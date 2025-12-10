В ЕС утвердили план по прекращению импорта российского газа

Послы стран Евросоюза утвердили план по отказу от импорта российского газа, сообщило председательство Дании в Совете ЕС. Это устранило «одно из последних юридических препятствий» перед принятием закона, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Теперь документ должны утвердить в Европарламенте, голосование по этому вопросу запланировано на следующую неделю. Затем план должны одобрить министры стран ЕС. Источники Reuters в ЕС ожидают, что документ примут большинством голосов, несмотря на противодействие Венгрии и Словакии.

Совет ЕС достиг предварительного соглашения о запрете на поставки газа из России 3 декабря. ЕС предполагает отказаться от импорта СПГ с конца 2026 года, от трубопроводного газа — с осени 2027 года. Венгрия и Словакия выступили против принятия документа. Обе страны получают российские нефть и газ по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток».

  1. 10.12.2025, 16:09
    Гость: Европеец

    Не боись !
    Три года назад вы тут пужали, что мол мы в Европе замёрзнем и что мне надо кизяками запасаться.
    Я и запасся а теперь не знаю куды девать. Хочешь - пошлю тебе. Качественные...

  2. 10.12.2025, 16:06
    Гость: Н-ст

    Есть навсегда замороженные активы Ливии 120 млрд,что будучи джамахирией она положила на хранение в ЕЭС.или спёрли навсегда.Евросоюз принял решение навсегда заморозить вклад рефы и выпустить на эту сумму кредит для финансирования войны с ней..ловким движением рук штаны превращаются,. Превращаются,превращаются...в полушорты

  5. 10.12.2025, 15:35
    Гость: к слову

    А как европеец будет рад,слетели с российской газовой иглы.Но они без газовой иглы не могут,на какой штырь сядут-очень интересно!

Все комментарии (9)
