Презентация нового стихотворного сборника Вадима Степанцова «Оборзевший голубь, или Яхта Абрамовича» состоялась 1 февраля в «Рюмочной Зюзино»

В программе было обещано два отделения — трио «Мастодонт» с Вадимом Степанцовым и без. Но на деле все оказалось намного разнообразнее. «Мастодонт» действительно сыграл несколько песен сначала один, мешая зарубежную эстраду и рок («Yellow Submarine» «битлов» и др.) с «Королем Оранжевое Лето». Последний идеальным оразом предварял появление «великого поэта земли русской», так как был на его стихи.

Вместе с «Мастодонтом» Вадим Степанцов исполнил несколько песен из их совместного творчества, пройдясь немного по альбому «Несуществующий рыцарь». Это была «дивертисментная» часть программы, а во втором отделении маэстро посулил «треш, угар и Маму Марию». Отпустив «Мастодонт» с миром, Степанцов решил прочесть несколько стихов сразу из двух своих стихотворных сборников - «Рокером в России быть» и презентуемого «Оборзевший голубь, или Яхта Абрамовича».

Свою новую книгу автор аттестовал как сборник стихотворений о море. Тем, кто неравнодушен к шелесту волн, он велел заучить хотя бы одно произведение оттуда. Сам же он прочитал несколько, включая опорные точки из большого сериала-сюиты «Оборзевший голубь». Не обошлось без морских реалий даже в «Десять лет назад я в Салехарде» - даже несмотря на то, что в этих краях решается купаться не каждый салехардец, а только приезжие, да и то «по большой водке».

Второе отделение выдалось несколько серьезнее, чем прогнозировал мэтр. Исключительно духоподъемно прозвучали гимны «Алешенька живой» и «Шаман Саня». Кстати, недавно Вадим Степанцов познакомился с настоящим алтайском шаманом, которого звать, правда Леша, и теперь планирует записать с ним песню — да еще, скорее всего, и не одну. Весной же в первопрестольную нагрянет еще один шаман — Альберт Кувезин из группы Yat-Kha.

Поскольку публика в «Ромочной Зюзино» подобралась исключительно вдумчивая и реагировала не только на угар, Вадим Степанцов решил незапланированно представить сразу три премьеры. Одну из них с лейтмотивом «мы за прошлое платим» он принес недавно прямо из-за линии фронта, где «беглые сепаратюги» облюбовали один украинский КЦ. В этой песне содержался милый сердцу каждого русского человека императив: ««Капитанскую дочку нужно знать наизусть». Вторая премьера была про «хрустальный Иловайск», и была написана прямо там под впечатлением от необыкновенно величественного зимнего пейзаэа. Третья новинка начиналась со слов «старый рокер звезданулся головою об асфальт», а музыканты еще даже не решили, куда вставить в окончательном варианте тему из «Этот мир придуман не нами» Аллы Пугачевой — в запев или припев.

Учитывая исключительно созидательный настрой публики, Вадим Степанцов непременно решил завершить вечер новогодними песнями. К этой категории относилась баллада «Смородиновый лист». Ну и как «самый котолюбвеобильный» проект «Мастодонт» и маэстро решили спеть напоследок гимн одинокому котенку. Ведь, как призвал Вадим Степанцов, «любите котиков если людей не получается».