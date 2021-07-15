Последний парад. Американцы анонсируют большую войну на Украине?

Судя по быстроте, с которой США «срубили» Авакова, американцы имеют какой-то конкретный план по изменению Украины. И план этот прост - Большая война с Россией

События на Украине и в азиатском подбрюшье России в последнее время развиваются с феноменальной стремительностью.

Адекватно реагировать на них российским операторам или невольным участникам процесса, вовлеченным в этот геополитический водоворот, можно только при радикальной смене мировоззренческой парадигмы.

Путин это продемонстрировал в своей статье. Многие эксперты до сих пор ломают голову над тем, что могло сподвигнуть его на этот шаг. Все знают, что у "темнейшего" не бывает приступов графомании. К тому же концептуально статья опоздала как минимум лет на 15-20. Она была бы более уместна в канун первого майдана 2004 года. Может быть, тогда она кого-нибудь и смогла бы отрезвить (хотя лично я сомневаюсь). А сейчас все уже привыкли, что "сосуд отношений" разбился вдребезги. Совершенно очевидно, что в коротком историческом цикле (3-4 поколения) мы с украинцами останемся врагами. Может быть, на пятом начнутся прагматические отношения, как у немцев с австрийцами, но не сейчас.

Тем не менее, сразу вслед за статьей "вашингтонский обком" в одночасье "сносит" Авакова. Официальный Киев привычно "несет пургу", что это "просто совпадение", что Аваков пробыл на посту уже семь лет... Тот факт, что "снесенный" подал в отставку сразу же после встречи с высокопоставленным чиновником США Джорджом Кентом, курирующим Украину, - "чистой воды совпадение"....

На эти мантры хочется ответить грубоватой фразой Жванецкого - "Дураков ищите в зеркале" и более изысканной Фазиля Искандера - "Власть - это тот стол, из-за которого никто никогда добровольно не встает".

И теперь вся "интеллектуальная незалэжна", прекрасно знающая, кто на ее территории реально принимает главные решения, гадает: почему американцы "снесли" Авакова? Тому есть несколько "гарных" версий.

Первая. Американцы выводят Авакова из подчинения Зеленскому - из сферы военной в сферу политическую. Болтливый и противоречащий себе на каждом шагу клоун-президент заработал себе в "обкоме" стойкий имидж "бесполезного идиота", и госсекретари американского ЦК партии решили заменить его на ситуативного партнера - "полезного мясника" Авакова, руки которого и так по плечи в крови и терять которому нечего. А "главмясника" на время на прежней должности заменит другой мясник, верноподданически преданный своему сюзерену.

Версия вторая, сервильная. Американцы убирают радикального Авакова, чтобы дать команду Киеву выполнять минские соглашения. Поэтому Киев по американской указке уже вносит в Закон о языке поправки, смягчающие заявленный прессинг русского языка. Эта версия чрезвычайно нравится кремлевским политтехнологам, но скорее всего проходит по разряду "желаемое за действительное".

Версия третья (ее выдвигает Сергей Марков): американцы убирают Авакова за его помощь украинским олигархам в их дружном бойкотировании приказа обкома передать плодородные украинские земли, "сочные" куски экономики и всю судебную машину под контроль США. Версия вполне себе рабочая. Аваков никогда не тяготел к Штатам, не размещал там свои активы и не планировал встречать старость под пальмами Майами.

Для себя и изысканных див из своего укрогарема он уже давно приобрел целую линейку недвижимости в Италии. А украинская судебная система, перейдя под контроль Вашингтона, для него и его закадычных приятелей с толстыми кошельками очень быстро станет системой "расстрельно-посадочной". Ибо, по неписаному закону колонизаторов-англосаксов, отшлифованному веками, "воровать у хозяина - тягчайшее преступление без срока давности". За это хозяин готов демонстративно высечь самого верного слугу. И Аваков "со товарищи" это прекрасно понимают.

"Судя по быстроте, с которой Джордж Кент "срубил" Авакова, американцы имеют какой-то конкретный план по изменению Украины", - пишет Сергей Марков. Имеют. И план этот прост - Большая война с Россией.

Момент выбран крайне удачно. По их мнению, Россия не может вести боевые действия на три фронта. С юга подпирает талибанский* Афганистан, а неповоротливый ШОС никак не может (или не желает) создавать адекватный афганской угрозе миротворческий контингент. И, несмотря на то, что у всей азиатской элиты уже "подгорает зад", она по неискоренимой восточной привычке, уже непропорциональной здравому смыслу, упорно торгуется с Россией, выгрызая себе бесконечные преференции. Часть российских боевых частей плотно и надолго завязла в Сирии и Карабахе. "А коли у москалей войска распылены, самое время ударить по Донбассу", - считают укро-аналитики.

Объективности ради надо признать, что и украинская армия после знаменитого "дебальцевского котла" сделала колоссальный организационный и технологический рывок. Это уже не армия "селюков и рогуль".

Двадцатитысячное сборище "селюков", не нашедших свою смерть в Донбассе и выпущенные из "котла" под Дебальцево по личному приказу Путина, прошло достойную обкатку и стало другим. И все они готовы вернуться в Донбасс и от души "отблагодарить" тех, кто в свое время не перемолол их с землей под Дебальцево.

Учитывая генетическую безответственность украинцев за все задуманные ими интриги, полное отсутствие стратегического мышления даже у элиты, въевшуюся в кровь и плоть национального самосознания русофобию и мстительный синдром "назло москалю спалю свой хутор, чтобы и его сарай сгорел", украинский "блицкриг" на Донбасс должен произойти в самое ближайшее время.

Своей статьей Путин послал очевидный месседж и украинской элите, и их хозяевам: я готов отказаться от ранее излюбленной мною "политики долгого ожидания" и перейти к решительным действиям в отношении соседа-не партнера. Насколько стратегически верна была эта концепция - разговор отдельный, испытания временем она явно не выдержала.

Месседж был услышан. И американцы, не любящие "тянуть кота за хвост и ждать, когда перезревший плод сам упадет в руки"(излюбленная стратегия многих "кремлевских башен"), сработали на опережение. И перед Аваковым распахнулись новые кровавые горизонты.

Так что теперь всем вовлеченным в процесс "кремлевским операторам" придется быстро привыкать к новой, резко и кардинально изменившейся реальности. Она - простая и страшная:

Время не ждет.

Враг у ворот.

Большая война на подходе.