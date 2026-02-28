Трамп заявил о начале США военной операции против Ирана

США начали масштабную военную операцию против Ирана, сообщил 28 февраля американский президент Дональд Трамп. По данным агентства Reuters, удары наносятся как с воздуха, так и с моря.

«Цель [операции] — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима», — заявил Трамп, запись его речь опубликована на его странице в соцсети Truth Social, пишут «Известия».

Трамп призвал иранских военных сложить оружие и «получить полную неприкосновенность» или встретить «неминуемую смерть», а местных жителей оставаться в укрытии, потому что «бомбы будут падать везде».

Обращаясь с гражданам Ирана, президент США сказал: «Когда мы закончим, возьмите руководство в свои руки — оно будет принадлежать вам. Возможно, это будет ваш единственный шанс за многие поколения»

Он также заверил, что «позаботится о том, чтобы лишить Иран возможности получить ядерное оружие».

Израиль и США нанесли удары, как минимум, по семи иранским городам. По информации Tasnim, помимо Тегерана, взрывы произошли в городах Лурестан, Кум, Кередж, Керманшах и Тебриз. Также сообщается об ударе по Исфахану, где расположен один из ядерных объектов, сообщает «Коммерсант».

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о нанесении превентивного удара по Ирану. Агентство Fars сообщило, что удар был нанесен по Тегерану — в небо поднялся густой столб дыма. Израильские ракеты попали по проспекту Данешгах и району Джомхури в Тегеране.

Позже Израиль закрыл свое воздушное пространство для гражданских рейсов.

«Мы просим вас не приезжать в аэропорты до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении министерства транспорта.

Также стало известно, что операция получила название «Щит Иегуды».

В этот же день агенство Reuters заявило, что Иран готовится к ответным мерам после ударов по Тегерану. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.02.2026, 12:27
    Гость: всё идёт по плану

    Израиль нанес превентивный удар по объектам в Иране.Известия

    Агентство Reuters заявило, что Иран готовится к ответным мерам после ударов по Тегерану.Известия

    Иран также запустил по Израилю множество ракет.Московский Комсомолец

    Трамп же хотел, чтоб Израиль первый нАчал, а потом штатники подтянутся.

    Американцам чего, они далеко, а евреи -близко.

  2. 28.02.2026, 12:23
    Гость: демагог

    Пора на Земле применить для мирного сосуществования стран и народов такой же принудительный с помощью законодательства порядок, как и для граждан разного уровня развития внутри страны. В основе международного законодатеьльства должны быть заложены принципы защиты прав и собственности граждан, защиты окружающей среды и взаимопомощи. В зависимости от степени нарушения международных законов к странам- нарушителям должны применяться не только изоляционные меры, но и принудительная смена власти. Таким образом современная многополярность, как существование людей и стран разного уровня развития, допустима только при соблюдении вышеуказанных принципов. Пусть грубовато действует Трамп с идеей Совета Мира, но зато в верном направлении, так как слишком распоясались полпотовцы на Земле. Преступная власть должна быть в тюрьме. Угнетённык народы смогут быстрее избавиться от преступных режимов при реальной поддержке демократических стран.

  3. 28.02.2026, 12:18
    Гость: Анна

    В свое время наши пытались привести к власти в Иране коммунистов,о аятоллы жестоко с ними расправились. Кого ты защищаешь?

  5. 28.02.2026, 12:14
    Гость: Лучезар

    Что-то подобное ждет и Россию. Росвласть активно над таким развитием событий работает.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Погромы и охота за американцами: что происходит в Мексике после ликвидации главы наркокартеля
Пенсионеры © KM.RU, Илья Шабардин
Реальность пенсионной реформы: как обещанные 40% от зарплаты превратились в четверть
Путин выступил на Форуме будущих технологий
Избранное
«Думать о том, чем вы пичкаете детей, нужно было еще вчера». О политике нравственной деградации на нашем ТВ
Билли Новик. 15 лет без Егора Летова, 16 февраля, «16 Тонн»
Кинопремьера «Эвакуация»: как американцы переживали ковидный локдаун
Аборт мозга «Live in Irkutsk 2002»
Пожирателям разрешили «съесть» Байкал
Урсус feat. Полина Сурядова и Мертвые осы «Тролль» (интернет-сингл)
Фестиваль K-pop Open Air собрал ярких звезд азиатской поп-культуры
Down Elewator «The Sequence»
Ничего, кроме правды «Смотри и слушай» (ЕР)
Bonfire «Roots»
V выставка «Уникальная Россия», 23 января - 9 февраля, Гостиный двор
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации