В кино не ходить, одежду не покупать, на такси не ездить: Минфин Карелии предложил жителям сыграть в «голодайку»

По мнению авторов идеи, такой игровой подход помогает по-новому взглянуть на свои траты и повысить финансовую грамотность. Люди креатив чиновников не оценили и предложили им самим поучаствовать в подобной «игре»

Чиновники опять, что называется, учудили. На этот раз отличились карельские финансисты, призвавшие жителей республики отказаться в феврале от необязательных расходов и покупать только необходимое.

Как пишут местные СМИ, в минувшие выходные пресс-служба Минфина Карелии разместила на своей странице в соцсетях пост о набирающем популярность челлендже по управлению личными финансами «время без трат».

Гражданам было предложено поучаствовать в эксперименте и временно отказаться от покупки одежды, посещения кафе и ресторанов, поездок на такси и развлечений вроде походов в кино. По мнению авторов идеи, такой игровой подход помогает по-новому взглянуть на свои траты и повысить финансовую грамотность.

Однако люди креатив чиновников Минфина не оценили и предложили им самим поучаствовать в подобной «игре».

«Давайте такой челлендж — жители Республики хотя бы пару месяцев будут получать не МРОТ, как почти во всех организациях, а заявленную „среднюю“. Все. Включая сотрудников правительства», — написал один из пользователей в комментариях.

Другой же предположил, что следующим шагом может стать отказ от детей, «потому что тоже очень затратно».

А жительница Пряжинского района, как сообщает в своем тг-канале «Царьград ТВ», прислала в редакцию карельского издания «Фактор» сообщение о ценах в поселковом магазине, хлеб в который привозят с Петрозаводского хлебокомбината: «В понедельник буханку черного покупала за 100 рублей, а в пятницу он уже 116 стоил. Если так цены будут расти, то скоро черный хлеб будем покупать из денег, что на черный день отложили».

После всплеска негативной реакции в пресс-службе ведомства текст поста скорректировали: вместо общего призыва не покупать одежду появилась формулировка «не покупайте очередную пару туфель», а кафе и кинотеатры заменили на «дорогостоящие развлечения». А вскоре публикация о «челлендже» со страницы портала просто исчезла.

«А зря, такие перспективы открываются. Можно отключить воду, свет и отопление — игра „победи коммуналку“. А для пенсионеров челлендж „голодайка“ — отказ от дорогих мяса и молочных продуктов», — иронично заметил в своем тг-канале Zergulio блогер и общественный деятель Сергей Колясников. Чиновникам Карелии, по его мнению, стоило бы «попринимать таблетки, а потом уже лезть в СМИ с „челленджами“».

Эхо скандала долетело и до главы республики Артура Парфенчикова. И инициатива подчиненных ему не понравилась

«Буду категоричен. Предложенный челлендж бездумен, по сути, и безнравственен в основе своей! Никакого отношения к финансовой грамотности он не имеет!» — написал он на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». И поручил провести служебную проверку в отношении министра финансов региона Александра Климочкина, а также по факту ненадлежащего контроля за публичной информационной политикой министерства.

Климочкин с критикой согласился, пообещав «не допускать публикации несогласованных материалов». А также сделать все от него зависящее, «чтобы подобное не повторилось» впредь.

В общем теперь, видимо, глупость свою карельские чиновники на показ постараются не выставлять. Но можно ли надеяться, что все их решения отныне будут осмысленны и направлены на благо народа?

Во всяком случае проблему города Кемь, где в квартиры жителей много лет поступает ржавая вода, непригодная для потребления и бытовых нужд, местные власти решить не смогли (или не захотели).

И теперь ею будет заниматься ведомство Александра Бастрыкина. Глава Следственного комитета РФ уже дал указание руководителю карельского управления Максиму Козлову возбудить уголовное дело о нарушении прав кемьчан и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Впрочем, с игрой в «голодайку» карельские чиновники вовремя отыграли назад. Поэтому разбираться в их странных фантазиях компетентным органом в данном случае не придется.

Но что реально может получиться от такой затеи, если её реализовать по максимуму?

Этот вопрос «СП» адресовала доктору экономических наук, профессору Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Александру Щербакову:

— Речь, как я понимаю, идет о том, что людей пытаются призвать к так называемой депривации — т.е. к неким лишениям, связанным с возможностью удовлетворять какие-то базовые потребности. И к привычке жить в условиях этих лишений.

Это, в общем-то, не ново. Некоторые считают, что таким образом можно даже накопить какой-то капитал, набрать какую-то значительную сумму. Безусловно, это можно сделать. Вопрос в том, какие именно ограничения в этом случае будут иметь место, насколько они будут рациональны.

Конечно, можно считать, что каждый из нас в своих тратах не всегда бывает рационален. Однако, что является рациональным, а что нет, это сложный вопрос, и решать его, мне кажется, не имеет смысла. У всех свои предпочтения, у всех свои вкусы.

Разумеется, всегда что-то можно экономить. Вот только вряд ли, я думаю, можно на этом создать какие-то значимые финансовые резервы.

— Поясните.

— Резервы можно создать только за счет большего уровня доходов. А больший уровень доходов должен быть следствием более производительного труда. Не большего количества труда, а именно более производительного.

Я сейчас говорю о своего рода идеальном ходе событий.

При этом более производительный труд, конечно же, есть следствие более рациональных и более эффективных капиталовложений, инвестиций. Это то, что способствует росту трудовой производительности. Здесь даже не надо открывать Америку, это истина. И такие вещи довольно-таки хорошо известны.

Так что не за счет экономии, не за счет лишений должен расти уровень жизни людей. А за счет повышения доходов, которые в свою очередь должны повышаться за счет более производительного труда. Вот на этом принципе, по-моему, должна основываться государственная социально-экономическая политика. Особенно если её проводят какие-то чиновники государственных структур.

— Должна, как вы говорите, но всегда ли так бывает?

— К сожалению, не всегда. При том, что предназначение государственной структуры именно в том, чтобы помочь людям получать большие доходы. Не в том, чтобы люди меньше тратили. А в том, чтобы они имели большие доходы, которые, скажем так, являются следствием не каких-то противоправных или мошеннических действий, но результатом большей результативности и большей эффективности труда.

Вот этому должно способствовать государственное управление, государственное регулирование. Оно не может непосредственно само создавать эти доходы. Но способствовать, содействовать, создавать условия — в этом предназначение государства.