Бесплодные потуги: в Еврокомиссии силятся украсть российские активы
Совет ЕС 18 декабря всё ближе, а решения по «замороженным» российским активам у Еврокомиссии всё нет. В самой России их называют украденными. Владимир Путин 27 ноября прямо назвал произошедшее в Евросоюзе «воровством чужой собственности».
Еврокомиссия всё же намерена провернуть аферу с конфискацией российской собственности в ЕС. Для этого используются демагогические приёмы и откровенная ложь.
Коллегия Еврокомиссии 3 декабря одобрила два варианта финансирования нужд нынешнего руководства Украины. Правительствам стран-членов к декабрьскому заседанию Совета ЕС предложено определиться, готовы они платить Зеленскому и прочим киевским клептократам из средств налогоплательщиков своих стран или всё же из средств, украденных у России, пресловутых «замороженных активов», через «репарационный кредит». ЕК клянётся, что Россия потерпит поражение в СВО и будет выплачивать репарации.
«В этих законодательных предложениях Комиссия предлагает два возможных решения: заимствования ЕС, которые будут опираться на бюджет ЕС ("резервный фонд"), и репарационный кредит, который предоставит Комиссии возможность заимствовать остатки денежных средств у финансовых институтов ЕС, владеющих иммобилизованными активами Центрального банка России», – официально сообщила Еврокомиссия.
Она представила два решения как заботу о не входящем в ЕС государстве, а также «в качестве стратегических инвестиций в безопасность Европы и в стремление к справедливому и прочному миру». Под «Европой» в этом демагогическом пассаже понимается, видимо, только Евросоюз.
ЕК голословно заявила о неких «гарантиях» защиты расхитителей российской собственности в ЕС (государств и финансовых институтов) от ответных мер внутри России. ЕК также заявила о якобы имеющейся возможности защитить воров от заочно объявленной «незаконной» ответной экспроприации собственности ЕС за пределами РФ и «особенно в дружественных России юрисдикциях».
«Для покрытия остаточного риска пакет включает в себя мощный механизм солидарности, подкреплённый двусторонними национальными гарантиями или бюджетом ЕС. Хотя эти предложения полностью соответствуют европейскому и международному праву, они также сохраняют целостность финансового рынка Союза и статус евро как мировой валюты», – заявили в ЕК.
На самом деле никакого механизма нет – ни «мощного», ни немощного. Еврокомиссия откровенно врёт со ссылками на право, которое ею же грубо попирается. Строго говоря, нет и не было никогда никакого «европейского права» – это такая же политизированная и вредная иллюзия, как отождествление Евросоюза со всей Европой.
Еврокомиссия предложила:
- «Положение о создании репарационного займа»;
- запрет любого перевода украденных активов Центробанка России обратно в Россию;
- два тайных предложения по «гарантиям» для «репарационного кредита», призванные защитить государства ЕС и финучреждения от ответных мер;
- поправку к «действующей многолетней финансовой структуре, позволяющей использовать бюджет ЕС для поддержки кредита Украине, что могло бы подойти для реализации обоих предложенных решений».
«Сегодняшними предложениями мы обеспечим Украине средства для самообороны и продвижения мирных переговоров с позиции силы. Мы предлагаем решения, которые помогут покрыть финансовые потребности Украины на ближайшие два года, поддержать государственный бюджет и укрепить ее оборонную промышленность, а также ее интеграцию в европейскую оборонно-промышленную базу. Мы предлагаем создать репарационный кредит, используя остатки денежных средств от иммобилизованных российских активов в ЕС, с надежными гарантиями для наших государств-членов», – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
По её мнению, предложения ЕК увеличат для России издержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В этом есть резон. Нет такового в другом обосновании Ляйен: «Это должно послужить дополнительным стимулом для России сесть за стол переговоров».
Глава ЕК прекрасно знает, что переговоры давно идут, и 2 декабря фактически состоялся их очередной раунд в Москве. Другое дело, что ЕС сам себе запретил вести переговоры, и вынужден вставлять палки в колёса миротворческому процессу, который запустила новая администрация вашингтонского райкома.
Никаких надёжных гарантий ЕК дать европейским собственникам активов за пределами ЕС не может. Например, по иску России в Белоруссии будут конфискованы активы финской Olvi Group в ОАО «Лидское пиво» – Ляйен сможет лишь развести руками или сделать внеочередное громкое безответственное заявление.
ЕК желает предоставить коррумпированному киевскому режиму экстренный кредит в размере 165 млрд евро за счет замороженных российских активов. Чтобы протащить это решение, уточнила Ляйен, оно будет приниматься «квалифицированным большинством голосов». Таким образом несогласных членов ЕС лишат права вето.
«Кто в самом деле верит, что Россия потерпит поражение на Украине? Это сказки, сплошные иллюзии», – ответил Еврокомиссии в интервью La Libre бельгийский премьер-министр Барт де Вевер.
Он в очередной раз напомнил о крайне негативных последствиях конфискации российских активов в ЕС.
«Украсть замороженные активы другой страны, её суверенные фонды – такого никогда не было. Речь идёт о деньгах Центрального банка России», – подчеркнул премьер-министр королевства.
Вместе с главой МИД Бельгии Максимом Прево он констатировал вред такого шага для заключения мирного соглашения с Россией. Уверены в этом также премьер-министр и глава МИД Венгрии, прямо говорящие о стимулировании воровством собственности России военных действий и вреде миротворчеству президента США.
«Мы на 100% поддерживаем миротворческие усилия (президента США) Дональда Трампа, которые могли бы легко увенчаться успехом, если бы европейцы не потратили последние несколько месяцев на их подрыв», – заявил Петер Сийярто в Брюсселе по окончании заседания глав МИД стран НАТО.
Он также отметил, что «жёсткий военный фанатизм охватил европейских членов НАТО, ослепляя их и делая неспособными принимать рациональные решения». Эти фанатики, по словам главы МИД Венгрии, «хотят войны, причём войны с Россией, и именно поэтому они стремятся подорвать все мирные усилия Дональда Трампа».
Приближающаяся кульминация пошлой оперетки (как выразился бы булгаковский персонаж) вокруг экспроприации российских активов сопровождается громкими коррупционными скандалами в столицах Украины и Евросоюза. Причём во втором случае мошенничеством и разворовыванием денег налогоплательщиков ЕС занимались менеджеры ЕСВД – органа Союза, активно лоббировавшего интересы Киева.
«Думаю, теперь понятно, почему Брюссель не привлек Киев к ответственности, ведь в Брюсселе происходит то же самое, что и в Киеве. Здесь тоже процветает колоссальная коррупция», – сыронизировал Сийярто.
Против репарационной аферы ЕК выступила глава Европейского центробанка Кристин Лагард. По её словам, предложенный ЕК план «репарационного» кредита киевскому режиму «с натяжкой» обоснован и юридически, и экономически.
«Если мы хотим сохранить Европу как центр верховенства права, мы не должны начинать с нарушения этого принципа», – заявила глава ЕЦБ, фактически критикуя главу ЕК.
Еврокомиссия знает, что киевский режим не продержится и полгода без многомиллиардных вливаний. На самом деле деньги разворовываются ещё по пути в Киев, где специально обученные Миндичи оформляют «откаты».
ЕС не желает оплачивать им же устроенную (вместе с бывшими хозяевами Белого дома) кровавую украинскую авантюру из последних сил, снова повышая налоги. Отсюда и закономерные поползновения в сторону любой чужой собственности, не только российской.
ЕК снова планирует давление на государства Глобального Юга в попытке вовлечь их в очередные инициативы по «восстановлению Украины». Инвестиции в государство с сомнительными перспективами его существования смысла не имеют. Однако деньги Брюссельскому райкому нужны срочно, нужно их много и желательно без лишних вопросов. Поэтому вскоре может быть немало интересных сюжетов в этой неоправданно затянутой истории.
«И кто верит, что Путин спокойно согласится на конфискацию российских активов?» – озадачился де Вевер. Он смотрит в корень: Россия обязательно придёт за своими деньгами, из-за которых уже такой раздрай в ЕС.
Автор: Пётр Дмитриев
Комментарии читателей Оставить комментарий
Отличный пост !!!
Мне понравился оборот Китайца в английском «As I have long said” - и из-за таких выражений я обожаю английский. Например - I could not care less.
оно и кошке приятно! Но увы, недостоин я такого комплимента. Нет у меня белой решимости.
Хуанг -- тайванец. Т.е. ЗАПАДНЫЙ китаец. То же самое касается всех экзекьютеров NVIDIA китайского происхождения.
Во-вторых, он не сказал, что Китай впереди. Вот его точные слова:
As I have long said, China is nanoseconds behind America in AI. It’s vital that America wins by racing ahead and winning developers worldwide.
Слово behind нужно переводить? Он предупреждает, что Китай МОЖЕТ выиграть эту гонку, как СССР выиграл спутниковую в 1957 (что не помешало ему впрочем проиграть лунную 10 лет спустя). Но пока он позади.
Но главное: да, и КНР, и когда-то СССР на какой-то момент сумели вскочить на западную технологическую волну, а даже в чем-то вырваться вперед -- но создать свою волну такого же уровня они и не могли, и не могут. Запад создал что-то принципиально новое -- другие, незападные культуры могут это освоить и даже улучшить, но своего принципиально нового создать не в состоянии. Запада не будет -- не будет и прогресса. И Россия, и Китай спокойно откатятся назад в те столетия спячки, в которых они пребывали до приезда западных иноземцев.
Ключ к незападному развитию в словах Сталина "если мы не догоним, нас сомнут". Вот оно -- развиваться нужно, чтобы не смяли. А если сминать некому и нечем -- ну так и спим себе дальше. Запад же начал развиваться из-за внутренней потребности в этом, а не из-за внешних угроз.
"Чиновники ищут способы добраться до 60 триллионов рублей населения"
Современная Европа в лице ЕС и её институтов совсем не являются западом.
Запад захвачен сатанизмом и каббалистами.
Все достижения запада начались с эпохи возрождения и основывались на базовых принципах свободы.
Сегодня европолитики представляют из себя сборище коррупционеров , каббалистов , подчинённых Блэкрок, Ротшильды, Голдман и прочим банковским структурам.
Они скорее всего есть анти Запад, Ссср-2, царство тьмы, Древний вавилон, и ведут евро страны в нищету, войны и деградацию