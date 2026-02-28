Трамп заявил о начале США военной операции против Ирана

11:25 28.02.2026

США начали масштабную военную операцию против Ирана, сообщил 28 февраля американский президент Дональд Трамп. По данным агентства Reuters, удары наносятся как с воздуха, так и с моря.

«Цель [операции] — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима», — заявил Трамп, запись его речь опубликована на его странице в соцсети Truth Social, пишут «Известия».

Трамп призвал иранских военных сложить оружие и «получить полную неприкосновенность» или встретить «неминуемую смерть», а местных жителей оставаться в укрытии, потому что «бомбы будут падать везде».

Обращаясь с гражданам Ирана, президент США сказал: «Когда мы закончим, возьмите руководство в свои руки — оно будет принадлежать вам. Возможно, это будет ваш единственный шанс за многие поколения»

Он также заверил, что «позаботится о том, чтобы лишить Иран возможности получить ядерное оружие».

Израиль и США нанесли удары, как минимум, по семи иранским городам. По информации Tasnim, помимо Тегерана, взрывы произошли в городах Лурестан, Кум, Кередж, Керманшах и Тебриз. Также сообщается об ударе по Исфахану, где расположен один из ядерных объектов, сообщает «Коммерсант».

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о нанесении превентивного удара по Ирану. Агентство Fars сообщило, что удар был нанесен по Тегерану — в небо поднялся густой столб дыма. Израильские ракеты попали по проспекту Данешгах и району Джомхури в Тегеране.

Позже Израиль закрыл свое воздушное пространство для гражданских рейсов.

«Мы просим вас не приезжать в аэропорты до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении министерства транспорта.

Также стало известно, что операция получила название «Щит Иегуды».

В этот же день агенство Reuters заявило, что Иран готовится к ответным мерам после ударов по Тегерану.