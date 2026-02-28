Трамп заявил о начале США военной операции против Ирана
США начали масштабную военную операцию против Ирана, сообщил 28 февраля американский президент Дональд Трамп. По данным агентства Reuters, удары наносятся как с воздуха, так и с моря.
«Цель [операции] — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима», — заявил Трамп, запись его речь опубликована на его странице в соцсети Truth Social, пишут «Известия».
Трамп призвал иранских военных сложить оружие и «получить полную неприкосновенность» или встретить «неминуемую смерть», а местных жителей оставаться в укрытии, потому что «бомбы будут падать везде».
Обращаясь с гражданам Ирана, президент США сказал: «Когда мы закончим, возьмите руководство в свои руки — оно будет принадлежать вам. Возможно, это будет ваш единственный шанс за многие поколения»
Он также заверил, что «позаботится о том, чтобы лишить Иран возможности получить ядерное оружие».
Израиль и США нанесли удары, как минимум, по семи иранским городам. По информации Tasnim, помимо Тегерана, взрывы произошли в городах Лурестан, Кум, Кередж, Керманшах и Тебриз. Также сообщается об ударе по Исфахану, где расположен один из ядерных объектов, сообщает «Коммерсант».
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о нанесении превентивного удара по Ирану. Агентство Fars сообщило, что удар был нанесен по Тегерану — в небо поднялся густой столб дыма. Израильские ракеты попали по проспекту Данешгах и району Джомхури в Тегеране.
Позже Израиль закрыл свое воздушное пространство для гражданских рейсов.
«Мы просим вас не приезжать в аэропорты до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении министерства транспорта.
Также стало известно, что операция получила название «Щит Иегуды».
В этот же день агенство Reuters заявило, что Иран готовится к ответным мерам после ударов по Тегерану.
Трамп же хотел, чтоб Израиль первый нАчал, а потом штатники подтянутся.
Американцам чего, они далеко, а евреи -близко.
Пора на Земле применить для мирного сосуществования стран и народов такой же принудительный с помощью законодательства порядок, как и для граждан разного уровня развития внутри страны. В основе международного законодатеьльства должны быть заложены принципы защиты прав и собственности граждан, защиты окружающей среды и взаимопомощи. В зависимости от степени нарушения международных законов к странам- нарушителям должны применяться не только изоляционные меры, но и принудительная смена власти. Таким образом современная многополярность, как существование людей и стран разного уровня развития, допустима только при соблюдении вышеуказанных принципов. Пусть грубовато действует Трамп с идеей Совета Мира, но зато в верном направлении, так как слишком распоясались полпотовцы на Земле. Преступная власть должна быть в тюрьме. Угнетённык народы смогут быстрее избавиться от преступных режимов при реальной поддержке демократических стран.
В свое время наши пытались привести к власти в Иране коммунистов,о аятоллы жестоко с ними расправились. Кого ты защищаешь?
Посоветуйтесь с Хусейном, прежде чем такие мечты мечтать
Что-то подобное ждет и Россию. Росвласть активно над таким развитием событий работает.