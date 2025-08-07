Евгений Каргаполов и группа Пульс «Сладкая утопия»

Исполнитель: Евгений Каргаполов и группа Пульс, Название: «Сладкая утопия», Стиль: серф, Год: 2025

Спустя десятилетия понимаешь, насколько же гитарист Евгений Каргаполов, подходил «Черному Лукичу», записавшему с ним вершинные альбомы «Девочка и рысь» и «Будет весело и страшно»! Лидер группы Вадим Кузьмин всеми силами пытался избавиться от мрачности сибирского панка, через апелляцию к «Острову сокровищ», «Алисе в стране чудес» и другим приключенческим книгам из детства. Евгений Каргаполов, тоже до сих пор подпитывается детскими впечатлениями. Но они у него имеют не книжный оттенок, а ярко выраженный привкус трехкопеечной газировки из автомата, заманчивый шелест пленки округлого магнитофона «Комета» и грохот лагерных танцплощадках.

Все эти атрибуты крайне привлекательно отражены в оформлении нового инструментального альбома Евгения Каргаполова «Сладкая утопия», выпущенного лейблом «Выргород» тиражом всего в 100 экземпляров. Гитарист утверждает, что подслушал эти мелодии на танцплощадке в Феодосии в детстве. Но это не кавер-версии и уж тем более не плагиат, а именно ощущения от первого соприкосновения с юностью, свободой и ничем не омраченной радостью.

В начале альбома мы слышим позывные «Пионерской зорьки» - и понеслась! «Солнце моих слов» - это та самая танцплощадка, на которой практиковались танцы до утра и до упада (ускорение темпа в конце только подтверждает этот сценарий). В основу драйвовой композиции с элементами серфа положена некая дворовая мелодия, но, опять же, конкретные ассоциации постоянно ускользают — да они и не так уж важны.

«Шевроле» передает удивление среднестатистического советского подростка невиданной крутой тачкой той поры. Сначала он ее внимательно изучает со всех сторон, а потом всеми правдами и неправдами выманивает покататься, попадая в итоге в нешуточный переплет. Возможно, это от того, что «Понял, что влюблен» - инструментал с таким названием выдержан в блюзовом ключе. Романтика расцветает еще пышнее в «Феодосии». Но родительское наказание неминуемо, и героя ждет самое страшное: «Не пойдешь гулять».

Но где наша не пропадала! Уже в двух следующих инструменталах - «Посвящении Марии» и «Если ты сможешь» - сорванец вырывается на время из-под родительской опеки и находит утешение в неловких объятиях подруги. Вместе они идут «Танцевать». А завершается альбом трогательным признанием - «Твои прекрасные глаза». При всей винтажности «Сладкой утопии», она не столько ностальгична, сколько устремлена в будущее.  

