«Кипелов», 16 апреля, «19.30»

21:20 7.04.2021

Концерт группы «Кипелов» состоится в столичном клубе «19.30» 16 апреля 2021 года

Зрелищная концертная программа из лучших композиций за все время существования коллектива. Уже знакомые песни прозвучат в совершенно новом прочтении.

В социальных сетях группы открыто голосование за песню, которая прозвучит на концерте в «19.30» первой, а выбирать предложено из следующих композиций: «Жить вопреки», «Путь наверх», «Звезды и кресты», «Смутное время» и «На распутье».

В настоящее время группа «Кипелов» завершает работу над своим новым максисинглом из 3-4 треков. По словам Валерия Кипелова, релиз будет включать как совершенно новую песню, так и кавер-версию на западный хит, название которого пока не разглашается. На днях группа записала для сингла хоровые партии.

Начало в 20.00.