Песков: размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для России
Россия будет рассматривать размещение ядерного оружия в Финляндии как угрозу безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"И если Финляндия угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры", — сказал он.
Намерение Хельсинки также ведет к эскалации напряженности в Европе, отметил Песков.
"Это заявление, которое добавляет уязвимости Финляндии. Причем уязвимости, которая спровоцирована действиями (местных. — Прим. ред.) властей", — приводит его слова РИА Новости.
Накануне глава финского Министерства обороны Антти Хяккянен заявил, что правительство предлагает разрешить ввоз и размещение ядерного оружия, если это касается обороны республики.
