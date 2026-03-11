Президент Ирана потребовал репарации и гарантии для завершения конфликта

Масуд Пезешкиан © Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что единственный способ положить конец войне — это признать законные права Тегерана, выплатить республике репарации и предоставить международные гарантии безопасности от будущего нападения, сообщает РБК.

«В разговоре с лидерами России и Пакистана я подтвердил приверженность Ирана миру в регионе. Единственный способ закончить эту войну, развязанную сионистским режимом и США, — это признание законных прав Ирана, выплата репараций и твердые международные гарантии от будущей агрессии», — написал президент на своей странице в X.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник также сообщил, что Иран требует от США гарантий безопасности, но не для самого прекращения войны, а только для начала переговоров для ее завершения.

Тегеран также требует от Вашингтона гарантии ненападения в будущем, компенсацию и согласие с тем, что Иран будет реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что единственное соглашение, которое Штаты готовы заключить с Ираном, — это договор о его полной капитуляции. Накануне он сказал, что США уже победили Иран во многих отношениях, но этих побед недостаточно — страна не отступит до полного разгрома противника.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.03.2026, 11:54
    Гость: кто сейчас отдыхает,

    так это американсике радары на их базах. Уснули просто мертвым сном.

  3. 12.03.2026, 11:41
    Гость: 1945- 1979- 2026 для 10:02

    Цитата:- « Американский авианосец получил по щам и убрался по дальше. Почему? Авианосец получил повреждения такие, что ему на смену идут другие».
    Хорошо бы чтобы об этом знали бы американцы и информационные агенства Запада, но это стало известно только российским СМИ..
    А этот фейк запустил посол Ирана в РФ, читаем:- «Иранские силы смогли нанести повреждения американскому авианосцу "Авраам Линкольн". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла Ирана в РФ».

    Потери Ирана составили, по различным данным, 1060—1190 убитых и 4475—4870 раненых.
    Список потерь Ирана включает 50 боевых кораблей, 30 военных баз и критически важные объекты ядерной и оборонной промышленности.
    Общее количество пораженных целей в Исламской Республике превысило пять тысяч объектов.
    Так что «щи расхлёбывают» другие.

  4. 12.03.2026, 11:38
    Гость: ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Армия Ирана заявила

    о нанесении ударов БПЛА по базам Пальмахим и Увда ВВС и штаб-квартире службы безопасности Израиля.
    "За последние часы армия Ирана дронами-"камикадзе" нанесла удары по наблюдательным вышкам, взлетно-посадочным полосам и ангарам авиабаз Пальмахим и Увда .... режима, а также по штаб-квартире "Шин Бет" этого режима", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
    По информации армии Ирана, база Пальмахим является центром запуска спутников и проведения ракетных испытания, на ней находятся такие системы ПВО как "Праща Давида", а также БПЛА Hermes 900. База Увда, по сведениям из заявления, представляет собой центр обучения пилотов ВВС Израиля и место дислокации американских истребителей F-22 Raptor.

  5. 12.03.2026, 11:38
    Гость: Лучезар

    Хорошая и очень познавательная статья на Asia Terra по истории Израиля: "АРКАДИЙ МАЗИН: «ИЗРАИЛЬ ДЕСЯТКИ ЛЕТ СКРЫВАЛ И ПРОДОЛЖАЕТ СКРЫВАТЬ ПРАВДУ»"

Все комментарии (44)
