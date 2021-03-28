Отучаем ребенка от постоянного маминого присутствия

10:48 28.03.2021

На данный момент большинство мам по тем или иным причинам очень трепетно относятся к «разлуке» с малышом.

СМИ пестрят информацией о психологическом комфорте детей, о необходимости постоянно быть рядом с ребенком и тому подобное. Это верно, но не до фанатизма. Рано или поздно настает момент, когда маме необходимо отлучаться по своим делам и понемногу приучать ребенка к будущему выходу на работу.

Нахождение с ребенком до возраста 1 года

Существует мнение, что с рождения нужно приучать малыша оставаться с другими близкими людьми. Но на данный момент психологи придерживаются иного мнения, утверждая, что ребенку до года нужно находиться с мамой дольше, чувствовать постоянное её присутствие и тогда малыш легче будет отпускать маму впоследствии. Этой идеи придерживается американский психоаналитик Эрик Эриксон. Он говорит о том, что в первый год жизни ребенок учится доверять миру, а кому, как не маме создавать эту базу доверия? Находясь с мамой рядом, малыш понимает, что мама сможет защитить, что миру можно и нужно доверять, особенно, когда самый близкий человек рядом. В будущем, уже сформированное доверие к миру поможет маленькому человечку верить в лучшее, в хорошее, в том числе и в то, что мама вернется вскоре после её ухода. Именно эта идея и легла в основу вышеизложенного утверждения.

Определяем уровень привязанности к матери

Привязанность – это определенные отношения между мамой и малышом, удовлетворение потребностей, внимания мамы перед её ребенком. Если малышу не хватает маминого внимания, то он ещё больше будет стремиться находится рядом с ней, как следствие, развивается болезненная привязанность.

Для того, чтобы определить, какая у малыша привязанность, нужно на небольшое время расстаться с ребенком, хоть на 30 минут, и по возвращении оценить поведение малыша.

Если ребенок рад маме, встречает её объятиями и улыбками, то привязанность имеет здоровый характер. Если же малыш начинает вести себя агрессивно (кусать, бить или обижаться), или же демонстративно игнорирует приход мамы, то такая привязанность будет уже болезненной.

Что же делать, если вы сталкиваетесь со вторым вариантом привязанности? Во-первых, не нужно пугаться и ругать малыша за его поведение и слезы. Постарайтесь понять, в чем кроется причина такого его отношения к вам. Быть может, это гиперопека, или же , наоборот, превышение своих интересов и принижение интересов и взглядов детских. В любом случае, попытайтесь проанализировать ваши отношения с малышом, и не торопитесь, малыш обязательно научится отпускать вас и встречать с радостью.

Условия для временной «разлуки» с малышом

Можно помочь малышу, создав вокруг него необходимые условия.

- Когда уходит мама, ребенок должен оставаться только с очень хорошо знакомым близким человеком, будь то папа, бабушка, дедушка или подруга. Тот, кто сможет развеять грусть ребенка, поиграть и помочь в адаптация к новым условиям;

- Нахождение в привычном месте, как правило, лучше будет, если ребенок будет находиться в своей квартире, в уже знакомом и привычном месте;

- Одно из важных условий – умение малыша разговаривать, для того, чтобы была возможность поговорить с мамой по телефону;

Стоит отметить, что не стоит приучать малыша к расставанию, если Вы недавно отучили от грудного вскармливания. Отлучение от груди и само по себе является стрессом для ребенка, а если ещё и мама уйдет, это будет не очень хорошо для малыша. Также стоит обязательно обратить внимание на то, как малыш реагирует на расставание с мамой.

Если слишком остро, то стоит повременить и начинать с ухода, к примеру, в другую комнату. Немаловажным является и сама психологическая готовность матери к разлуке. Ведь ребенок очень хорошо чувствует переживания и мысли мамы. Поэтому, если хотите приучать малыша к чему-либо , обязательно сами настройтесь на позитивный лад, и начните доверять близким, которые обязательно вам помогут и ни в коем случае не причинят вред Вашему малышу.