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Расслабляться рано: через месяц Россию вновь могут отправить на самоизоляцию

18:29 19.08.2020 , Антон Крайний
Через месяц Россию вновь могут отправить на самоизоляцию
© KM.RU, Кирилл Дуболев

Как только пройдут сентябрьские выборы, для нас, возможно, достанут новые ошейники

Мы еще долго будем вспоминать жуткую весну 2020 года, проведенную в тотальной самоизоляции. Не только потому, что это было тяжело морально, а потому, что этот кошмар, судя по всему, в скором времени повторится.

Казалось бы, ситуация с пандемией коронавируса нормализуется. На днях впервые с апреля количество новых заболевших в сутки по России стало меньше пяти тысяч. Москва стабильно держит планку прироста 700 инфицированных в сутки, что в несколько раз меньше, чем в мае. Но тревожит, в частности, уменьшение количества выздоровевших.

Есть также ощущение, что зараза не побеждена полностью, а просто расползается по стране. Теперь «горячими» регионами по COVID-19 становятся благополучная еще весной Оренбургская область, куда коронавирус везут из Казахстана; Кемерово, где без масок штрафуют даже на улицах; Дальний Восток, где недавно заразились несколько приезжих журналистов из правительственного пула во время визита премьера Михаила Мишустина.

Сказывается и общая усталость населения от ограничительных мер. Люди перестают носить маски, обрабаытвать руки антисептиками, забывают о социальной дистанции, посещая, например, массовые мероприятия, котоыре в некоторых регионах уже потихоньку возобновляются.

«Наши люди сейчас начали принимать то беззаботное состояние, которое привело к серьёзным проблемам во многих странах мира, в том числе в Италии, в Испании, где после снятия карантина люди вдруг забыли, что есть социальное дистанцирование, маски, мытьё рук – то есть личная гигиена и многое-многое другое», - говорит «Царьграду» доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев.

Сказывается и курортный созон, когда во время отдыха люди цепляют заразу на пляжах, в кафе или во время покупок еды у уличных разносчиков. «Поэтому мы должны с вами быть готовыми к тому, что мы повторим негативный сценарий некоторых европейских стран, где коронавирусная инфекция вернулась, и вернулась тяжело», - предупреждает Еделев.

«Главный по коронавирусу» доктор Александр Мясников недоумевает, почему многие заговорили о карантине. «Так откуда такие устойчивые панические настроения? - задается вопросом он. - Я должен был ехать в конце сентября выступать к Краснодар, так там отказались планировать встречу, так как убеждены в закрытии 20 сентября. Представляете, как это запущено?!».

Но слова уважаемого теледоктора заставляют задуматься вот о чем: пока не пройдут сентябрьские выборы, нас будут заклинать, что «все хорошо, прекрасная маркиза». Но как только заветные бюллетени подсчитают, достанут новые ошейники. «Что касается введения нового карантина, то – не хочу быть пророком, но те, кто прогнозирует его, с огромной долей вероятности правы. Причём закроются синхронно все – и Европа в том числе», – прогнозирует врач-патологоанатом Александр Эдигер.

Европа сейчас действительно никак не может похвастаться стабилизацией ситуации с пандемией. Поэтому здесь вводятся новые ограничения. Финляндия закрыла границы с десятью странами (Германия, Греция, Япония и др.) Германия срочно отзывает своих 40 000 туристов из Испании, где опять зафиксирована вспышка эпидемии, в Италии с 16 августа запретили все вечеринки, а Черногория перенесла начало учебного года на 1 октября.

Школы — вообще отдельная песня. Не секрет, что в начале учебного года дети активно заражают друг друга всегда, а тут еще этот коронавирус! «Потом ещё дети в школу пойдут, начнут притаскивать домой (вирусы), - сетует доктор биологических наук Александр Чепурнов. - На том фоне всё это должно расти. Но при этом эпидемиология знает, что любая эпидемия, даже самая тяжёлая, типа натуральной оспы, или чумная, холерная – они всегда всё равно заканчивались не тогда, когда они всех либо вырезали, либо переболевали, а даже сами по себе, не говоря о карантинных мерах. Поэтому я не исключаю, что, возможно, всё-таки просто пойдёт на спад эта коронавирусная эпопея».

Между тем, Роспотребнадзор и Министерство просвещения рекомендуют школам России готовиться к онлайн-обучению. Такую форму нужно будет ввести, если эпидемиологическая ситуация с COVID-19 ухудшится, указано в совместном письме Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ, которое получили региональные власти. Документ датирован 12 августа и подписан замглавы Роспотребнадзора Ириной Брагиной и первым замминистра просвещения Дмитрием Глушко.  

Темы: Коронавирус, Россия, Борьба с эпидемиями и инфекциями в мире, Борьба с эпидемиями и инфекциями в России, Карантин
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Комментарии читателей
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19.08.2020, 23:07
Гость: повторить невозможно

это будет контрольным в голову для и так дышащей на ладан экономики.
19.08.2020, 22:42
Гость: тоже-врач

Карантин был везде? А ничего, что евреи без перинатальных центров родить самостоятельно не могут? Так и с короной. Поэтому не надо приводить пример Израиля. Чисто в силу структуры населения корона для Рассеи в 5 раз менее опасна.
Нас посадили в карантин, чтобы мы ИХ не заражали, чтобы НАША экономика рухнула. И если вы думаете, что экономика той же Перу нужна ИМ... А что до карантина в Израиле, то надо сравнивать не слова, а конкретные меры. У нас была деспотичная самоизоляция-недокарантин, а у них мешающих жить ограничительных мер не было. Подъезды в домах никто не заваривал, к примеру. Ограничились призывами и санпросветом. Не знаю, штрафуют ли у них за отсутствие масок?
19.08.2020, 22:30
Гость: тоже-врач

сделать можно и миллиард. Проблема только в фасовке и упаковке. Но прежде, чем делать миллион ли, миллиард ли, надо убедиться в качестве и востребованности вакцины. Иначе придётся всё в канализацию сливать.
.
нынешняя вакцина никому не нужна. Посудите сами.
Мрут люди после 60. ЭТУ вакцину нельзя применять после 60.
Болеют короной 1-2% населения. После ЭТОЙ вакцины у 100 процентов клиника с лихорадкой до месяца и прочие осложнения. Зачем вакцина, которая переносится тяжелее болезни?
Данных о профилактических свойствах вакцины нет. Есть данные об антителах после прививки. Но мы знаем, что лёгкие при короне (вернее, после элиминации вируса, ПОСЛЕ короны) разрушаются именно антителами. Какие антитела образуются после прививки: полезные или вредные, - сами создатели вакцины не знают.
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