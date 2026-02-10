Костя Кулясов и Анммация «Отрицательное время»

Исполнитель: Костя Кулясов, Название: «Отрицательное время», Стиль: рок, Год: 2025

Группа «Анимация» умеет прочувствовать и адекватно передать нерв времени. К десятому альбому ее лидер Костя Кулясов не утратил этой способности. Время в альбоме играет роль отнюдь не положительного персонажа, ибо кажется многим в наши дни безобразным (с ударением на любой слог) и неверным, как бы уходя в минус. Не потому ли кудрявое дерево на обложке диска тут же обращается в свою противоположность — схожий с ним очертаниями ядерный взрыв?

Но для Константина Кулясова это отнюдь не повод стонать и жаловаться на несправедливости жизни. Песни в трек-листе диска, как и картинка на обложке, распадаются на две категории — есть личная история и есть всеобщая. И то, и другое немыслимо без любви — иначе любая идиллическая схема накроется тем самым зловеще нависающим в ч/б губительным «грибком».

В частной жизни герой альбома, давно достигнув поры зрелости, все начинает с нуля. Признание в любви — как ожидание судебного приговора, где подсудимый понесет ответственность в любом случае: «Выходи за меня — обожжемся еще раз». Так может рассуждать только тот, кто имеет опыт не вполне благополучных отношений. Но ведь в результате этих союзов рождаются дети, а с ними такие чудесные песни, как «Сыну», в рефрен которой Константин Кулясов, кажется, вложил все лучшее, что мог создать в мелодическом плане, а слова выстрадал:

Мне надо многое рассказать,

А тебе своих же набить шишек.

Вижу, ты готов и не удержать!

Ну что ж, сынок, вперед! Выше!

И тут же где-то рядом зеркальным отражением реквием «Папе», где на эмоции уже и вовсе не скупятся, поэтому они, видимо, и не помещаются в привычные стихи и Константин Кулясов выстреливает почти прозаической исповедью, о жизни с надежным отцом, как у Христа за пазухой. Запрос прочности, видимо, был получен знатный, так как рассказчика теперь не спешат удары судьбы и вероломство эпохи. Свидетельство тому — яростный памфлет «Настройки» - хлесткая отповедь поуехавшему злопыхателю и напоминание самому себе о том, что «Константин» вообще-то переводится с латинского как «стойкий», а лозунги «слава Вселенной» и «слава России» синонимичны.

В альбоме «Отрицательное время» Костя Кулясов и его «Анимация» действительно кажутся неуязвимыми. Группе давно уже не страшны обвинения сомнительных экспертов в том, будто это — сплошной «русский рок». Ведь «Человек и Пароход» - добротный панк, «Сажа» ближе к гранжу, а «Доктор» - что-то в духе Muse. «Молчи» вообще записана со струнным Insight Quartet, причем в альбоме она имеет и альтернативную — более акустическую, хотя и тоже симфоническую версию «Выходи за меня». Ну а дуэт с Ильей Чертом из группы «Пилот» «Едут пацаны» окончательно расставляет все точки над и i и ставит главный диагноз «отрицательному времени» - оскудение любви, которое грозит закончиться всеобщим Апокалипсисом.