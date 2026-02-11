«А давайте по-мужски!» – 10 пунктов Лаврова против «плана Дмитриева»

Попытка договориться с США по Украине, наладить взаимовыгодное сотрудничество, кажется, не удалась. США не выполнили условия Анкориджа. И это, скорее всего, разрыв: обманывать себя Москва больше никому не позволит

Спецпосланник Кирилл Дмитриев, похоже, выполнил свою роль – разговорил американских "партнёров", позволив выплыть наружу всему тому, что у тех на уме, и продемонстрировать, что честной игры с их стороны не будет. Теперь начинается самое интересное. Если Трамп сдаст назад, интервью Лаврова может оказаться последним предупреждением, если разозлится и выкатит новые санкции, это, наверное, всё – воевать придётся до конца.

Сергей Лавров выдвинул ультиматум ведущим свою игру США на площадке, которая вызывает ненависть Вашингтона, – в интервью для международной сети TV BRICS. И это, скорее всего, разрыв: обманывать себя Москва больше никому не позволит. Об этом свидетельствуют десять тезисов главы МИД России.

Самое важное и сенсационное в интервью Лаврова, который им подтвердил, что внешнюю политику России проводит МИД, а не бизнес, это обвинение США в том, что Вашингтон не хочет выполнять достигнутые в Анкоридже понимания о прочном урегулировании на Украине. А раз так, то Россия не видит никакого "радужного будущего" в экономических отношениях с США. О чём сейчас много говорят в связи с так называемым планом Дмитриева на 1,2 трлн долларов.

"В Анкоридже мы приняли предложение Соединённых Штатов... Помимо того, что они вроде бы предложили насчёт Украины и мы были готовы (теперь они не готовы), мы ещё и в сфере экономики не видим никакого "радужного" будущего", – подчеркнул Лавров.

Это он ещё не сказал, что Россия пошла на компромиссы, чтобы сама встреча в Анкоридже состоялась. Из слов Лаврова вытекает, что после общения американцев с европейцами и Киевом от Москвы требуют новых уступок, которые превратят мир в перемирие. Это во-первых.

Во-вторых, Лавров выразил сомнение, что США способны приблизить решение украинской проблемы:

"Если подходить по-мужски, то они предложили – мы согласились, значит, проблема должна быть решена. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что для России неважно, что будут говорить на Украине, в Европе, мы прекрасно видим пещерную русофобию большинства режимов в Европейском союзе, за редчайшими исключениями. Нам важна была позиция США".

"Важна была" – вот два ключевых слова в этой цитате. Долго ждали, многое терпели, но американцы не справились, и теперь Лавров это с горечью констатирует. А раз не справились – то чем они лучше других бывших "партнёров" России?

Наконец признали



В-третьих, Лавров выразил разочарование Москвы из-за отсутствия "полномасштабного, широкого, взаимовыгодного сотрудничества" с США, несмотря на желание России завершить войну (добавим от себя – на очень скромных условиях). Наоборот, вместо этого "вводятся новые санкции, устраивается "война" против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву".

Кроме того, отметил Лавров, "Индии и другим нашим партнёрам пытаются запретить покупать дешёвые, доступные российские энергоносители – Европе давно уже запретили – и заставляют покупать втридорога американский сжиженный природный газ". Это не что иное, как политика "экономического доминирования".

Понятно, что согласиться на такое, смириться с этим уважающее себя государство не может. Хотя в данном случае, будем честны, американцы Россию не обманули. Они всегда говорили: вначале – Украина, потом всё остальное, используя эту формулу (вкупе с угрозами новых санкций за несогласие) как рычаг к склонению России к "похабному миру". Для этого используются даже законы, принятые при администрации Байдена, которые продлеваются.

В-четвёртых, Лавров чётко дал понять, что Россия не намерена закрывать глаза и смиряться с тем, что США, помогающие якобы Москве закончить украинскую войну, одновременно попирают экономические интересы России и других стран во всём мире:

"Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями. На Европейском континенте они смотрят на взорванные три года назад "Северные потоки", на украинскую газотранспортную систему и на "Турецкий поток". Это я к тому, что цель Соединённых Штатов – доминировать в мировой экономике – реализуется с использованием весьма большого количества принудительных мер, которые не вписываются в честную конкуренцию. Тарифы, санкции, прямые запреты, некоторым общаться запрещают, – это всё мы вынуждены учитывать".

Впрочем, примеров-то на самом деле намного больше.

Будущее России – в Евразии и БРИКС



В-пятых, глава МИД России указал США на крепость, о которую американцы обломают зубы, если попробуют на неё покуситься. Это создающееся при активном участии России Большое Евразийское партнёрство на основе ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, китайской инициативы "Один пояс – один путь". Кроме того, по словам Лаврова, "кооперация наблюдается и в рамках проекта международного транспортного коридора "Север – Юг", и в проектах, которые связывают Южную Азию с нашим Дальним Востоком, проектах, касающихся совместного использования Северного морского пути".

Короче, ненадёжным гешефтам и обещаниям, постоянному давлению со стороны США Россия предпочла Евразию. К тому же США "объективно утрачивают своё экономическое влияние" и вес в мировом хозяйстве, в то время как страны Глобального Юга возвышают свой голос на международной арене.

В-шестых, Россия сигнализировала США: руки прочь от БРИКС. Лавров указал, что страны, входящие в это объединение, будут рассматривать вопросы энергобезопасности "в контексте действий", которые предпринимает администрация Трампа в сфере мировой энергетики. А инициативы БРИКС по платежам и инвестициям направлены на создание независимых механизмов от жёсткого контроля Вашингтона. Поскольку "США ставят реализацию всех процессов в областях, о которых я упомянул, под свой жёсткий контроль и требуют односторонних уступок".

И ты, Трамп?



В-седьмых, в Москве происходит всё большее разочарование, похоже, и лично в Трампе – усиливаются сомнения, что тот способен преодолеть существующую в Америке глубокую враждебность к России. Министр напомнил, что в апреле 2025 года в США было продлено действие указа №14024 о режиме ЧС, сердцевина которого – это "наказание" России, введение санкций против нашей страны, включая замораживание российских золотовалютных резервов".

"Так и записано – "в связи с враждебным поведением России в области внешней политики", – подчеркнул Лавров. – В качестве примеров приводится вмешательство в выборы США – то, против чего Трамп ежедневно выступает, категорически отвергая всё это, и нарушение международного права, прав человека. Чего там только нет. Это всё "байденовщина" чистой воды…"

В результате, продолжал Лавров, администрация Трампа "спокойно "пробила" закон, и санкции против России продолжают действовать", американцы также "ввели санкции против "Лукойла", НК "Роснефть". Причём "сделали это осенью, через пару недель после хорошей встречи в Анкоридже".

Ну и как после этого относиться к действиям Трампа? Похоже, он не в состоянии выполнить то, что обещал Путину. А вместо этого раз за разом пытается использовать добрую волю России для получения дальнейших уступок в ситуации, когда уступать Москве больше нечего.

В-восьмых, Лавров, по сути, обвинил Вашингтон в попытке "поставить под контроль" военно-технические связи (ВТС) России с Индией и другими членами БРИКС, инвестиционное сотрудничество и торговлю. Он процитировал министра торговли США Говарда Латника, что военные закупки Индии у России "вызвали раздражение у Соединённых Штатов", и это, дескать, "попытка задеть Америку"! И это при том, что основная масса оружия у Индии российско-советского происхождения, и уже очень давно! И оно ей нравится.

Москва всё видит



В-девятых, Лавров фактически заявил, когда говорил о войне Запада против России, что при всех расколах и взаимных претензиях внутри него Россия была и остаётся его врагом, если не готова подчиняться и сдавать позиции.

Глава МИД России указал, что и США, и ЕС, и Британия говорят с Москвой языком санкций, пытаются заставить наших союзников предать нас, экономически душат Россию, задерживают наши суда под надуманными предлогами. Сколько можно это терпеть?

В-десятых, Лавров заверил, что "похабного мира" на Украине не будет:

"Обеспечим, нисколько в этом не сомневаюсь, интересы своей безопасности, не допустив размещения на украинской территории каких-либо видов угрожающего нам оружия и, во-вторых, гарантировав надёжную и полноценную защиту прав русских, русскоязычных людей, столетиями живших и живущих на землях Крыма, Донбасса, Новороссии, которых пришедший к власти после госпереворота киевский режим объявил "существами", "террористами" и против них развязал гражданскую войну".

Похоже, что это указание на то, что всё по территориям и правам человека, статусу новых граждан России будет "де-юре", а "не де-факто". Лавров несколько раз также подчеркнул, что безопасность России означает "не допустить сохранения на наших границах нацистского государства, которое Запад сотворил из Украины…".

Что с того?



Таковы десять основных тезисов в программном интервью Лаврова. Они вполне стыкуются с тем, что написано и имеется в виду в Очерке правовой конспирологии от зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который появился на прошлой неделе на сайте "РИА Новости". Там – срез того, чем дышит руководство России в новой реальности и как строить отношения с США Трампа, в каких рамках Россия будет действовать в условиях нахрапистой политики Вашингтона, как Москва относится к "Доктрине Дондро", североамериканскому "Технату" и так далее.

Из этого вытекало следующее: Россия разочарована действиями США, но готова сотрудничать с Вашингтоном по вопросам, представляющим взаимный интерес, если Москве это выгодно. Лавров тоже сказал, что Москва и сейчас открыта для такого сотрудничества. Проблема в том, что его нет и, вероятно, не будет.

В связи с этим обратил на себя внимание комментарий пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Для него "дух" и "понимания" Анкориджа "по-прежнему" существуют, "способны сдвинуть процесс регулирования, позволить выйти на прорыв". Представитель Кремля убеждён, что "в интересах дела вести эти разговоры в закрытом режиме, не заниматься какой-то публичной, мегафонной дипломатией в данном случае" и что никакого разрыва нет – "работа продолжается".

Интересно, кого Песков имел в виду под занимающимся "мегафонной дипломатией" и что это – согласованный последний реверанс в сторону Трампа или разноголосица различных "башен Кремля"? Если второе – дело плохо. Но в любом случае прав известный русско-украинский блогер Юрий Подоляка: за последние полгода дух Анкориджа "уже на пределе" и "сильно протух" и договориться пока ни о чём не получится. Это "близко к нулю", раз США так себя ведут.