

Если состояние детской кожи такое, что нельзя полностью наложить гипс, то врачи ограничиваются гипсовой лонгеткой, либо сапожком из поливика, изготовленным срочно по размерам ножек. В таком сапожке ("туторе") потребуется ребенку спать несколько лет после окончания лечения.

Как долго протекает лечение косолапости?



Каждый случай индивидуален. Бывает, что тяжелые степени деформации исправляются быстрее ожидаемых сроков и наоборот, легкие степени косолапости затягиваются на длительное время.

Скорость излечения зависит не только от степени деформации, индивидуальных особенностей организма и того, насколько рано было начато лечение. Во многих случаях решающим фактором выступает то, насколько родители были терпеливы, как добросовестно и точно они проводили сеансы физкультуры с ребенком.

Как показывает практика, если лечение было начато с первых дней жизни ребенка, то в год он встанет на свои ножки уже правильно.

Таким образом, косолапость у детей – это явление частое, неприятное, но излечимое, если родители не будут равнодушно смотреть на эту проблему.

А вам знакомо проявление «косолапия»? Какие причины косолапости, на ваш взгляд, самые распространенные?

Фото с сайта medotvet.com

