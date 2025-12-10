В ЕС утвердили план по прекращению импорта российского газа

14:28 10.12.2025

Послы стран Евросоюза утвердили план по отказу от импорта российского газа, сообщило председательство Дании в Совете ЕС. Это устранило «одно из последних юридических препятствий» перед принятием закона, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Теперь документ должны утвердить в Европарламенте, голосование по этому вопросу запланировано на следующую неделю. Затем план должны одобрить министры стран ЕС. Источники Reuters в ЕС ожидают, что документ примут большинством голосов, несмотря на противодействие Венгрии и Словакии.

Совет ЕС достиг предварительного соглашения о запрете на поставки газа из России 3 декабря. ЕС предполагает отказаться от импорта СПГ с конца 2026 года, от трубопроводного газа — с осени 2027 года. Венгрия и Словакия выступили против принятия документа. Обе страны получают российские нефть и газ по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток».