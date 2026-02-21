ФСБ: использование Telegram бойцами РФ в зоне СВО угрожало их жизни

11:49 21.02.2026

Использование Telegram ВС РФ в зоне проведения спецоперации в последние месяцы создавало угрозу жизни военных.

"В результате проведенного анализа работы мессенджера Telegram получены многочисленные достоверные сведения о том, что его применение военнослужащими Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к созданию угрозы жизни военнослужащих", - рассказали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве отметили, что украинские спецслужбы могут получать данные мессенджера и использовать их в том числе в военных целях.