Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс и ЗАЭС «без боя»
Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность компромисса по вопросу контроля над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).
«Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант — это формула «стоим, где стоим», — цитирует Зеленского РБК.
По его словам, пока решения по территориям нет. США предлагают создать свободную экономическую зону в Донбассе, «но вопрос контроля должен быть справедливым — Украина контролирует контролируемые сейчас территории», добавил Зеленский.
В Кремле ответили на готовность Зеленского к «бою» за ЗАЭС и Донбасс.
«Здесь первое — в этом контексте нужно обратить внимание, что ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем РФ. И здесь один вопрос — означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию и собирается ли он атаковать АЭС», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, добавил представитель Кремля.
а также на достижении целей СВО. Об этом написал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского "подтверждают в очередной раз его неадекватность".
"Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия — "оружия возмездия", и достижении целей специальной военной операции", — указал Володин.
Спикер Госдумы отметил, что единственный путь для Зеленского".
