FT узнала о готовности Путина заморозить конфликт

Президент России Владимир Путин на переговорах на Аляске сообщил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности заморозить конфликт на Украине в обмен на вывод украинских войск из Донбасса, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника.

По словам трех человек, знакомых с ходом переговоров, в обмен Путин обещал заморозить линию фронта в южных районах Херсонской и Запорожской областей и отказаться от новых атак, пишет РБК.

Трамп передал это сообщение президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам во время телефонного разговора в субботу, в ходе которого он призвал их отказаться от попыток добиться от Москвы прекращения огня, пишет FT.

Источники, знакомые с позицией Зеленского, заявили, что он не согласится передать часть Донецкой области России, но будет открыт для обсуждения территориального вопроса с Трампом в Вашингтоне, где они встретятся в понедельник, 18 августа. Зеленский также готов обсудить этот вопрос на трехсторонней встрече с Трампом и Путиным, сообщили источники FT.

Также Путин ясно дал понять, что он не отказался от своих основных требований по «устранению коренных причин» конфликта, пишет FT. Российский президент готов пойти на компромисс по другим вопросам, включая территориальный, если он будет уверен, что «коренные причины» устранены, сообщил изданию бывший высокопоставленный российский чиновник.

По информации источников Bloomberg, в ходе телефонного разговора после саммита на Аляске Трамп заявил Зеленскому, что решение о территориях остается за Украиной. Трамп также сказал, что позиция российского президента Владимира Путина не изменилась — он по-прежнему требует вывода украинских войск со всей территории Донбасса, рассказали собеседники агентства.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.08.2025, 04:45
    Гость: Гость

    При чем тут вообще Зеленский. Он что ли принимает решения? Скажут - сам уйдет и не пикнет. У него жена и дети под "охраной" иностранных спецслужб. И все бабло в западных банках. Его за одно место так держат, что он сам и рта не откроет.

  4. 18.08.2025, 04:41
    Гость: Гость

    Наша Дума за что только не голосовала, и ничего там с лицами (у них лица вообще?) не случилось.

  5. 18.08.2025, 02:50
    Гость: Всё ещё смешнее

    В соответствии с Конституцией РФ у ГД РФ нет таких полномочий. Принять территории ГД может, а отдать - нет.

Все комментарии (78)
Выбор читателей
«Курск» был все-таки потоплен «Мемфисом»?
Казахстан впервые обогнал Россию по ВВП на душу населения
Заявления Путина и Трампа на пресс-конференции в Анкоридже
Стало известно одно из требований Путина по Украине на встрече с Трампом
Избранное
«Особенное, взволнованное состояние»: почему дети попадали в обморок на школьной линейке
Звёзды и молодые артисты зажгли на шоукейсе Top Hit Live!
ARTEMIEV, 13 января. Кафе «Март»
Мара, 19 февраля, бар «Мажор» (Калуга)
Клейзавод «Кубики» (компакт-кассета)
Пожинаем плоды «святых девяностых»: куда бежать от безденежья?
Как справиться с одиночеством
«Чайф», 28 октября, 1930 Moscow
Сергей Черняховский. Память о революции: сотношение штыков
Сектор Газовой Атаки «Рожденный на Земле»
«Детишки», готовые распахнуть ворота лагерей смерти?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации