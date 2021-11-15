Операция Пластилин «Грустные песни для уставших людей»

Исполнитель: Операция Пластилин, Название: «Грустные песни для уставших людей», Стиль: панк-рок, Год: 2021

«Не сорить в своих текстах окурками цитат» пообещал себе Анатолий Царёв в новом альбоме своей группы «Операция Пластилин» - если верить песне «Ашан» с этого диска. Но не удержался - и благодаря ярким узнаваемым цитатам практически в каждой песне мы имеем если не портрет современного поколения, то обобщенный дневник его наиболее чутких и неравнодушных представителей. Поколения, у которого вместо Деда Мороза - порнозвезда Саша Грей, вместо кружка по интересам, вроде кафе «Сайгон» - безличный «Ашан», а взамен любимого дерева в городе детства — уродливый «Магнит».

Само название альбома отсылает к песне «Россия для грустных» из диска «В диапазоне между отчаянием и надеждой» «Порнофильмов», которых критики, наряду с «Операцией Пластилин» причисляют к новой волне российского панка. Это ни в коем случае не подражательство и даже вряд ли попытка полемики, а эксперимент по созданию некоего гипертекста или единого информационного пространства, в котором будут находить впечатления, утешение и силы двигаться дальше заблудшие души зуммеров (или как их там ещё величают?). Дело в том, что «Порнофильмы» в своем альбоме попытались осуществить поворот от социальных нестроений к личностным. Ровно тем же путем следует и «Операция пластилин».

Стратегия протеста потерпела крах («я размяк и слил протест»). Это видно хотя по разбросанным по всему альбому цитатами из бунтаря Егора Летова. Майор упал, но не потому что кто-то там жертвенно стал льдом для него, а всего лишь потому, что очередной прорвавшийся во власть Остап Бендер сказал: лёд тронулся («Черный факел»). Хороши также и сами протестующие, поистратившие пыл на дискотеках. В итоге фраза Егора Летова из «от нашего дыханья плавится лед» из будоражащей «Родины» звучит у «Операции Пластилин» для описания подросткового ночного оттяга в «Ванлав». Апофеоз «отступничества» - фраза «ГО» из «Зоопарка» «я ищу, таких, как я, сумасшедших и смещных», внедренная в песню «Танцпол ждет своих героев».

Ради объективности описываемых тенденций «Операция Пластилин» использовала в альбоме и женскую точку зрения. Это касается как вокальных партий Екатерины Цион-Княжевой, вступающих в самые циничные («Все взрослые») и в самые трогательные моменты (заглавная песня альбома), так и использования ее же воспоминаний в ностальгической «Дом на дереве». А в «Черном факеле» цитируется надпись с картины брестской художницы Анны Редько «В утробе автозака вдруг родился гражданин».

Музыкально альбом балансирует между арт-панком и электроникой, что тоже прекрасно иллюстрирует крайности, приведшие к пораженческому финалу. Сам этот финал маркируется в последней песне альбома «Не так» музыкальной цитатой из песни «Это все». Танцпол не помог. Если в 90-е один из пионеров рейва Мистер Малой востроженно пел «на танцполе игры доброй воли», то теперь танцпол стал знаком злой неволи, где «страна автозак несется прямо в сизо».