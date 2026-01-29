Песков: Зеленский не отреагировал на приглашение в Москву

Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин

Президент Украины Владимир Зеленский не отреагировал на повторное приглашение в Москву для переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На вопрос о том, согласился бы Владимир Путин на встречу с Владимиром Зеленским в ОАЭ, представитель Кремля ответил: «Мы пока говорим про Москву. Эвентуальные рассуждения неуместны», пишет «Коммерсант».

Помощник российского президента Юрий Ушаков 28 января заявил, что в случае приезда Владимира Зеленского в Москву ему обеспечат безопасность и все необходимые условия для работы. Владимир Путин впервые предложил украинскому лидеру встретиться в российской столице в прошлом году. Президент Зеленский тогда заявил, что, судя по этому предложению, Россия к встрече не готова.

  1. 29.01.2026, 23:21
    Гость: позорно выглядит

    сравнивать несравнимое и спекулировать на Советском Союзе,которого нет уже 35 лет

  3. 29.01.2026, 23:10
    Гость: Alex203

    Если прямо сейчас написать заметку о том, что Россия отказывается от встречи с Зе - уверен, что отписался бы тот же набор ников и тоже благородное негодование.

  4. 29.01.2026, 23:10
    Гость: Напрасно боится

    Никто его даже пальцем не тронет. Кто же кроме него будет поставлять мобилизованных на линию убоя

  5. 29.01.2026, 22:59
    Гость: Гость

    ВВП, хватит унижаться и звать зелю в Москву. Противно за Россию. А зеля даже вам не ответил на идиотское приглашение. Я думаю, что лучше ВВП полететь у киев на встречу с зелей в знак "доброй" воли.

Все комментарии (35)
