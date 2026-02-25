Путин выступил на Форуме будущих технологий

Президент России выступил на Форуме будущих технологий. Владимир Путин поручил увеличить бюджетные места для подготовки специалистов в сфере биоэкономики, заявил о несоответствующей требованиям биоэкономики компетенции выпускников колледжей и вузов, а также предложил использовать в биотехнологиях экспериментальные правовые режимы. «Коммерсант» приводит главные заявления президента.

О развитии биотехнологий

  • Равный доступ к технологиям будущего — это непреложное условие для развития цивилизации.
  • Биотехнологии развиваются с беспрецедентной скоростью и могут помочь в решении проблем изменения климата и дефицита продовольствия.
  • России нужно переходить от импортозамещения к собственным передовым биотехнологиям.
  • Важно с самого начала установить четкие этические границы применения биотехнологий, предотвратить потенциальные угрозы, прежде всего для здоровья, жизни человека, обеспечить сохранность его персональных данных.
  • В России необходимо выстроить эффективную систему поддержки экспорта биотехнологий.
  • России надо работать с ближайшими соседями в области биотехнологий.


О биоэкономике

  • Россия будет использовать потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации.
  • Финансирование мероприятий в биоиндустрии должно расти и быть по преимуществу внебюджетным.
  • Передовые разработки в сфере агропрома и медицины с использованием биоинформатики и ИИ должны получать гранты.
  • Компетенции выпускников колледжей и вузов отстают от существующих требований в биоэкономике. Необходимо обновить программы профессионального образования.
  • Нужно увеличить при необходимости бюджетные места для подготовки специалистов в сфере биоэкономики.
  • Необходимо ускорить появление жизненно важных разработок, включая искусственные ткани, сосуды и органы человека, и убрать бюрократические преграды на этом пути.
  • Важнейший вопрос — это наличие собственных приборов, оборудования, а также ферментов, биокатализаторов, других критически важных компонентов.
  • Нужно запустить программы популяризации биоэкономики.
  • «Пропаганда» биоэкономики очень важна, и она должна быть своевременной.


О деятельности российских ученых

  • Ученые еще не добрались до создания «живого сердца», но двигаются к этому.
  • Россия гордится тем, что успехи именно ее ученых внесли существенный вклад в науки о жизни.
  • Ученые и инженеры своими смелыми решениями, по сути, уже формируют новую реальность.

Поручения и предложения

  • Поручил правительству подготовить стратегию формирования биоэкономики до 2050 года.
  • Организовать межотраслевое, надведомственное управление в биоэкономике и нацелить действия на значительное увеличение ее доли в ВВП страны.
  • Предоставить налоговые преференции компаниям, которые внедряют передовые биотехнологии.
  • Разработать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий.
  • Обновить программы профобразования, расширить практическое обучение студентов в сфере биотеха, создав при вузах инженерные школы.
  • Внедрить углубленную профориентацию школьников с учетом кадровых потребностей в сфере биотехнологий.
  • Создать в регионах сеть центров инженерных разработок в биоэкономике, чтобы насытить сферу кадрами.
  • Предложил использовать в биотехнологиях экспериментальные правовые режимы, которые уже применяются в беспилотной сфере.
  • Попросил российский научный фонд в 2026 году предоставить гранты для создания новых решений в сфере биоэкономики.


Ранее сегодня Путин посетил выставку передовых разработок, организованную на площадке Форума будущих технологий. Корпорации и предприятия представили там инновационные решения в сфере биоэкономики, сообщает РИА Новости.

Комментарии читателей

  1. 26.02.2026, 00:28
    Гость: Да

    Никто не даёт новой информации по теме ИИ...

    Попробую восполнить.

    ----

    "Канадский стартап Taalas вышел из стелс-режима и показал первый продукт — специализированный чип HC1 с "захардкоженной" Llama 3.1 8B. Модель не загружается в память, а буквально впаяна в кремний: веса зашиты в транзисторы на этапе производства. Результат — 17 000 токенов в секунду на одного пользователя, что почти в 10 раз быстрее текущих решений на GPU, при 20-кратном снижении стоимости производства и 10-кратной экономии энергии.

    ----

    Кому чтот не понятно? Пока вариант промежуточный..

    Но есть вероятность, что получится.. Удешевить стоимость чипов в 20 раз,, при этом выиграть в скорости в 10..

    При этом и дешевле.. Но, это, видимо, про то же...

    ----

    Ии, значит, появится ещё раньше..

  4. 25.02.2026, 21:48
    Гость: П. Герман

    Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
    Преодолеть пространство и простор,
    Нам разум дал стальные руки-крылья,
    А вместо сердца - пламенный мотор.

  5. 25.02.2026, 21:17
    Гость: Ага

    Всем этим обещаниям, заявлениям и прожектам реально уже лет эдак 15 в нашей стране не доверяет и не верит никто. Реальное состояние дел в стране настолько разительно отличается от всей этой изрекаемой "маниловщины", что ни один разумный человек всему этому не поверит и будет прав.Есть хорошее выражение - "По делам их и узнаете их".Вот мы и узнали, 25 лет нам всем вполне хватило.

