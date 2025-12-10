В ЕС утвердили план по прекращению импорта российского газа
Послы стран Евросоюза утвердили план по отказу от импорта российского газа, сообщило председательство Дании в Совете ЕС. Это устранило «одно из последних юридических препятствий» перед принятием закона, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Теперь документ должны утвердить в Европарламенте, голосование по этому вопросу запланировано на следующую неделю. Затем план должны одобрить министры стран ЕС. Источники Reuters в ЕС ожидают, что документ примут большинством голосов, несмотря на противодействие Венгрии и Словакии.
Совет ЕС достиг предварительного соглашения о запрете на поставки газа из России 3 декабря. ЕС предполагает отказаться от импорта СПГ с конца 2026 года, от трубопроводного газа — с осени 2027 года. Венгрия и Словакия выступили против принятия документа. Обе страны получают российские нефть и газ по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток».
Не боись !
Три года назад вы тут пужали, что мол мы в Европе замёрзнем и что мне надо кизяками запасаться.
Я и запасся а теперь не знаю куды девать. Хочешь - пошлю тебе. Качественные...
Есть навсегда замороженные активы Ливии 120 млрд,что будучи джамахирией она положила на хранение в ЕЭС.или спёрли навсегда.Евросоюз принял решение навсегда заморозить вклад рефы и выпустить на эту сумму кредит для финансирования войны с ней..ловким движением рук штаны превращаются,. Превращаются,превращаются...в полушорты
Демократический, американский- Но дороже.
А газ только великоымперский шо-ли есть? Никто больше не продаёт?
А как европеец будет рад,слетели с российской газовой иглы.Но они без газовой иглы не могут,на какой штырь сядут-очень интересно!