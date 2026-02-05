Лавров заявил о вытеснении российских компаний из Венесуэлы

14:57 5.02.2026

Российские компании вытесняют из Венесуэлы после свержения экс-лидера страны Николаса Мадуро, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью RT.

«Вот сейчас, вслед за Венесуэлой и тем, что там происходит, нас откровенно пытаются, наши компании, пытаются из Венесуэлы убрать», — цитирует Лаврова РБК.

По его словам, США продолжают вводить ограничения в отношении Москвы. В частности, через несколько месяцев после переговоров в Анкоридже под санкции попали ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Кроме того, тарифы грозят тем странам, которые покупают российские энергоносители, сказал Лавров. «Всем говорят, что российскую нефть и российский газ заменят на американскую нефть и американский сжиженный природный газ», — заявил он.

Госкомпания «Росзарубежнефть», которая управляет российскими активами в Венесуэле, после смены власти в республике в январе заявила, что продолжит выполнять принятые обязательства.

Весной прошлого года Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом партнерстве. В республике действуют пять совместных с Россией предприятий, сообщал в октябре посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар. Государства активно сотрудничают в области добычи и сбыта нефти, пояснил он.