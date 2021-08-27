Воры в погонах препятствуют национальной идее Путина о трех-четырех детях в семье

Четыре ребенка в семье — не роскошь, а необходимый залог выживания русской нации, но где реальные шаги государства по их поддержке?

Национальная идея, без которой наша многострадальная страна буквально хиреет в последние три десятилетия, найдена. Во всяком случае, так считает Владимир Путин, который озвучил ее на съезде «Единой России» следующим образом: «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят, образ будущего. Вы знаете, уважаемые друзья, я стараюсь избегать каких-то высокопарных слов, но считаю, что крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей - по сути и должна быть вот этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно».

Спору нет, слова правильные и, главное — своевременные. Особенно на фоне мрачнейших прогнозов о том, что в 2021 году из-за экономических перипетий, коронавирусной свистопляски и донельзя «оптимизированной» медицины России грозит «естественная убыль» населения в миллион человек. Во всяком случае, мы уже писали, за январь-апрель 2021 года Россия потеряла уже 304 тыс. человек – по разным причинам, и «ковидная» смертность тут явно не самый главный фактор, хотя болезнь стала уносить больше и больше жизней.

Пока же предпосылок для трех-четырех детей в каждом доме нет абсолютно никаких. Хотя бы потому, что, как мы тоже писали на днях, если этот самый дом сгорит, то нового многодетной семье никто не предоставит. В лучшем случае, государство ограничивается копеечными подачками, которые к тому же надо выбивать месяцами.

Экономист Руслан Хасбулатов напомнил, что для реализации «национальной идеи» Владимира Путина уровеь жизни людей вырасти должен минимум вдвое. «Имеющийся ВВП, доходы государства — куда деваются? - задался риторическим вопросом Хасбулатов в интервью «Свободной прессе». - Одна из причин очевидна — это воровство. Одно из главных звеньев воровства — носители погон. Люди из ведомств, которые непосредственно подчиняются президенту»

По мнению Хасбулатова, сокращение количества погононосителей в два раза сразу дало бы эффект: «Силовая бюрократия не дает развивать экономику. Товаропроизводящих отраслей у нас ничтожно мало. Москва когда-то была индустриальным городом. Теперь Москва — финансовый и торгово-развлекательный центр. А на одних банковских операциях народное богатство не создается… С президентом трудно спорить, да и вообще, зачем спорить, если человек говорит правильные вещи. Но для того, чтобы обеспечить исполнение наказов надо что-то серьезное делать. А этого, на мой взгляд, нет».

Социолог Владимир Римский уверен, что одних денежных вливаний в семьи мало — важна системность: «Исследования показывают, что, когда людям начинают доплачивать за рождение детей, те, кто хотели рожать, делают это раньше, а потом — рождаемость опять падает. Только мерами денежной поддержки многодетных семей демографическую проблему не решить — это абсолютно точно. Нужна система. Такова проблема во всем мире — нужно менять стихийно складывающуюся модель современной семьи. Она намного менее устойчива, чем в прошлые десятилетия и не предполагает большого количества детей, а предполагает то, что не только дети, но и родители могут себя реализовывать. На это нужны и время, и деньги, поэтому на детей остается меньше».

Демограф Юрий Крупнов напомнил, что четыре ребенка в семье — не роскошь, а необходимый залог выживания русской нации. «С моей точки зрения лучше трех-четырехдетная, но это уже вопрос уточнений, - говорит он. - Нужно стимулировать рождение четырех детей, для того, чтобы мы хотя бы не вымерли к 2040 году, выйдя на простое воспроизводство. Президенту удалось сформулировать правильную мысль. Я против того, чтобы ругать президента, кто-то скажет: «Это только слова!», «Болтовня!». Нет, идея сформулирована правильно, а это уже полдела. Но проблема в том, где вторая половина, которую должно делать правительство?»

Юрий Крупнов заметил, что программу поддержки многодетных семей России правительство все время должно держать на контроле. «Все решения, которые они реализуют — от прокладывания дороги в деревне, до судьбоносного Северного морского пути — должны быть четко увязаны с вопросом трех-четырехдетных семей, которых в стране должно стать не меньше половины. Но этого не происходит и в этом главная проблема, - отмечает он. - Боюсь это говорить, но — точно не произойдет. И возникает вопрос: а кто те люди в зале, слушающие выступление президента? Кто слушал выступление в 2012 году, кто слушает его сегодня? Напрашивается поговорка: «А Васька слушает да ест».