Котяков рассказал о росте средней зарплаты россиян

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Средняя заработная плата россиян в 2025 году увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата - на 4,4%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

"На протяжении года устойчиво росли доходы наших граждан. По данным Росстата, средняя заработная плата увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата - на 4,4%", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в России в декабре 2025 г. выросла более чем на 40 000 руб. по сравнению с ноябрем. Если в ноябре показатель составлял 98 200 руб., то в последний месяц года он достиг 139 700 руб. 

Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Александра Воздвиженская
