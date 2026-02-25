Путин выступил на Форуме будущих технологий
Президент России выступил на Форуме будущих технологий. Владимир Путин поручил увеличить бюджетные места для подготовки специалистов в сфере биоэкономики, заявил о несоответствующей требованиям биоэкономики компетенции выпускников колледжей и вузов, а также предложил использовать в биотехнологиях экспериментальные правовые режимы. «Коммерсант» приводит главные заявления президента.
О развитии биотехнологий
- Равный доступ к технологиям будущего — это непреложное условие для развития цивилизации.
- Биотехнологии развиваются с беспрецедентной скоростью и могут помочь в решении проблем изменения климата и дефицита продовольствия.
- России нужно переходить от импортозамещения к собственным передовым биотехнологиям.
- Важно с самого начала установить четкие этические границы применения биотехнологий, предотвратить потенциальные угрозы, прежде всего для здоровья, жизни человека, обеспечить сохранность его персональных данных.
- В России необходимо выстроить эффективную систему поддержки экспорта биотехнологий.
- России надо работать с ближайшими соседями в области биотехнологий.
О биоэкономике
- Россия будет использовать потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации.
- Финансирование мероприятий в биоиндустрии должно расти и быть по преимуществу внебюджетным.
- Передовые разработки в сфере агропрома и медицины с использованием биоинформатики и ИИ должны получать гранты.
- Компетенции выпускников колледжей и вузов отстают от существующих требований в биоэкономике. Необходимо обновить программы профессионального образования.
- Нужно увеличить при необходимости бюджетные места для подготовки специалистов в сфере биоэкономики.
- Необходимо ускорить появление жизненно важных разработок, включая искусственные ткани, сосуды и органы человека, и убрать бюрократические преграды на этом пути.
- Важнейший вопрос — это наличие собственных приборов, оборудования, а также ферментов, биокатализаторов, других критически важных компонентов.
- Нужно запустить программы популяризации биоэкономики.
- «Пропаганда» биоэкономики очень важна, и она должна быть своевременной.
О деятельности российских ученых
- Ученые еще не добрались до создания «живого сердца», но двигаются к этому.
- Россия гордится тем, что успехи именно ее ученых внесли существенный вклад в науки о жизни.
- Ученые и инженеры своими смелыми решениями, по сути, уже формируют новую реальность.
Поручения и предложения
- Поручил правительству подготовить стратегию формирования биоэкономики до 2050 года.
- Организовать межотраслевое, надведомственное управление в биоэкономике и нацелить действия на значительное увеличение ее доли в ВВП страны.
- Предоставить налоговые преференции компаниям, которые внедряют передовые биотехнологии.
- Разработать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий.
- Обновить программы профобразования, расширить практическое обучение студентов в сфере биотеха, создав при вузах инженерные школы.
- Внедрить углубленную профориентацию школьников с учетом кадровых потребностей в сфере биотехнологий.
- Создать в регионах сеть центров инженерных разработок в биоэкономике, чтобы насытить сферу кадрами.
- Предложил использовать в биотехнологиях экспериментальные правовые режимы, которые уже применяются в беспилотной сфере.
- Попросил российский научный фонд в 2026 году предоставить гранты для создания новых решений в сфере биоэкономики.
Ранее сегодня Путин посетил выставку передовых разработок, организованную на площадке Форума будущих технологий. Корпорации и предприятия представили там инновационные решения в сфере биоэкономики, сообщает РИА Новости.
Никто не даёт новой информации по теме ИИ...
Попробую восполнить.
----
"Канадский стартап Taalas вышел из стелс-режима и показал первый продукт — специализированный чип HC1 с "захардкоженной" Llama 3.1 8B. Модель не загружается в память, а буквально впаяна в кремний: веса зашиты в транзисторы на этапе производства. Результат — 17 000 токенов в секунду на одного пользователя, что почти в 10 раз быстрее текущих решений на GPU, при 20-кратном снижении стоимости производства и 10-кратной экономии энергии.
----
Кому чтот не понятно? Пока вариант промежуточный..
Но есть вероятность, что получится.. Удешевить стоимость чипов в 20 раз,, при этом выиграть в скорости в 10..
При этом и дешевле.. Но, это, видимо, про то же...
----
Ии, значит, появится ещё раньше..
Приедут афганские специалисты - помогут
биоэкономики не раскрыта.
что такое и с чем её едят.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор,
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца - пламенный мотор.
Всем этим обещаниям, заявлениям и прожектам реально уже лет эдак 15 в нашей стране не доверяет и не верит никто. Реальное состояние дел в стране настолько разительно отличается от всей этой изрекаемой "маниловщины", что ни один разумный человек всему этому не поверит и будет прав.Есть хорошее выражение - "По делам их и узнаете их".Вот мы и узнали, 25 лет нам всем вполне хватило.