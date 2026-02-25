Путин выступил на Форуме будущих технологий

Никто не даёт новой информации по теме ИИ...

Попробую восполнить.

"Канадский стартап Taalas вышел из стелс-режима и показал первый продукт — специализированный чип HC1 с "захардкоженной" Llama 3.1 8B. Модель не загружается в память, а буквально впаяна в кремний: веса зашиты в транзисторы на этапе производства. Результат — 17 000 токенов в секунду на одного пользователя, что почти в 10 раз быстрее текущих решений на GPU, при 20-кратном снижении стоимости производства и 10-кратной экономии энергии.

Кому чтот не понятно? Пока вариант промежуточный..

Но есть вероятность, что получится.. Удешевить стоимость чипов в 20 раз,, при этом выиграть в скорости в 10..

При этом и дешевле.. Но, это, видимо, про то же...

Ии, значит, появится ещё раньше..