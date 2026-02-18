Мюнхен как предчувствие

Англичане считают, что прогнули Трампа на военный союз с Англией и Европой в целом. А консолидированный военный флот Англии, Франции, Германии, Турции, Польши и Америки превосходит российский флот в несколько раз. И Рубио в своей речи дал это понять. Они вытаскивают войну на море

С 13 по 15 февраля в Германии проходила Мюнхенская конференция по безопасности. На полях саммита европейские лидеры обсудили захват российских танкеров, относящихся к так называемому теневому флоту РФ. Переговоры провел министр обороны Великобритании Джон Хили. Он обсудил вопрос с коллегами из стран Балтии и Северной Европы, пишут «Вести» со ссылкой на Bloomberg.

Чем это может грозить Росси, мы попросили прокомментировать нашего колумниста Игоря Моисеева.

– Игорь Николаевич, какие нам следует сделать выводы от мюнхенской встречи?

– Самые тревожные для нас. Война действительно становится новой мировой. Она выплескивается за пределы Украины, Донбасса, России и перемещается в любимую стихию тех же англичан – в Мировой океан. А англичане – нация пиратов, колонизаторов и мореплавателей. И в этой стихии они чувствуют себя, простите за тавтологию, как рыба в воде. Я думаю, они ликовали после этой встречи. Они шли к этому четыре года. И наконец-то, к чему они так стремились, свершилось. Причем именно в Мюнхене. Там, где в свое время зарождался фашизм. И где по иронии судьбы Путин в своей знаменитой мюнхенской речи бросил вызов Западу. Теперь ответный вызов бросают нам они. И все в том же Мюнхене.

Но давайте по порядку. Первое. Ключевым и переломным моментом на встрече стала речь госсекретаря США Марко Рубио. Тот заверил собравшихся, что Вашингтон по-прежнему остается привержен идеям евроатлантизма. Фразы у него были – хоть в граните отливай: «Мы, американцы, всегда будем детьми Европы», «Мы не хотим, чтобы наши союзники были слабыми, потому что это делает слабыми и нас. Нам нужны союзники, которые могут защитить себя, чтобы никто не поддавался соблазну испытать нашу коллективную силу», «Мы хотим, чтобы Европа была сильной. Мы верим, что Европа должна выжить». И далее по тексту.

Такому пафосу Троцкий бы позавидовал. Американцы разве что не распластались перед Европой. «Мы с тобой – одной крови». Воевать, соответственно, будем вместе. Со всеми заклятыми врагами. В первую очередь – с Россией. Причем в их родной и исторически любимой среде обитания – на море.

«ЕС и Британия готовятся к морской блокаде России, – пишет в своем телеграм-канале политолог Сергей Марков* (признан в РФ иностранным агентом. – Ред.). – Цель их Пиратской войны – теневой танкерный флот. Они хотят создать такие проблемы, чтобы перевозчикам стало не выгодно возить российскую нефть».

То есть Марков тоже признает, что начинается война на море. «Старая добрая Англия» возвращается к «старой доброй пиратской войне». На этот раз с танкерным флотом России. По сути – с самой Россией как государством. В свое время такой войной Англия «погасила» одного за другим всех ведущих европейских монстров – Голландию, Испанию, Францию и Португалию. А это были морские титаны. У Испании флот назывался «Непобедимой армадой», но был наголову разбит англичанами. Вслед за этим на дно вместе с разбитыми кораблями ушло все могущество материковых европейских держав. А сама Британия стала мировой империей, над которой «никогда не заходит солнце».

Во-первых, английская элита считает, что Россия в этой войне уже ослабла, а Англия, одержав ряд побед, начиная от срыва стамбульских соглашений, заканчивая серией безответных резонансных терактов на территории России – от взрыва Крымского моста до веера генеральских убийств. Решение об открытии пиратской войны против России, принятое в Мюнхене, – это новый прорыв. И психологическое возвращение англичан к былому мировому и морскому могуществу. И колониальной политике. «Правь, Британия, морями». А значит, и всем миром. Этот лозунг возвращается

Второе. Англичане считают, что прогнули Трампа на военный союз с Англией и Европой в целом. А консолидированный военный флот Англии, Франции, Германии, Турции (члена НАТО), Польши и Америки превосходит российский флот в несколько раз. И Рубио в своей речи дал это понять. Они вытаскивают войну на море. А на море мы их, консолидированных, не победим. А нам они пиратскими захватами все морские коммуникации перережут. И тем самым отторгнут от нас Индию и Китай – наших потенциальных союзников. Морские газовые трубопроводы в Европу они уже перерезали.

Морская блокада нефти – экономическая смерть России. Или как минимум ее катастрофическое ослабление – в преддверии новой войны с Западом. Англичане и американцы в Мюнхене наконец решили общими усилиями сделать то, что пытался сделать Гитлер в 43-м году под Сталинградом. Ведь почему были такие страшные бои за Сталинград? Потому что Сталинград – это был наш ключ к бакинской нефти. Немцы хотели перекрыть водную артерию (Волга), по которой в нашу армию судами шла бакинская нефть. А нефть – это топливо для танков, машин и самолетов. То же самое решили сделать англичане и американцы в Мюнхене.

Критическая опасность для России в том, что к этой войне в Мировом океане присоединились и США. Такого мощного соперника (или врага) у России не было еще никогда в истории. Мы своей нерешительностью и половинчатостью дотянули дело до полной консолидации Запада в борьбе с нами. Совершенно непонятно, на что Кремль рассчитывал, растягивая войну на Украине вдолгую.

– Насколько готовы к этой войне мы сами?

– Трудный вопрос. А мы были готовы к затяжному противостоянию с Украиной? Судя по всему, нет. Есть ли у нас план выхода из украинского капкана? Есть ли пресловутый «хитрый план Путина», про который нам в свое время прожужжали все уши? Я пока за четыре года войны ничего подобного не увидел. Ни хитрого плана, ни путей выхода. Переговоры – не в счет. Они могут быть словесной ширмой для продолжения войны, какими были пресловутые Минск-1, Минск-2, стамбульские соглашения и все остальное сотрясание воздуха. К тому же давайте признаемся сами себе честно: наша власть воспринимается на Западе как власть слабая. И у них для этого есть все основания. Бесконечные красные линии, нарисованные нами, которые они регулярно и демонстративно разрывали в клочья, «самозапрет на встречные теракты» (что только развязывает им руки), уходящая в бесконечность СВО на Украине, неспособность ликвидировать украинскую верхушку – в стиле «кражи Мадуро» или «пейджер-атаки» – и все остальное. Вот они и распоясались. А кто бы не распоясался?

– А каким – чисто теоретически – могли бы стать наши ответные акции на море?

– Ну, тот же Марков* накидал сразу несколько вариантов. Первый – ударить жёстко в ответ, в стиле КНДР. Второй – ударить в ответ намного сильнее, чем по нам (американский вариант). Третий – ответить «по-ирански». То есть сделать вид, что ответили. Четвертый – вообще уйти от конфликта, как Китай. Пятый – ударить жёстко по штабам, открыть другой фронт чужими руками – в израильском стиле. Шестой – ответить по-русски. То есть так, как никто не ожидал вообще.

Только в шестом варианте он, по-моему, льстит Кремлю, в стенах которого он провел лучшие годы своей жизни. Скорее всего, все произойдет в китайском формате. Как происходило все четыре года до этого.

А ведь экономическое могущество России базируется именно на танкерном флоте. И если наша власть в очередной раз спрячется от очередного исторического вызова, то по России действительно прозвенит последний колокол.

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

