Лавров заявил о вытеснении российских компаний из Венесуэлы
Российские компании вытесняют из Венесуэлы после свержения экс-лидера страны Николаса Мадуро, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью RT.
«Вот сейчас, вслед за Венесуэлой и тем, что там происходит, нас откровенно пытаются, наши компании, пытаются из Венесуэлы убрать», — цитирует Лаврова РБК.
По его словам, США продолжают вводить ограничения в отношении Москвы. В частности, через несколько месяцев после переговоров в Анкоридже под санкции попали ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Кроме того, тарифы грозят тем странам, которые покупают российские энергоносители, сказал Лавров. «Всем говорят, что российскую нефть и российский газ заменят на американскую нефть и американский сжиженный природный газ», — заявил он.
Госкомпания «Росзарубежнефть», которая управляет российскими активами в Венесуэле, после смены власти в республике в январе заявила, что продолжит выполнять принятые обязательства.
Весной прошлого года Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом партнерстве. В республике действуют пять совместных с Россией предприятий, сообщал в октябре посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар. Государства активно сотрудничают в области добычи и сбыта нефти, пояснил он.
У США ВВП 30 трлн. $. У КНР -- 20 трлн. $. А у РФ -- 2,5 трлн. $.
Сразу видно, что первые две -- глобальные державы, а третья -- просто крупная локальная. И на здоровье! Нужно да, строить свою сферу влияния на территории бывшего СССР -- но без глупостей (не буду уточнять каких). А далеко не лезть.
Вот зачем нам Венесуэла? Зачем она Китаю понятно -- у него своей нефти немного, вот он и рыщет по планете, благо бабло имеется. А нам ихняя нефть не нужна, своей девать некуда. Вот нафига туда млрд. рос. денег вбухали, которые теперь медным тазом накрылись? Почему их не в российскую медицину несчастную было отдать? Не учителям зарплату поднять? ведь нищенствуют же люди -- СВОИ люди. А теперь всё -- було та загуло, как хохлы говорят. Псу под хвост пошло. И ничего не сделаешь -- это американская зона, они там у себя хозяева.
А зачем пиндосам восточное полушарие?
и что дальше-- понурая лошадка??
А дурью и воровством нужно поменьше заниматься- тогда тебе и пакостей меньше делать будут.
Разве СССР водился с Венесуэлой?