Путин подписал указ о создании общества изобретателей и рационализаторов
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
"Считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов", - цитирует текст документа РИА Новости.
Отмечается, что организация создана для консолидации сил государства и общества, направленных на достижение технологического лидерства России, содействия изобретательской и рационализаторской деятельности, ee популяризации, а также поддержки и внедрения инженерно-технических инициатив.
Кабмину поручено предусмотреть бюджетные ассигнования на субсидии организации, в том числе на обеспечение деятельности ее региональных отделений. Минобрнауки совместно с Росимуществом поручено обеспечить размещение организации в Москве, а ее региональных отделений - в субъектах страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Исчо десяток-другой подросших детёнышей затейников от реформ будут пристроены к бюджетной кормушке.
нас в СССР была такая папулярная организация ВОИР. Даже значки были "Воир" и их с гордостью носили сами изобретатели на лацканах пиджака. Помню КАК у нас в НИИ одИН старший инженер изобрёл какую то форсунку и ВОИР помог ему в запуске в промышленную серию. После оформления доков он следующие 25 лет получал каждый месяц целых 25 рублей. Тогда в 70-х это была хорошая прибавка к зарплате...
Надо не общества создавать, а изобретения покупать. Медведевская система защиты авторских прав защищает только доходы иностранцев.