Продавец всегда прав: цунами российского ценообразования

15:07 4.08.2021

Пандемия принесла не только многочисленные жертвы и ограничения, но и лавинообразный рост цен на отдельные категории товаров. Самым чувствительным сектором, безусловно, стали продукты питания

Цены вышли из спячки



Лето 2021 года запомнится не только третьей волной коронавирусной инфекции в России, но и беспрецедентным ростом цен. Самым чувствительным сектором, безусловно, стали продукты питания.

Так называемый «борщевой набор» поднялся в цене на несколько десятков процентов. По данным Росстата, за май-июнь только морковь подорожала на 64% – в некоторых регионах (к примеру, в Волгограде) стоимость килограмма этого корнеплода достигла фантастических 150 рублей. Свекла за этот же период выросла на 50%, капуста – на 40%, картофель – на треть от цены начала весны.

Для россиян стало уже привычным выравнивание стоимости заморских фруктов и отечественных овощей. Парадоксально, но бананы, импортируемые из Эквадора, в мае-июне оказались в одной стоимости с морковью. Хотя в некоторых регионах корнеплод все-таки взял своё и обошел южноамериканский фрукт. Если сравнивать с прошлым годом, то рекордсменом подорожания оказалась свекла с шестикратным ростом цены, далее следует морковь, ценник на которую вырос в два с половиной раза, и замыкает тройку лидеров картошка – с полуторакратным подорожанием.

О чем говорят такие как минимум удивительные для нашей страны феномены?

Прежде всего, о том, что наступили достаточно непростые времена. И тяжелее всего в столь неспокойный финансовый период самым малообеспеченным. Именно эта категория граждан вынуждена при любом сценарии развития событий покупать подорожавший «борщевой набор» и перераспределять на это свой бюджет. Проще говоря, поставщики овощей могут не задумываться о социальном эффекте и продолжать заламывать цены – россияне в любом случае купят. Особенно в самый горячий период весны-начала лета, когда собственные корнеплоды еще не вызрели.

По данным Росстата, сейчас в стране около 20 млн малообеспеченных граждан, для которых повышение стоимости овощного продуктового набора очень критично. Впрочем, не только овощного.

Однако обвинять исключительно монополистов на рынке продовольствия нельзя.

Подорожание продуктов связано и с глобальным удешевлением денег. В период пандемии по всему миру включили печатные станки, и на рынок вышло не менее 10 триллионов лишних долларов. Поэтому рост стоимости условной моркови объясняется подорожанием овоща в мировых масштабах, а также банальной нехваткой его внутри страны.

История с дефицитом моркови уходит еще в 2019 год, который оказался обильным на урожай. Это, в свою очередь, повлекло за собой снижение цены вплоть до себестоимости. К чему это привело? Правильно, в 2020 году аграрии посадили меньше моркови. Такая расчетливость усугубилась засухой с последующими проливными дождями – это на 10 % снизило предполагаемый урожай. В итоге нынешним летом мы видим цену 150 рублей и активный импорт овощей.

В повышение стоимости внесли свою лепту еще несколько немаловажных факторов. Рубль в пандемию медленно, но верно дешевел по отношению к ведущим валютам.

Аграриям необходимо было обслуживать и обновлять инфраструктуру и, с учетом высокой технологической зависимости от импорта, это вылилось в дополнительные затраты.

Общей бедой для всего производственного сектора России стал дефицит иностранной рабочей силы. Гастарбайтеры из-за ковидных ограничений остались дома, а местная рабочая сила требует больший соцпакет и увеличенную заработную плату. Подобное явление сейчас раздувает цены на рынке первичной недвижимости – строителей в России хронически не хватает.

Удивительно, но в России подорожали удобрения. В среднем на 60%. При этом наша страна давний экспортер минеральных и органических удобрений с большой долей зарубежного рынка. Здесь ситуация схожа с повышением цен на топливо – слабая национальная валюта стимулирует продажи за рубеж, а внутри страны потребители страдают от роста цен.

В подорожании продуктов есть и вина продавцов.

Во-первых, отечественный рынок монополизирован. За последние пять-шесть лет в большинстве городов массово размножились так называемые ритейлеры, диктующие цены на потребительском рынке. Сначала крупные торговые сети сократили мелкое предпринимательство, а затем и местных поставщиков продуктов. И сейчас в регионы Урала и восточнее везут продукты через полстраны, хотя местные производители не могут реализовать свои урожаи.

По причине отсутствия конкуренции крупные производители/перекупщики не заботятся о длительной сохранности продукции. Пример с морковью показателен – в стране мало овощехранилищ, способных сохранить продукцию до периода высоких цен. Это позволило бы избежать затоваривания магазинов и сгладило бы скачки цен на рынке.

Цунами со стоимостью «борщевого набора» далеко не единственное в стране. Еще одна битва покупателя с продавцом разразилась на автомобильном рынке.

Дороже и еще дороже



С одной стороны, спрос на новые автомобили в России растет. В сравнении с первой половиной 2020 года, ставшей пандемической «низкой базой», продажи выросли сразу на 37%. Конечно, не показатель, но даже в сравнении с относительно благополучным 2019 годом рост на 5,1%. Не много, однако, с учетом падения курса рубля и массового подорожания, вселяет оптимизм. Аналитики говорят о потенциальных 1,76 млн новых автомобилей, которые удастся продать по итогам 2021 года. К слову, примерно такими объемами продавались машины в России в 2005 и в 2010 годах. В самые «богатые» 2008 и 2012 годы удавалось реализовать почти по 3 млн автомобилей.

Такой рост продаж двойне удивителен.

С одной стороны, реальные доходы россиян очевидно упали, а с другой – средняя цена нового авто в стране выросла до 2 млн рублей. Два разновекторных события должны тянуть продажи вниз. Эксперты связывают такую ситуацию с несколькими причинами.

Во-первых, эффект отложенного спроса и тревожных ожиданий. Многие покупатели долго ждали подходящего момента для покупки – мешали ограничения и экономическая нестабильность. Сейчас все знают, что автомобили будут дорожать еще минимум год и для части потребителей это явный сигнал идти в автосалон.

Во-вторых, многие соотечественники серьезно сэкономили на закрытых границах. Не пускают в Европу и США? Возьмем автокредит и добавим сэкономленные на отдыхе финансы.

Важнейшей причиной массового подорожания автомобилей стал дефицит, побороть который удастся только к середине следующего года. Причин масса – нехватка полупроводников, подорожание из-за инфляции металлопроката и нарушение мировых производственных линий.

Начнем с полупроводников.

В прошлом году по всему миру автопроизводители встали на пандемический локдаун. Кто-то на несколько недель, а кто-то сбоил пару месяцев. Автоконцерны справедливо решили сэкономить и отменили немалую часть заказов на полупроводники у сторонних фирм. Как известно, современный автомобиль просто напичкан электроникой и это требует сразу нескольких кремниевых «камней» на одну машину.

Компании, занятые в выращивании полупроводников, не особенно расстроились отмененным заказам и оперативно перепрофилировались под бытовую технику, компьютеры и смартфоны. А когда у автоконцернов спрос вырос, свободных производственных площадок не оказалось. Да и сам процесс выращивания сверхчистых кристаллов кремния/германия оперативно запустить не получится.

В результате выиграли те, у кого был запас процессоров и хорошие связи с производителями. Сейчас это автоконцерны из Южной Кореи. А вот Европе и тем более России не повезло – на складах мало электронных компонентов, а собственных производителей не густо. В нашей стране, к слову, процессоры для автомобилей вообще не производят.

В итоге Volkswagen, Ford, Toyota, Honda, Chrysler и Nissan c начала года уже останавливали конвейеры по всему миру. Некоторые компании серьезно упростили комплектации выпускаемых автомобилей, пытаясь не потерять долю рынка. К примеру, заменяли климат-контроль, требующий простейших электронных мозгов, на обычный кондиционер.

Не избежала этой участи и исконно отечественная продукция АвтоВАЗа, конечно, в дорогих комплектациях.

Аналогичным образом сыграло на повышение и стоимость металлопроката. Все просто – если из-за дешевых денег дорожает сталь, то и для внутренних потребителей металлурги перепишут ценники. Общее снижение торговой активности вызвало перебои с поставками автокомпонентов на конвейер. Автомобиль – это сугубо глобальный продукт, и ни одна страна не выпускает такую технику только из собственных комплектующих.

В России дефицит автомобилей вызвал не просто подорожание, но и откровенно хищническое поведение автодилеров.

На модели самых популярных машин продавцы накручивают от 100 тыс. до 2–2,5 млн рублей. Схема простая до невозможности – вы просто не можете приобрести автомобиль без навязанных дилером опций. К примеру, шумоизоляция, коврики, брызговки, сигнализация, дефлекторы и тонировка могут стоить до 250 тыс. При этом реальная их цена не превышает 50–70 тыс. рублей.

Самое удивительное, что с этим ничего не могут сделать автопроизводители. Дескать, да, проблему знаем, но повлиять на продавцов не в состоянии. Дошло до продажи мест в очереди на самые популярные модели. К примеру, за 60–70 тыс. рублей можно купить место первоочередного покупателя Skoda Octavia, стоимость которой превышает 2 млн. Изюм сделки в том, что машина заказана заранее и лишена большей части дилерских опций.

Некоторые компании пытались организовать прямые онлайн продажи по схеме «платишь напрямую заводу – забираешь авто у дилера». К примеру, подобное было у Hyundai – автоконцерн только выставлял сверху счет на 50 тыс. рублей за доставку до ближайшего к покупателю дилерского центра. Но не работает – дилеры не дураки терять дармовую маржу и просто саботировали инициативу. В итоге довольны все, кроме покупателя, хронически переплачивающего.

Если не брать в расчет скудный отечественный авторынок и слабую конкуренцию, то в некоторой степени такая ситуация спровоцирована отсутствием в нашей стране института бизнес-репутации. Такое хамское поведение автодилеров и потакание этому со стороны производителя не имеет никакой ответной реакции со стороны потребителя. Дилеры с драконовскими наценками бьют рекорды продаж, а значит, народ голосует за это рублем.

Период бешеных наценок пройдет. И все всё забудут. Но он пройдет, чтобы в следующий раз разразиться вновь.

Автор: Евгений Федоров