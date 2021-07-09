Русская кухня пришла в воинские части Самарской области

12:50 9.07.2021

Традиционный кулинарный праздник пришел в воинскую часть № 45863 Самарской области. Солдат побаловали домашним вкусом традиционной русской кухни

Дни национальной кухни с нетерпением ждет каждый солдат. Традиционные блюда разных народностей вносят приятное разнообразие в армейские будни. Ежемесячно в военных столовых проходит знакомство с культурой, обычаями и, конечно же, кулинарными шедеврами народов мира. На этот раз прекрасным дополнением классического меню стали традиционные русские пироги, тоненькие ароматные блинчики и воздушные булочки.

Комбинаты питания, уже не первый год отвечающие за питание военнослужащих, привнесли в армейские будни множество положительных изменений. Наряды по кухни прекратились с того момента, как в армейских столовых начали работать профессиональные повара и технологи. Солдатское меню от этого только выиграло: еда стала сытной, очень вкусной и полезной.

Дни национальной кухни — еще одно нововведение гражданских компаний. Солдат регулярно балуют особым меню с национальным колоритом. Праздничные блюда непременно готовят и в государственные праздники, на Новый год и Масленицу. Еще раз в месяц повара угощают именинников вкусными пирогами с сытной или сладкой начинкой. При этом нормы довольствия остаются неизменными, так как калораж и сбалансированность рациона должны четко соблюдаться в любые дни.

В ежедневное меню военнослужащих входят блюда из говядины и свинины, птицы и рыбы, крупы, макароны, свежие и консервированные овощи из салат-бара. Благодаря системе «шведский стол» каждый солдат может выбрать из нескольких вариантов супов, мясных блюд и гарниров, составив обед по своим вкусовым предпочтениям.

Профессиональные повара комбинатов питания точно знают, как важно восполнить энергетические затраты бойца и позаботиться о его здоровье. И делают это в армейских столовых, вкладывая душу в каждый кулинарный праздник и по-домашнему вкусные блюда.