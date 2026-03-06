Песков: размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для России

14:37 6.03.2026

Россия будет рассматривать размещение ядерного оружия в Финляндии как угрозу безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"И если Финляндия угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры", — сказал он.

Намерение Хельсинки также ведет к эскалации напряженности в Европе, отметил Песков.

"Это заявление, которое добавляет уязвимости Финляндии. Причем уязвимости, которая спровоцирована действиями (местных. — Прим. ред.) властей", — приводит его слова РИА Новости.

Накануне глава финского Министерства обороны Антти Хяккянен заявил, что правительство предлагает разрешить ввоз и размещение ядерного оружия, если это касается обороны республики.