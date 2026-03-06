Виктор Виталий «Кто придумал мир?» (ЕР)

Исполнитель: Виктор Виталий, Название: «Кто придумал мир?», Стиль: софт-рок, Год: 2026

Виктор Виталий в особых представлениях не нуждается, но на всякий случай напомним его регалии: создатель группы «ГПД», директор и автор ряда хитов группы «Браво», лидер собственного музыкального проекта «Виктор Виталий». Песни исполнителя отличаются невероятной задушевностью и апелляцией к ретро-саунду 60-х. Рано или поздно такие исполнители приходят к всеобъемлющим темам, что и произошло в новом ЕР «Кто придмал мир?»

Первая песня «Крошка спит», как нетрудно догадаться, имеет форму колыбельной. Понятно, что тут особо ничего не выдумаешь — убаюкаюнному ребенку просто перечисляют, кто еще тут спит. Но и здесь Виктор Виталий уже выходит на планетарный масштаб, сравнивая Землю с огромным магнитом. В этом видно и желание ненавязчивого просветительства малышки и сосредоточение на том, что сближает, а не отталкивает. К тому же песне присущи фолковые мотивы, которые, видимо, вводят в ЕР тему экологии души.

Заглавная песня релиза, которая как раз аранжирована в духе солнечной эстрады 60-х, любовь объявляется основным движителем мира. Кого-то, может, и смутит излишний лаконизм припева «любовь — ра-ра-ра-ра-ра», но, как следует из третьей композиции ЕР «Не надо слов», любовь не терпит излишних вербальных излияний. Да уж, это мы видим повсеместно: пары, кторые трубят о своих «идеальных» отношений на каждом углу, обычно распадаются.

Что же тогда творит этот мир, если не наши несовершенные слова? Здесь Виктор Виталий неумолимо точен: музыка и свет! Это именно то, что должно оставаться с человеком в любой ситуации. И пускай в песне «Лучик» свет надежды не всегда удается оставить с собой рядом, Виталий Цветков предпочиттает ориентироваться на лучших творцов, созидающих в синергии с Богом. Например, на Рафаэля, которому посвящена финальная (и одноименная художнику) песня максисингла. Герой песни и сам старается, в меру сил, следовать этим высоким образцам, а женские бэк-вокальные партии привносят дополнительные краски. В таком мире, который творит Виктор Виталий, человек всегда чувствует себя защищенным…