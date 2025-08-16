FT узнала о готовности Путина заморозить конфликт

20:45 16.08.2025

Президент России Владимир Путин на переговорах на Аляске сообщил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности заморозить конфликт на Украине в обмен на вывод украинских войск из Донбасса, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника.

По словам трех человек, знакомых с ходом переговоров, в обмен Путин обещал заморозить линию фронта в южных районах Херсонской и Запорожской областей и отказаться от новых атак, пишет РБК.

Трамп передал это сообщение президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам во время телефонного разговора в субботу, в ходе которого он призвал их отказаться от попыток добиться от Москвы прекращения огня, пишет FT.

Источники, знакомые с позицией Зеленского, заявили, что он не согласится передать часть Донецкой области России, но будет открыт для обсуждения территориального вопроса с Трампом в Вашингтоне, где они встретятся в понедельник, 18 августа. Зеленский также готов обсудить этот вопрос на трехсторонней встрече с Трампом и Путиным, сообщили источники FT.

Также Путин ясно дал понять, что он не отказался от своих основных требований по «устранению коренных причин» конфликта, пишет FT. Российский президент готов пойти на компромисс по другим вопросам, включая территориальный, если он будет уверен, что «коренные причины» устранены, сообщил изданию бывший высокопоставленный российский чиновник.

По информации источников Bloomberg, в ходе телефонного разговора после саммита на Аляске Трамп заявил Зеленскому, что решение о территориях остается за Украиной. Трамп также сказал, что позиция российского президента Владимира Путина не изменилась — он по-прежнему требует вывода украинских войск со всей территории Донбасса, рассказали собеседники агентства.