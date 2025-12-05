Бесплодные потуги: в Еврокомиссии силятся украсть российские активы

11:48 5.12.2025

Совет ЕС 18 декабря всё ближе, а решения по «замороженным» российским активам у Еврокомиссии всё нет. В самой России их называют украденными. Владимир Путин 27 ноября прямо назвал произошедшее в Евросоюзе «воровством чужой собственности».

Еврокомиссия всё же намерена провернуть аферу с конфискацией российской собственности в ЕС. Для этого используются демагогические приёмы и откровенная ложь.

Коллегия Еврокомиссии 3 декабря одобрила два варианта финансирования нужд нынешнего руководства Украины. Правительствам стран-членов к декабрьскому заседанию Совета ЕС предложено определиться, готовы они платить Зеленскому и прочим киевским клептократам из средств налогоплательщиков своих стран или всё же из средств, украденных у России, пресловутых «замороженных активов», через «репарационный кредит». ЕК клянётся, что Россия потерпит поражение в СВО и будет выплачивать репарации.

«В этих законодательных предложениях Комиссия предлагает два возможных решения: заимствования ЕС, которые будут опираться на бюджет ЕС ("резервный фонд"), и репарационный кредит, который предоставит Комиссии возможность заимствовать остатки денежных средств у финансовых институтов ЕС, владеющих иммобилизованными активами Центрального банка России», – официально сообщила Еврокомиссия.

Она представила два решения как заботу о не входящем в ЕС государстве, а также «в качестве стратегических инвестиций в безопасность Европы и в стремление к справедливому и прочному миру». Под «Европой» в этом демагогическом пассаже понимается, видимо, только Евросоюз.

ЕК голословно заявила о неких «гарантиях» защиты расхитителей российской собственности в ЕС (государств и финансовых институтов) от ответных мер внутри России. ЕК также заявила о якобы имеющейся возможности защитить воров от заочно объявленной «незаконной» ответной экспроприации собственности ЕС за пределами РФ и «особенно в дружественных России юрисдикциях».

«Для покрытия остаточного риска пакет включает в себя мощный механизм солидарности, подкреплённый двусторонними национальными гарантиями или бюджетом ЕС. Хотя эти предложения полностью соответствуют европейскому и международному праву, они также сохраняют целостность финансового рынка Союза и статус евро как мировой валюты», – заявили в ЕК.

На самом деле никакого механизма нет – ни «мощного», ни немощного. Еврокомиссия откровенно врёт со ссылками на право, которое ею же грубо попирается. Строго говоря, нет и не было никогда никакого «европейского права» – это такая же политизированная и вредная иллюзия, как отождествление Евросоюза со всей Европой.

Еврокомиссия предложила:

«Положение о создании репарационного займа»;

запрет любого перевода украденных активов Центробанка России обратно в Россию;

два тайных предложения по «гарантиям» для «репарационного кредита», призванные защитить государства ЕС и финучреждения от ответных мер;

поправку к «действующей многолетней финансовой структуре, позволяющей использовать бюджет ЕС для поддержки кредита Украине, что могло бы подойти для реализации обоих предложенных решений».



«Сегодняшними предложениями мы обеспечим Украине средства для самообороны и продвижения мирных переговоров с позиции силы. Мы предлагаем решения, которые помогут покрыть финансовые потребности Украины на ближайшие два года, поддержать государственный бюджет и укрепить ее оборонную промышленность, а также ее интеграцию в европейскую оборонно-промышленную базу. Мы предлагаем создать репарационный кредит, используя остатки денежных средств от иммобилизованных российских активов в ЕС, с надежными гарантиями для наших государств-членов», – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По её мнению, предложения ЕК увеличат для России издержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В этом есть резон. Нет такового в другом обосновании Ляйен: «Это должно послужить дополнительным стимулом для России сесть за стол переговоров».

Глава ЕК прекрасно знает, что переговоры давно идут, и 2 декабря фактически состоялся их очередной раунд в Москве. Другое дело, что ЕС сам себе запретил вести переговоры, и вынужден вставлять палки в колёса миротворческому процессу, который запустила новая администрация вашингтонского райкома.

Никаких надёжных гарантий ЕК дать европейским собственникам активов за пределами ЕС не может. Например, по иску России в Белоруссии будут конфискованы активы финской Olvi Group в ОАО «Лидское пиво» – Ляйен сможет лишь развести руками или сделать внеочередное громкое безответственное заявление.

ЕК желает предоставить коррумпированному киевскому режиму экстренный кредит в размере 165 млрд евро за счет замороженных российских активов. Чтобы протащить это решение, уточнила Ляйен, оно будет приниматься «квалифицированным большинством голосов». Таким образом несогласных членов ЕС лишат права вето.

«Кто в самом деле верит, что Россия потерпит поражение на Украине? Это сказки, сплошные иллюзии», – ответил Еврокомиссии в интервью La Libre бельгийский премьер-министр Барт де Вевер.

Он в очередной раз напомнил о крайне негативных последствиях конфискации российских активов в ЕС.

«Украсть замороженные активы другой страны, её суверенные фонды – такого никогда не было. Речь идёт о деньгах Центрального банка России», – подчеркнул премьер-министр королевства.

Вместе с главой МИД Бельгии Максимом Прево он констатировал вред такого шага для заключения мирного соглашения с Россией. Уверены в этом также премьер-министр и глава МИД Венгрии, прямо говорящие о стимулировании воровством собственности России военных действий и вреде миротворчеству президента США.

«Мы на 100% поддерживаем миротворческие усилия (президента США) Дональда Трампа, которые могли бы легко увенчаться успехом, если бы европейцы не потратили последние несколько месяцев на их подрыв», – заявил Петер Сийярто в Брюсселе по окончании заседания глав МИД стран НАТО.

Он также отметил, что «жёсткий военный фанатизм охватил европейских членов НАТО, ослепляя их и делая неспособными принимать рациональные решения». Эти фанатики, по словам главы МИД Венгрии, «хотят войны, причём войны с Россией, и именно поэтому они стремятся подорвать все мирные усилия Дональда Трампа».

Приближающаяся кульминация пошлой оперетки (как выразился бы булгаковский персонаж) вокруг экспроприации российских активов сопровождается громкими коррупционными скандалами в столицах Украины и Евросоюза. Причём во втором случае мошенничеством и разворовыванием денег налогоплательщиков ЕС занимались менеджеры ЕСВД – органа Союза, активно лоббировавшего интересы Киева.

«Думаю, теперь понятно, почему Брюссель не привлек Киев к ответственности, ведь в Брюсселе происходит то же самое, что и в Киеве. Здесь тоже процветает колоссальная коррупция», – сыронизировал Сийярто.

Против репарационной аферы ЕК выступила глава Европейского центробанка Кристин Лагард. По её словам, предложенный ЕК план «репарационного» кредита киевскому режиму «с натяжкой» обоснован и юридически, и экономически.

«Если мы хотим сохранить Европу как центр верховенства права, мы не должны начинать с нарушения этого принципа», – заявила глава ЕЦБ, фактически критикуя главу ЕК.

Еврокомиссия знает, что киевский режим не продержится и полгода без многомиллиардных вливаний. На самом деле деньги разворовываются ещё по пути в Киев, где специально обученные Миндичи оформляют «откаты».

ЕС не желает оплачивать им же устроенную (вместе с бывшими хозяевами Белого дома) кровавую украинскую авантюру из последних сил, снова повышая налоги. Отсюда и закономерные поползновения в сторону любой чужой собственности, не только российской.

ЕК снова планирует давление на государства Глобального Юга в попытке вовлечь их в очередные инициативы по «восстановлению Украины». Инвестиции в государство с сомнительными перспективами его существования смысла не имеют. Однако деньги Брюссельскому райкому нужны срочно, нужно их много и желательно без лишних вопросов. Поэтому вскоре может быть немало интересных сюжетов в этой неоправданно затянутой истории.

«И кто верит, что Путин спокойно согласится на конфискацию российских активов?» – озадачился де Вевер. Он смотрит в корень: Россия обязательно придёт за своими деньгами, из-за которых уже такой раздрай в ЕС.

Автор: Пётр Дмитриев