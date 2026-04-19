Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к большой сделке с США

Белоруссия готова к «большой сделке» с США, однако ее нужно подготовить таким образом, чтобы там были учтены интересы обеих стран, заявил в интервью RT глава республики Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что, хотя и стремится к сделке с США, он не собирается ничего «выпрашивать».

«Неправда, что я прям горю желанием побывать в Соединенных Штатах Америки и вот просто пожать руку Дональду Трампу... Я же не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие», — приводит его слова РБК.

Лукашенко также отметил, что был бы рад встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, но для него сама встреча не является самоцелью.

На вопрос, может ли быть конечной целью контактов и «сделки» с Минском налаживание отношений и с Россией, политик заявил, что это «вполне возможно» и было бы «нормально и разумно». «Может, он (президент США Дональд Трамп. — Ред.) прощупывает некую позицию Беларуси, проецирует ее на Россию», — сказал Лукашенко.

Лукашенко также считает, что американцы не ставят своей целью воевать против Белоруссии, он отметил, что потеря республики неприемлема для России. «Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили, значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо», — сказал политик.

Белорусский президент анонсировал «большую сделку» с США в марте. По его словам, в соглашение войдут вопросы, касающиеся «политзаключенных», находящихся в белорусских тюрьмах, а также темы работы посольств и контроль над ядерными материалами.

  3. 19.04.2026, 21:06
    Гость: Ну Трампу пофиг.

    Он и с Дьяволом договорится, как Фауст с Мефистофелем.

    А сам он на Дьявола не тянет -- ума не хватает. Дьявол же очень умный, с Богом почти наравне (от ума и конфликт возник между ними). Лукашенко вообще-то умнее Трампа выглядит.

  5. 19.04.2026, 19:41
    Гость: Александр

    От большой сделки Белоруссии и США серой попахивает, уж очень она напоминает сделку с Дьяволом.

Все комментарии (12)
