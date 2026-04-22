Россия идет по пути КНДР?

Похоже на то, что Россия идет именно по пути КНДР, когда свободный интернет будет являться привилегией элиты, в то время как для всех остальных доступ к большинству интернет-ресурсов будет запрещен

Еще несколько лет назад сравнение России с КНДР относительно интернет-ограничений было не более чем фигурой речи и воспринималось с определенной долей юмора. Однако в апреле 2026 года ситуация уже выглядит несколько иначе. Как известно, в начале месяца зарубежный портал Cloudwards опубликовал исследование, согласно которому Россия заняла предпоследнее место в рейтинге свободы интернета, обойдя лишь Северную Корею. Российская Федерация получила 4 балла из 100, наряду с Китаем, Ираном и Пакистаном. Это говорит о том, что сравнение России с КНДР больше нельзя назвать шуткой.

Конечно, исследование Cloudwards – это частный рейтинг, и некоторые эксперты и обыватели могут посчитать его необъективным, однако об этом же пишут и другие порталы. В частности, согласно исследованиям аналитического сервиса Top10VPN, Россия стала мировым лидером по продолжительности и масштабу отключений интернета по итогам 2025 года. Суммарный экономический ущерб от блокировок и отключений интернета в России оценивается в миллиарды долларов.

Но дело даже не в публикациях и исследованиях – «курс на КНДР» в плане ограничений интернет-пространства фактически был официально заявлен 16 апреля, когда РБК сообщил о том, что на недавнем совещании с главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым, посвященном ограничению VPN, 20 компаний-владельцев зарубежных каналов связи подписали мораторий на их расширение.

О том, что это значит и при чем здесь КНДР, и порассуждаем в данном материале.

Одна страна – два интернета



Некоторые патриотические блогеры всерьез обсуждают близость России и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и порой даже ставят Северную Корею в пример. Что самое интересное – эти же блогеры пишут о вредности интернет-ограничений в России, чем, по сути, противоречат сами себе. Дело в том, что в КНДР нет интернета в том понимании этого слова, к которому мы привыкли. Точнее, такой интернет есть, но существует он только для элиты. Обычным же гражданам доступен только местный чебурнет.

Поэтому, прежде чем перейти к рассмотрению основного вопроса, следует разобраться в том, что же из себя представляет интернет в КНДР?

В мире существуют страны, осуществляющие достаточно жесткий и эффективный контроль за интернетом, ярким примером тому является Китай. Все наслышаны о «Великом китайском файрволе», т. е. системе фильтрации интернет-контента, который блокирует доступ ко многим зарубежным сайтам. Всем этим сайтам были найдены местные аналоги, которые какое-то время вели с ними конкурентную борьбу. При этом VPN-сервисы в Китае работают, и доступ к запрещенным ресурсам получить можно.

В КНДР же пошли по иному пути – там решили, что интернет и компьютеры должны быть только у избранных. В итоге доступ к глобальной сети в КНДР имеют лишь партийные функционеры, сотрудники посольств, работники некоторых государственных учреждений, а также нескольких университетов. Для всех остальных существует внутренняя сеть «Кванмён», которая, с одной стороны, представляет собой электронную библиотеку с пропагандистскими материалами и источниками научно-технической информации, с другой – разновидность социальной сети. То есть речь идет об этаком «чебурнете», где вся информация строго фильтруется правительством.

Анализ интернет-трафика КНДР за 2017 год показал, что политическая и военная элита имели неограниченный доступ к интернету. Речь, в частности, идёт об активном использовании социальных сетей (Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn), покупках на торговых сайтах Amazon и Alibaba, интересе к видеоиграм, фильмам, новостям и другим контентам. При этом остальные жители Северной Кореи таких возможностей лишены.

Таким образом, в КНДР существует два типа интернета: привычный нам интернет остается привилегией элиты, в то время как остальным гражданам доступен лишь его местный аналог, где власти строго фильтруют всю информацию.

Россия идет тем же путём?



Теперь вернемся к материалу РБК о том, что около 20 крупнейших компаний-поставщиков интернета подписали мораторий на расширение каналов связи, по которым передается весь зарубежный трафик.

«Трафик VPN-сервисов для операторов выглядит как зарубежный: чем больше растет использование подобных сервисов, тем больше растут объемы зарубежного трафика. Логика регулятора, по его словам, в том, что запасы полос для пропуска зарубежного трафика ограничены и естественный рост трафика приведет к их заполнению. В итоге операторы связи сами будут стараться бороться с VPN, чей трафик выглядит на сети как зарубежный: либо будут пытаться фильтровать его, либо повысят стоимость доступа к зарубежным сервисам, то есть «поставят экономический фильтр», – пишет издание.

Иначе говоря, речь идет о попытке ограничить Россию от внешнего интернета вообще, сделав в перспективе его доступным только для людей, способных тратить на это существенные суммы. Хочешь пользоваться свободным интернетом без ограничений? Заплати за это…

При этом администрации многих российских городов и регионов недавно открыли тендеры на предоставление им услуг VPN. Совокупный объем запросов достигает 300 миллионов рублей.

Сообщение об открытии тендеров администрациями городов и регионов совпадает с усилением борьбы Минцифры с VPN-сервисами, помогающими обходить блокировки. В частности, ведомство попросило крупнейшие российские интернет-площадки ограничивать доступ на платформы для пользователей с включенным VPN.

То есть, с одной стороны, власти тратят огромные суммы на борьбу с интернетом и сервисами VPN, в частности, а с другой стороны, государственные учреждения тратят существенные суммы на эти самые VPN.

Более того, чиновники, которые на камеру оправдывают блокировку Telegram и прочих мессенджеров и интернет-сервисов, сами пользуются ими – тот же депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов, оправдывающий блокировки и уверяющий, что если Роскомнадзор «примет решение о полной блокировке Телеграм, то желающим пользоваться приложением даже известные всем средства не помогут», сам пользуется заблокированным в России Instagram и тем же Телеграм и регулярно обновляет там свои страницы.

Иначе говоря, похоже на то, что Россия идет именно по пути КНДР, когда свободный интернет будет являться привилегией элиты, в то время как для всех остальных доступ к большинству интернет-ресурсов будет запрещен и будут разрешены лишь «правильные» мессенджеры и социальные сети.

Заключение



Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения интернета вызваны «требованиями безопасности» и что «большинство граждан понимает их необходимость».

«Понятно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих граждан. Но сейчас такой период. После того как необходимость принятия этих мер исчезнет, соответственно, и работа будет полностью нормализована», – отметил Песков.

Проблема в том, что попытки ограничить Россию от внешнего интернета вообще и сделать его доступным только для тех, кто будет способен его оплатить, сложно объяснить требованиями безопасности. Основания же для необходимости тех или иных ограничений можно найти всегда, поэтому теоретически необходимость принятия неких мер может не исчезнуть никогда. В той же КНДР люди так живут десятилетиями.

При массовых ограничениях не учитывается и еще один важный вопрос – деградация ИТ-отрасли. Эксперты уже сейчас говорят, что строгие ограничения увеличивают издержки и усиливают давление на компании, работающие на глобальном рынке. Ведь зависимость IT-компаний от зарубежной цифровой инфраструктуры остаётся значительной. Значительная часть разработок опирается на международную экосистему open source. Фактически IT-сектор России отбрасывают на десятилетия назад.

Фактически речь идет о том, что развитие интернета в России останавливается и начинается его деградация, поскольку предположения Минцифры о том, что зарубежные сервисы начнут арендовать дата-центры в России, достаточно далеки от реальности – едва ли кто-то захочет располагать свои сервера на территории страны, которая является одним из лидеров по ограничению интернета в мире. А следовательно, скорость загрузки контента для российских пользователей будет неизменно снижаться.

