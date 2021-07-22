Откройте историю заново: Мультимедийный музей Новой хронологии в Ярославле

16:51 22.07.2021

Одно из важнейших отличий исторической реконструкции Фоменко-Носовского от традиционной истории — это особая роль России в развитии человеческой цивилизации

В Ярославле по адресу Волжская набережная, дом 45 в бывшей усадьбе князей Куракиных находится Мультимедийный музей Новой хронологии (ММНХ) — уникальный культурный проект, аналогов которому нет ни в России, ни за ее пределами.

Основным и единственным экспонатом музея является не предмет материальной культуры, а научная теория. Экспозиция музея состоит из 14-ти залов, расположенных на трех этажах старинного особняка. В ММНХ посетители могут познакомиться с мировой историей, воссозданной основателями научного направления Новая хронология академиком РАН, профессором МГУ А.Т. Фоменко, кандидатом физико-математических наук, доцентом МГУ Г.В. Носовским и доктором физико-математических наук, профессором МГУ Т.Н. Фоменко.

У тех, кто еще не знаком с Новой хронологией Фоменко-Носовского, может возникнуть вопрос: если музей исторический, то при чем тут математики? Ответ простой. Все исторические музеи рассказывают версию древней и средневековой истории, основанную на общепринятой, искусственно растянутой хронологии, потому что применяемые сегодня научные методы датирования событий прошлого, к сожалению, далеки от совершенства. Получить с их помощью абсолютные датировки и выстроить подлинную хронологию исторических событий практически невозможно.

Реконструкция исторических событий, представленная в экспозиции ММНХ, основана на эмпирико-статистических и астрономических методах датирования древних и средневековых событий, поэтому в ММНХ можно узнать, каким было прошлое человечества на самом деле.

Одно из важнейших отличий исторической реконструкции Фоменко-Носовского от традиционной истории — это особая роль России в развитии человеческой цивилизации.

В Мультимедийном музее Новой хронологии экскурсии проводятся в режиме самостоятельного осмотра с использованием аудиогида. Так как экспозиция обширна и не у всех есть возможность осмотреть ее за один визит, билеты в ММНХ действительны не только на указанную в них дату, но и на следующий день. Для посетителей ММНХ как взрослых, так и детей разработаны увлекательные квесты, победителей ждут призы.

А для тех, кто пока не может приехать в Ярославль, создатели ММНХ разработали 3D-тур. Увидеть уникальную экспозицию можно на сайте музея.