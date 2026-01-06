тоскарабочегокласса «Тартарары» (интернет-сингл)

тоскарабочегокласса «Тартарары» (интернет-сингл)

Исполнитель: тоскарабочегокласса, Название: «Тартарары», Стиль: пост-панк, Год: 2025

Панк и постпанк нередко базируется на остросоциальных темах. Обладая обостренным чувством справедливости, музыканты нередко увлекаются инвективами в адрес этого мира, действуя по принципу «вы тут в грязи, а я один в белых перчатках». Не такова саратовская группа «тоскарабочегокласса», которая играет производственный постпанк, а, стало быть, возиться в грязи парням не привыкать. В новом сингле «Тартарары» они не снимают ответственность за происходящее в себя.

Мало того, хуковая фраза «с нами катится в тартарары весь мир» свидетельствует о том, что источником всех окружающих нестроений оказывает сам лирический герой песни. Он безволен и инфантилен: окунаясь в запретные удовольствия чересчур увлекается, и вытягивать его из омута приходится уже близким людям. Это добровольное нисхождение в ад не устлано лаврами. Но надежда на благополучный исход есть, потому что герой начинает с себя, а не перелагает ответственность на других.

