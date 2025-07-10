Песков объяснил отсутствие Путина на прощании со Старовойтом

Президент России Владимир Путин не всегда имеет возможность посетить траурные мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отсутствие главы государства на церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом.

«Здесь не бывает никакой обязаловки. Не могу просто сказать, кто ездил. Это всегда личное решение каждого», — приводит слова Пескова РБК.

Пресс-секретарь президента уточнил, что сегодня Путин работает в Кремле. На вторую половину него запланировано совещание с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Прощание со Старовойтом прошло в Центральной клинической больнице в Москве. Церемонию посетил его преемник на должности министра транспорта Андрей Никитин, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр цифрового развития Максут Шадаев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 10.07.2025, 18:10
    Гость: Мы не верим в теорию заговоров

    Нет никакого договорняка между бизнесом РФ и РУ. Идёт обычная жестокая конкурентная борьба

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