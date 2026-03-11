Президент Ирана потребовал репарации и гарантии для завершения конфликта

22:44 11.03.2026

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что единственный способ положить конец войне — это признать законные права Тегерана, выплатить республике репарации и предоставить международные гарантии безопасности от будущего нападения, сообщает РБК.

«В разговоре с лидерами России и Пакистана я подтвердил приверженность Ирана миру в регионе. Единственный способ закончить эту войну, развязанную сионистским режимом и США, — это признание законных прав Ирана, выплата репараций и твердые международные гарантии от будущей агрессии», — написал президент на своей странице в X.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник также сообщил, что Иран требует от США гарантий безопасности, но не для самого прекращения войны, а только для начала переговоров для ее завершения.

Тегеран также требует от Вашингтона гарантии ненападения в будущем, компенсацию и согласие с тем, что Иран будет реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что единственное соглашение, которое Штаты готовы заключить с Ираном, — это договор о его полной капитуляции. Накануне он сказал, что США уже победили Иран во многих отношениях, но этих побед недостаточно — страна не отступит до полного разгрома противника.