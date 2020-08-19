Расслабляться рано: через месяц Россию вновь могут отправить на самоизоляцию

Как только пройдут сентябрьские выборы, для нас, возможно, достанут новые ошейники

Мы еще долго будем вспоминать жуткую весну 2020 года, проведенную в тотальной самоизоляции. Не только потому, что это было тяжело морально, а потому, что этот кошмар, судя по всему, в скором времени повторится.

Казалось бы, ситуация с пандемией коронавируса нормализуется. На днях впервые с апреля количество новых заболевших в сутки по России стало меньше пяти тысяч. Москва стабильно держит планку прироста 700 инфицированных в сутки, что в несколько раз меньше, чем в мае. Но тревожит, в частности, уменьшение количества выздоровевших.

Есть также ощущение, что зараза не побеждена полностью, а просто расползается по стране. Теперь «горячими» регионами по COVID-19 становятся благополучная еще весной Оренбургская область, куда коронавирус везут из Казахстана; Кемерово, где без масок штрафуют даже на улицах; Дальний Восток, где недавно заразились несколько приезжих журналистов из правительственного пула во время визита премьера Михаила Мишустина.

Сказывается и общая усталость населения от ограничительных мер. Люди перестают носить маски, обрабаытвать руки антисептиками, забывают о социальной дистанции, посещая, например, массовые мероприятия, котоыре в некоторых регионах уже потихоньку возобновляются.

«Наши люди сейчас начали принимать то беззаботное состояние, которое привело к серьёзным проблемам во многих странах мира, в том числе в Италии, в Испании, где после снятия карантина люди вдруг забыли, что есть социальное дистанцирование, маски, мытьё рук – то есть личная гигиена и многое-многое другое», - говорит «Царьграду» доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев.

Сказывается и курортный созон, когда во время отдыха люди цепляют заразу на пляжах, в кафе или во время покупок еды у уличных разносчиков. «Поэтому мы должны с вами быть готовыми к тому, что мы повторим негативный сценарий некоторых европейских стран, где коронавирусная инфекция вернулась, и вернулась тяжело», - предупреждает Еделев.

«Главный по коронавирусу» доктор Александр Мясников недоумевает, почему многие заговорили о карантине. «Так откуда такие устойчивые панические настроения? - задается вопросом он. - Я должен был ехать в конце сентября выступать к Краснодар, так там отказались планировать встречу, так как убеждены в закрытии 20 сентября. Представляете, как это запущено?!».

Но слова уважаемого теледоктора заставляют задуматься вот о чем: пока не пройдут сентябрьские выборы, нас будут заклинать, что «все хорошо, прекрасная маркиза». Но как только заветные бюллетени подсчитают, достанут новые ошейники. «Что касается введения нового карантина, то – не хочу быть пророком, но те, кто прогнозирует его, с огромной долей вероятности правы. Причём закроются синхронно все – и Европа в том числе», – прогнозирует врач-патологоанатом Александр Эдигер.

Европа сейчас действительно никак не может похвастаться стабилизацией ситуации с пандемией. Поэтому здесь вводятся новые ограничения. Финляндия закрыла границы с десятью странами (Германия, Греция, Япония и др.) Германия срочно отзывает своих 40 000 туристов из Испании, где опять зафиксирована вспышка эпидемии, в Италии с 16 августа запретили все вечеринки, а Черногория перенесла начало учебного года на 1 октября.

Школы — вообще отдельная песня. Не секрет, что в начале учебного года дети активно заражают друг друга всегда, а тут еще этот коронавирус! «Потом ещё дети в школу пойдут, начнут притаскивать домой (вирусы), - сетует доктор биологических наук Александр Чепурнов. - На том фоне всё это должно расти. Но при этом эпидемиология знает, что любая эпидемия, даже самая тяжёлая, типа натуральной оспы, или чумная, холерная – они всегда всё равно заканчивались не тогда, когда они всех либо вырезали, либо переболевали, а даже сами по себе, не говоря о карантинных мерах. Поэтому я не исключаю, что, возможно, всё-таки просто пойдёт на спад эта коронавирусная эпопея».

Между тем, Роспотребнадзор и Министерство просвещения рекомендуют школам России готовиться к онлайн-обучению. Такую форму нужно будет ввести, если эпидемиологическая ситуация с COVID-19 ухудшится, указано в совместном письме Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ, которое получили региональные власти. Документ датирован 12 августа и подписан замглавы Роспотребнадзора Ириной Брагиной и первым замминистра просвещения Дмитрием Глушко.