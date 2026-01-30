Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс и ЗАЭС «без боя»

14:01 30.01.2026

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность компромисса по вопросу контроля над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

«Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант — это формула «стоим, где стоим», — цитирует Зеленского РБК.

По его словам, пока решения по территориям нет. США предлагают создать свободную экономическую зону в Донбассе, «но вопрос контроля должен быть справедливым — Украина контролирует контролируемые сейчас территории», добавил Зеленский.

В Кремле ответили на готовность Зеленского к «бою» за ЗАЭС и Донбасс.

«Здесь первое — в этом контексте нужно обратить внимание, что ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем РФ. И здесь один вопрос — означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию и собирается ли он атаковать АЭС», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, добавил представитель Кремля.