Путин подписал указ о создании общества изобретателей и рационализаторов

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

"Считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов", - цитирует текст документа РИА Новости.

Отмечается, что организация создана для консолидации сил государства и общества, направленных на достижение технологического лидерства России, содействия изобретательской и рационализаторской деятельности, ee популяризации, а также поддержки и внедрения инженерно-технических инициатив.

Кабмину поручено предусмотреть бюджетные ассигнования на субсидии организации, в том числе на обеспечение деятельности ее региональных отделений. Минобрнауки совместно с Росимуществом поручено обеспечить размещение организации в Москве, а ее региональных отделений - в субъектах страны.