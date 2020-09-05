Угревая сыпь у подростков

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Угревая сыпь является наиболее распространенным заболеванием кожи в подростковом возрасте

Он характеризуется себореей и образованием угрей, папул и пустул в местах, богатых сальными железами (лоб и центральная часть лица, так называемая Т-зона, руки, область между лопатками и верхней частью грудной клетки).

Угревая сыпь - заболевание, которое считается восьмым по распространенности в мире, поражает 9,4 % населения в целом и до 90% людей в период полового созревания.

Пик заболеваемости встречается у девочек немного раньше - в возрасте от 14 до 17 лет (первые симптомы могут начаться около 11-12 лет, непосредственно перед первой менструацией), а у мальчиков от 16 до 19 лет. Есть более или менее серьезные изменения кожи. Обострения симптомов возникают примерно у 10 процентов человек. Выяснилось, что чем раньше возникает угревая сыпь, тем больше вероятность развития тяжелой и продолжительной.

Почему у некоторых людей есть прыщи, а у других нет?



Возникновение прыщей является результатом взаимодействия многих факторов, включая генетическую предрасположенность (заболевание более вероятно возникает, когда выясняется, что от него страдают, например, родители, бабушки и дедушки).

Наиболее важные процессы, связанные с образованием угревой сыпи, включают в себя:

• Чрезмерное производство кожного сала (увеличение производства сала является причиной развития прыщей из-за различных гормональных изменений);

• Нарушения кератоза сальных фолликулов (их обструкция приводит к образованию микро-угрей);

• Умножение в сальных железах анаэробных бактерий рода Propionibacterium, главным образом P. acnes (этому способствует чрезмерное производство и накопление кожного сала, и закрытие выхода сальных желез),

• Воспаление. Когда бактерии размножаются в волосяных фолликулах, образуются воспалительные высыпания, такие как папулы, пустулы, узелки, кисты, кисты.

Первые два явления происходят, среди прочего во время гормональных изменений в период полового созревания, в основном в результате увеличения производства гормонов и андрогенов. Эти гормоны стимулируют сальные железы, чтобы увеличить выработку кожного сала в себорейных фолликулах.

Симптомы прыщей



Кожа прыщей характеризуется интенсивной себореей, которая вызывает появление угрей, папул, пустул, воспалительных инфильтратов и кист, образующихся в себорейных волосяных фолликулах.

Прыщи, в зависимости от тяжести поражения кожи, делятся на:

Легкие прыщи — угри угрей и легкие папулезно-гнойничковые прыщи; Умеренные угри — более тяжелые случаи папуло-пустулезных угрей и легкие случаи гнойных угрей; Тяжелые прыщи — относится к тяжелым гнойным поражениям, когда возникают инфильтраты, кисты и свищи. Как следствие, могут появиться рубцы (у 10% пациентов развиваются тяжелые симптомы). У нескольких процентов пациентов развивается красная, тяжелая опухоль в области прыща, келоид (или келоид), тип гипертрофированного, утолщенного и приподнятого рубца.

Менее распространенные формы угрей включают угри новорожденных и младенцев и угри ранние (с наличием общих симптомов тяжелого, высокоскоростного сигнала).

Есть люди, у которых прыщи начинаются только в возрасте около тридцати лет, это называется поздние прыщи, - говорит профессор, руководитель дерматологической, детской и онкологической клиники дерматологии медицинского университета. Тогда часто развивается обостренная версия заболевания, без стадии комедона, образуются гнойные образования.

Развитие прыщей в зрелом возрасте также является гормональным. Проблемы с кожей могут появиться, среди других при синдроме поликистозных яичников. У зрелых женщин прыщи могут подавлять гормональные препараты. Например, когда они перестают принимать его, потому что хотят забеременеть, могут появиться симптомы заболевания.

У зрелых мужчин прыщи могут появиться как следствие использования стероидов - говорит профессор. При чрезмерном повышении уровня тестостерона в крови увеличивается выработка дигидротестостерона в организме, что чрезвычайно агрессивно стимулирует кожные железы к выработке кожного сала.

Факторы, усиливающие угревую сыпь



Есть много факторов, которые влияют на ухудшение прыщей. Его симптомы могут усугубляться:

• Гормональные нарушения (например, около 60-70% женщин испытывают ухудшение предменструального поражения прыщей).

• диета

• солнце

• Некоторые лекарства

• Стресс (усиливает гиперчувствительность андрогена, гормона, ответственного за увеличение выработки кожного сала).

Молоко и прыщи



Прыщи — это воспалительное заболевание, поэтому в рационе не должно быть продуктов с противовоспалительным действием и много противовоспалительных средств.

Диета очень важна в противодействии выраженности симптомов угревой сыпи, - подчеркивает профессор. - Самое главное — избегать: шоколада и других продуктов, содержащих какао, пряные специи, а также острый кетчуп или горчицу, и ограничивать потребление коровьего молока и его продуктов.

Некоторые исследования показали связь между употреблением молока и выраженностью симптомов прыщей. Одним из предложенных механизмов является то, что в коровьем молоке присутствует высокая концентрация гормонов роста и метаболических стероидов, которые предназначены для быстрого роста телят.

Молочный компонент, среди прочего инсулиноподобный фактор роста IGF-1. Высокий уровень этого гормона в плазме, вызванный потреблением молока, стимулирует выработку кожного сала, вызывая прыщи. Было замечено, что женщины, у которых есть прыщи, имеют более высокий уровень этого фактора.

В 2011 году журнал Amercan Academy of Dermatology опубликовал исследование, в котором пациенты ели шоколад. Значительные изменения в серьезности прыщей уже произошли после одного приема пищи.

Некоторые пациенты также испытывают обострение заболевания после употребления других продуктов, богатых простыми углеводами, таких как сладости или подслащенные напитки.

Какая диета усугубляет симптомы?



В дополнение к IGF-1 инсулин также стимулирует выработку кожного сала, поэтому пациентам рекомендуется диета с низким гликемическим индексом (сахар, белый хлеб, белый рис, которые повышают уровень глюкозы в крови и инсулин, должны быть снижены).

Диета с высокой гликемической нагрузкой усиливает возникновение и интенсивность прыщей. Сбалансированная диета, богатая фруктами и овощами, клетчаткой, ограничивающая потребление молочных продуктов, простых сахаров и обработанных продуктов, является оптимальной.

Исследователи отметили, что не было зарегистрировано прыщей среди населения, живущего в традиционных условиях и потребляющего необработанные продукты. Однако, когда там были введены западные предпочтения в еде — люди начали пить сладкие газированные напитки, говядину, молочные продукты и полуфабрикаты — среди них были диагностированы прыщи.

Было также проверено (главным образом на животных), обладают ли вещества, естественным образом, встречающиеся в растениях, против прыщей. Было показано, что катехины зеленого чая ингибируют выработку кожного сала. Исследования также показали, что ресвератрол, обнаруженный в кожуре красного винограда, красного вина, арахиса и шелковицы, обладает бактерицидной активностью против угрей Propionibacterium и, следовательно, бактерий, которые участвуют в образовании прыщей.

Правильный уровень цинка, который необходим для развития и правильного функционирования кожи, также важен в терапии угрей. Исследования показали, что у пациентов с прыщами часто наблюдается дефицит этого элемента. Тем не менее, будьте осторожны с его дозировкой, потому что высокие дозы цинка могут вызвать неблагоприятные желудочно-кишечные эффекты и дефицит меди.

Угри исчезнут сами собой?



Прыщи могут исчезнуть в возрасте до 20 лет. Тем не менее, некоторые пациенты имеют хроническое, длительное и рецидивирующее заболевание. Поэтому стоит принимать соответствующее лечение на ранней стадии заболевания. Это может предотвратить его развитие, а также образование неприглядных шрамов и обесцвечивания.

Повреждения прыщей требуют дерматологической консультации. Задержка введения эффективной терапии и самовосстановления прыщей, например косметики из аптек, может привести к развитию осложнений.

Как лечить прыщи?



Способ лечения прыщей зависит, прежде всего, от его тяжести. Лечение требует регулярности, настойчивости и правильного ухода за кожей, даже после этого.

При легких угрях достаточно лечения препаратами местного действия с антисеборейными, антибактериальными, противовоспалительными и противоугревыми свойствами.

Антибиотики, ретиноиды, азелаиновая кислота, салициловая кислота и бензоилпероксид используются для местного лечения. У людей с умеренным или тяжелым заболеванием требуется общее лечение антибиотиками или ретиноидами.

Лечение угревой сыпи направлено на устранение или облегчение симптомов и предотвращение осложнений, в первую очередь рубцов. Улучшение после лечения не гарантирует, что мы избавимся от болезни раз и навсегда. Иногда изменения могут постепенно возвращаться после прекращения лечения.

Как ухаживать за кожей во время лечения?



Кожа людей с прыщами имеет особенности себорейной или комбинированной кожи. Правильный уход является важным элементом в борьбе с болезнями. Вымойте кожу два раза в день, используя препараты, адаптированные для такой кожи. Используемые средства не должны вызывать чрезмерную сухость кожи, что увеличивает выработку кожного сала и усиливает образование угрей. Для макияжа следует выбирать косметику, которая не забивает поры.

Кожу от прыщей нужно увлажнять, но нельзя смазывать. Во время лечения полезно использовать косметику, специально разработанную для себорейной кожи. Молодым девушкам в период полового созревания не следует использовать жирные и полужирные кремы. У меня есть пациенты, которые разработали так называемые Косметические прыщи, связанные с использованием жирных кремов, закупоривают сальные железы.

Есть также прыщи, которые развиваются, например, после пребывания в теплых странах, называемых прыщами на Майорке.

Это эффект интенсивного использования кремов с высоким фильтром. Девушки в отпуске в теплых странах используют жирные кремы, и когда они возвращаются из отпуска, у них появляются первые симптомы прыщей. Профилактика здесь довольно проста. Вам нужно поменять кремы на те, которые не забивают поры.

Девочки в подростковом возрасте, имеющие здоровую кожу, не должны использовать жирные и полужирные кремы. Их кожа может казаться сухой, из-за гормонального шторма волосяные сальные фолликулы забиты, но если их волосы жирные, это означает, что организм вырабатывает достаточно кожного сала. Когда такая кожа станет жирной, мы вызовем дополнительную выработку кожного сала.

Почему ты не можешь сжать прыщи самостоятельно?



Разминание или сдавливание угрей, папул или пустул усиливает местное воспаление, увеличивает риск вторичной суперинфекции и может привести к распространению повреждений и образованию неприглядных рубцов и обесцвечиваний.

Для очищения лица от прыщей стоит воспользоваться услугами опытного косметолога или косметолога, который правильно удалит угри. Процедуры должны быть адаптированы к состоянию кожи.

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