Маски большинство людей вынуждены надевать не потому что боятся вируса, а потому что боятся штрафов, либо под другими формами прямого принуждения. Никакого отношения к медицине, эпидемиологи или вирусологии тут нет

Поделюсь своим эмоционально насыщенным, но рационально обоснованным мнением. Подчёркиваю - своим. Сформированным личным опытом и тщательным изучением предметной области.

Вновь ужесточились правила ношения масок. Почему это происходит? Давайте подумаем... Если так будет продолжаться дальше, то придётся признать, что рациональная причина совершенно алогичных ужесточений по поводу масок становится все более похожа на то, что кто-то влиятельный закупился астрономическим количеством масок и не хочет терпеть убытки из-за радикального спада заболеваемости, понимания истинной степени опасности для общества (умеренная и даже близко не стоящая с понятием «особо опасная инфекция»), а также спада истерики.

Люди перестают бояться. Кто-то давно уже все понял, к кому-то понимание приходит сейчас. Но масок похоже немеряно лежит где-то, поэтому через государственные органы принуждения и медиа вновь начинают нагнетать и запрещать - видимо, чтобы спрос не падал?!

Ведь на языке дельцов отсутствие истерики - это проблема, это падение спроса на товар! И вот уже проверяющие шакалят в магазинах и в нарушение всех мыслимых норм права налагают штрафы на магазины (!) за то, что люди отказываются ходить в масках. Вводятся другие ужесточения, которых не было даже в разгар этой нелепой «пандемии».

Скажете нет? Возможно, нет. Но это так выглядит. А если нечто плавает, как утка, крякает, как утка, вероятно - это утка и есть (с). Какие нам рациональные выводы делать, наблюдая происходящее, которое иначе, чем санитарным фашизмом, уже тяжело назвать?

То, что происходит сейчас не просто волюнтаризм. Это крайне опасный в социально-политическом смысле процесс, который бьет по авторитету властей и зарождает сомнения в адекватности или честности.

Нет никакого логичного, рационального объяснения, что у кого-то залежался товар и он, лоббируя его сбыт, готов за счёт государства «порешать» вопрос. Другая версия ещё хуже - полное непонимание ситуации, истерические, нерациональные действия не совместимые с уровнем ответственности, которым должны обладать решения государственного уровня. Позор. Просто позор.

Я хочу, чтобы очень ясно поняли, что маски сейчас большинство людей вынуждены надевать не потому что боятся вируса, а потому что боятся штрафов, либо под другими формами прямого принуждения. Никакого отношения к медицине, эпидемиологи или вирусологии тут нет.

Ношение или не ношение индивидуальных средств защиты - должно быть вопросом исключительно личного выбора, а не принуждения!

Вдвойне странно это ужесточение выглядит на фоне публикуемой положительной динамики, явного спада всех проблем и даже выпуска вакцины, анонсированной президентом России! Все это предпосылки для сокращения ограничений вплоть до полной отмены, но ограничения наоборот начинают ужесточаться! Парадокс. Опасный парадокс.

Тут уже рождается такой порочный круг логических противоречий, что появляется риск потерять полностью доверие к рациональности или честности решений.

Необоснованность требований уже проверена не только теорией, но и опытом. Неоднократно наблюдались огромные скопления людей без масок - и никогда не было никаких всплесков заболеваемости.

Если теорию кто-то не способен понять, хоть на практику посмотрите. Толпы и очереди в метро в разгар «пандемии», тусовки на Патриках, толпы во время парада ВМФ, примеров несчетное количество! При этом, никогда и нигде не было никаких эпидемиологических проблем. Общая смертность «от коронавируса» составляет ~0.3% от остальных причин смертности. Т.е. на одного умершего от «опасного» заболевания приходится 330 умерших от «неопасных» заболеваний.

Летальность инфекции на уровне гриппа, а вообще говоря, вероятнее всего, ещё ниже - «бессимптомные» ведь вообще проходят мимо статистики. А исследования уровня антител показывает, что антитела находятся у ~20% населения. Т.е. реальный уровень летальности очень низок! И в любом случае не является чрезвычайной опасностью для общества.

Если посерьёзнее разобраться, все это было и осталось подмножеством смертности от пневмоний и ОРВИ, а не отдельной особо опасной причиной смертности. Более того, смертность от таких болезней напрямую зависит от общего состояния здоровья, уровня стресса, возможности много гулять и дышать свежим воздухом.

Принуждение и запреты снижают уровень жизни, повышают уровень стресса, а следовательно, увеличивают восприимчивость к любому типу ОРВИ и пневмоний, в том числе вызванной и коронавирусом. Нет никаких оснований и причин для введения и сохранения принудительных ограничений и запретов.

Каждый день сохранения ограничений и принуждений для меня - это жирный минус в карму всей системе власти, которая допускает подобное.

Я допускаю, что власть вводит ограничения из-за истерического запроса групп населения, составляющих меньшинство, но громкое и активное. Это факт, что государство во многом реактивно было вынуждено вводить показные меры из-за истерического запроса.

Это, конечно, очень недальновидная политика, которая ни к чему, кроме дестабилизации, не приведёт. По одной простой причине - паника бездонна. У неё нет дна. Она может продолжаться сколько угодно и имеет тенденции к расширению. А поведение государства стало в марте и является сейчас мощным драйвером, питающим панику и пропитывающим истерические настроения. Это именно так! Именно после беспрецедентных мер государства напугалось большинство! Само государство стало парадоксальным образом продуцировать панику.

Пришла пора большинству заявить о своих правах и взглядах на жизнь!

Я категорически против принуждения и запретов, связанных с ношением масок и прочими «ковидными» ограничениями. Если вы поддерживаете такую точку зрения, то пожалуйста, помогите сделать ее заметной и весомой! Необходимо противопоставить глупости и истерике - спокойствие и разум. Наша точка зрения поддерживается многими честными врачами, вирусологами и эпидемиологами, а также теорией и имеющимся опытом...

Мы, люди, находящиеся на стороне спокойствия и разума, требуем от властей немедленной отмены принуждения ношения масок и прочих нелепых ограничений!

Мы не пацаки, которых можно заставлять натягивать цак на нос! Вопрос применения средств защиты должен быть вопросом исключительного личного выбора!

Автор: Александр Евсин, начальник ситуационного центра, заместитель руководителя ЦОДД (Центра организации дорожного движения правительства Москвы)