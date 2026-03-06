Песков: размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для России

Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев

Россия будет рассматривать размещение ядерного оружия в Финляндии как угрозу безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"И если Финляндия угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры", — сказал он.

Намерение Хельсинки также ведет к эскалации напряженности в Европе, отметил Песков.

"Это заявление, которое добавляет уязвимости Финляндии. Причем уязвимости, которая спровоцирована действиями (местных. — Прим. ред.) властей", — приводит его слова РИА Новости.

Накануне глава финского Министерства обороны Антти Хяккянен заявил, что правительство предлагает разрешить ввоз и размещение ядерного оружия, если это касается обороны республики. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.03.2026, 22:09
    Гость: ?

    А попадëшь?
    А не собъют?
    А продажные лампасники не доложат "кому надо" "когда надо" "что надо"?
    А ответка не будет, как, например, 22.06.41 - с небольшим опережением?
    А отступать будет куда?
    А убитая напрочь оборонка восстановит ущерб в срок?
    А бабы нарожают?

  3. 06.03.2026, 21:38
    Гость: Н-ст

    Желающих указать столицу какого-то государства и вспышка слева увб76 нету.и вот..я в Пекине,значит не пекин

  4. 06.03.2026, 20:39
    Гость: Ник

    Рассмешил, т к и без ядерного оружия Финляндия как член НАТО является угрозой для России.

Все комментарии (32)
Выбор читателей
Трамп заявил о начале США военной операции против Ирана
Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали и права
В Ормузском проливе начал тонуть танкер, пораженный иранской ракетой
У Трампа есть несколько кандидатов на пост руководителя Ирана
Избранное
Георгий Малинецкий. Разговоры о важном
Сектор Газовой Атаки «Никогда не сдавайся»
Как правильно мириться со своим парнем? Советы, которые изменят ваше мировоззрение
FIEND «Спящий ангел» (интернет-сингл)
Белорус не играет в хоккей: должна ли Россия вмешаться в скандал с переносом ЧМ-2021
Мигранты провоцируют политический взрыв в Прибалтике
Черный Лукич «Дорога жизни»
«Мельница», 1 апреля, «19.30 Moscow»
Шмели «Хаос желаний»
Принцесса Диана: тайны жизни и смерти
«Выжившие» смогут спать не более трех часов в сутки
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации