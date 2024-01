Спасти рядовую Олесю

Скоро все украинские женщины должны будут встать на военный учёт. Многих из них мобилизуют на фронт или на оборонные предприятия. Право на отсрочку – декрет. Такие меры предусмотрены в новом законопроекте, к обсуждению которого на днях приступили депутаты Верховной рады

Почему на Украине заговорили о женской мобилизации? Об этом наш корреспондент поинтересовался у нашего постоянного обозревателя Игоря Моисеева.

– Игорь Николаевич, как вы прокомментируете решение Зеленского (а эту инициативу приписывают именно ему) создавать женские батальоны и отправлять на фронт украинских дивчин?

– С одной стороны – решение, конечно, людоедское. С другой – абсолютно логичное и предсказуемое.

–?

– Давайте по порядку. Во-первых, это не инициатива Верховной рады. И не решение Зеленского. Зеленский – взбесившийся кровавый маньяк, но отнюдь не главный оператор процесса. Рада – вообще послушные шишки, куклы Карабаса-Барабаса. К тому же не исключено, что в самое ближайшее время сам Зеленский будет утилизирован и заменен на более послушную для англосаксов шишку в Киеве.

Это решение спущено ему с высоты главных бенефициаров нашей общей безумной, кровавой и какой-то нескончаемой трагедии – с берегов туманного Альбиона. А там сидят конченые людоеды, в историческом активе которых – сотни миллионов трупов (по совокупности): индусов, китайцев, североамериканских индейцев, афганцев и далее по тексту. Даже Гитлер по сравнению с ними отдыхает по количеству жертв. Теперь они взялись за своих заклятых друзей и закадычных врагов – славян. За нас с вами. Ибо к нам они уже давно испытывают какую-то иррациональную животную ненависть. Возможно из-за того, что мы своей победой во Второй мировой войне разрушили их мировую колониальную империю. Обида гложет. Причем эта, клокочущая в их мозгах и душах, русофобия стратегически тоже является проигрышной.

Но они этого либо не понимают, либо не в силах совладать со своими чувствами. Поэтому на Украине они запустили свой старый, добрый, обкатанный и отшлифованный веками механизм власти в колониях и подведомственных территориях – «разделяй и властвуй». Тем более, что русских и украинцев и разделять-то не пришлось. Они сами разделились – благодаря идиотизму властей, разваливших в свое время СССР. Осталось только перепрошить сознание украинцев и натравить их на русских.

Англичане – большие мастаки играть на чужих пороках и страстишках. Они на них играют, как на пианино. Украинцам они полностью переписали историю, подарив вместо реальной выдуманную (чем нереально подняли их национальное самосознание до вершин полнейшего идиотизма), и сыграли на давнем комплексе национальной неполноценности украинцев перед Западом, а также на хуторской жадности и наивной местечковой уверенности в том, что хитрый хохол всех обведет вокруг пальца. А для того, чтобы у него появился хоть какой-то смысл умирать на войне, ему всадили в голову еще одну мысль о том¸ что русские орки – это единственная преграда на их пути в просвещенную Европу. А потому надо немножко этих орков поубивать. А мы вам в этом поможем.

Задача была непростая. Но бриты (надо отдать им должное) не боятся сложных задач. К тому же у них было время – жизнь целого поколения. Кремль его зачем-то подарил своим заклятым друзьям. Зачем, почему и для чего – мы никогда не узнаем. Либо это было сделано по глупости, либо кто-то за зубчатыми стенами Кремля сознательно вел дело к большой войне.

– Вы допускаете, что это была сознательна политика Кремля?

– То, что и за зубчатыми стенами, и в администрации президента, и в других центрах принятия ключевых для страны решений есть целая обойма «пятых колонн», созданных еще во времена Ельцина, целая когорта спящих агентов и агентов влияния, – факт самоочевидный. Если бы этого не было, прежнее поколение кремлевских старцев не развалило бы Советский Союз, а нынешнее поколение не попало бы в уготованный для них многолетний украинский капкан. Все возникающие и тогда, и сейчас проблемы можно было купировать на стадии их зарождения. Бойни на Украине вообще можно было бы избежать. Но в результате ряда непродуманных одними (или слишком хорошо продуманных другими) решений мы уже имеем море крови и горы трупов Русского мира. И в этом кровавом спектакле конца не видно. Чему бурно и самозабвенно аплодируют западные элиты.

Но им мало рек крови. Им нужен кровавый океан. А в идеале им нужно, чтобы славяне вообще исчезли с лица планеты. А этому продолжают мешать славянские женщины – они ведь еще рожают, по старой памяти. Путь мало, но как-то воспроизводят клятых русских. А вдруг они, не дай Бог, какого-нибудь второго Суворова родят? Надо на корню пресечь это дело. Поэтому, перебив сотни тысяч русских мужчин, они взялись за русских (в смысле украинских, а фактически тех же русских) женщин. Чтобы и рожать уже было некому. Этот народ должен исчезнуть весь, без остатка. Так что, Оксаны и Олеси, добро пожаловать на войну. Там вас ждут окопы, траншеи, беспилотники и морг.

– А откуда такая животная ненависть у англичан именно к женщинам? Чисто теоретически, можно было бы, пустив на мясо украинцев, разобрать украинок. Они красивые, страстные, семейные. По сравнению с теми же англичанками – просто прелесть. Олеси, Оксаны вполне могут нарожать Джонам и Джексонам потомство, которое будет иметь вполне себе человекообразный вид…

– Тут тоже не так все просто. Надо немного знать вековой генезис английской элиты. В отличие от нас, бриты ковали ее с младых ногтей столетиями. Причем ковали весьма своеобразно. Так как у Англии своих ресурсов для жизнедеятельности нет (и отродясь не было), то жить и обогащаться островитяне могли только за счет грабежа колоний и массового истребления населяющих их народов. Кому понравится, когда твой национальный продукт отбирают, а тебя самого ошкуривают до нитки? Народ начинает возмущаться. Приходится усмирять. В одной только Индии за время английского владычества произошло шестьдесят четыре крупных восстания индусов. А общее число бунтов и мятежей исчислялось тысячами.

Но усмирять недовольных и «ошкуренных» желательно чужими руками, своих-то солдат жалко. И любое восстание желательно утопить в крови, в назидание всем остальным. А для этого нужна какая-то нечеловеческая, патологическая, иррациональная жестокость. Эта политическая концепция в Британии не менялась веками. Соответственно элита с детского возраста затачивалась под нее. Наш царственный остров, окаймленный серебром морей – превыше всего. Все вокруг тебя – враги и недочеловеки. Грабить и убивать их надо ради их же блага.

Та мораль, которая работает внутри английского общества, совершенно не работает за его пределами. Здесь недочеловекам надо демонстрировать запредельную сверхжестокость. Но научить этому можно не всех, даже из числа элиты. Не все готовы открывать кран горячей человеческой крови. И тут англичане придумали гениальный выход. Они обратили внимание, что требуемая сверхжестокость легко ложится на психику людей с серьезными сексуальными отклонениями, в первую очередь педофилов и гомосексуалистов. Это при том, что в своих профессиях эти ребята никогда не были обделены интеллектом. Посему несколько столетий назад на самой вершине английского политического Олимпа было принято гениальное решение – приобщить к этим девиациям будущую английскую элиту. То есть в престижных закрытых британских лицеях искусственно взращивать и селекционировать извращенцев и впоследствии продвигать их на самую вершину политической карьеры. Поэтому и педофилия, и гомосексуализм несколько столетий назад стали неизменными спутниками престижных английских спецшкол, куда родители отдают своих отпрысков с младых ногтей.

– Вы – первый, от кого я все это слышу. Официальной информации об этом нигде нет…

– А что, бриты – идиоты, что ли, чтобы трубить об этом на весь белый свет? И не соглашусь с вами, что такой информации нет. Кто захочет – найдет. Google вам в помощь. От себя рекомендовал бы прослушать цикл лекций преподавателя МГИМО Олега Яновского. Этот цикл посвящен истории формирования английской элиты. И ее нравам. Яновский много лет провел в Англии, учился в Даремском университете, и ему предлагали там остаться. Но он вернулся в Россию, в МГИМО. Где рассказал массу интересного о нравах и традициях английской элиты – и в своих публикациях, и на своих каналах в Telegram, Youtube. Кому интересно – Интернет вам в помощь.

Что лично меня зацепило за живое, когда я изучал нравы британского истеблишмента, так это тот факт, что английские родители, отдающие своих детей в элитные школы, прекрасно отдают себе отчет в том, что их дети станут жертвами педофилов-воспитателей. И, тем не менее, добровольно отдают своих детей в эти элитные школы, на радость растлителям-воспитателям. Такой вот нежный сексуальный оттенок чисто английской ментальности.

– Кстати, как насчет гомосексуализма на британской политической арене?

– Ну, старая добрая содомия всегда была неотъемлемой частью не только английской элиты, но и всего британского общества. Об этом еще со своеобразным английским юмором говорил премьер-министр Великобритании, а также главнокомандующий британским флотом Уинстон Черчилль. «В британских военно-морских традициях нет ничего, кроме рома, педерастии, молитв и плетки» (naval tradition nothing but rum, sodomy, prayers and the lash). Также широко известна в узких кругах и другая его фраза: «В английском суде невозможно вынести приговор за содомию (однополые сексуальные связи). Ибо половина присяжных вообще не знает, что это такое, а другая половина только этим и занимается».

Таковы нравы всего английского общества в целом. Не говоря о его элите. Кстати, и гомосексуализм, и педофилия давно и прочно пустили корни и в элите американской. Об этом лучше всяких слов говорит скандал на острове Little-Sant-James («Остров греха»), куда миллиардер-сутенер Джеффри Эпштейн много лет подряд привозил несовершеннолетних девочек для ублаготворения похоти сильных мира сего, в том числе и представителей американского политического истеблишмента. Там в свое время был замечен и зафиксирован на фото Билл Клинтон в женском платье. Ситуация стала достоянием общественности, намечался грандиозный скандал и судебный процесс. Американские журналисты уже алчно потирали руки в ожидании шлейфа сенсаций, но накануне «процесса тысячелетия» Джеффри Эпштейн как-то очень вовремя и кстати покончил с собой в тюремной камере.

В Европе же тема гомосексуализма во власти вообще никогда и никуда не уходила. Я в свое время работал в пресс-службе мэра Москвы Юрия Лужкова. Как-то мы вместе с ним полетели в Берлин на встречу формата М-4. Формат М-4 – это саммит мэров четырех крупнейших столиц Европы – Москвы, Берлина, Лондона и Парижа. Так вот из этого квартета мэров только Юрий Михайлович был поборником традиционных ценностей. Остальное трое были гомосексуалистами. Причем они сами открыто это признавали. Я еще тогда подумал: это какое же у них лобби? Мэром Лондона человек с улицы не станет, правильно?

Кстати, и педофилов, и гомосексуалистов, несмотря на разные сексуальные жанры, объединяет одно – острая неприязнь к женщинам. Одним нравятся мужчины, другим - мальчики. Женщины в круг их интересов не входят. Мало того – их от женщин просто трясет. Когда мне рассказали, какими обидными прозвищами они награждают женский пол, даже меня, стреляного воробья, холодный пот прошиб. Еще и этим объясняется их желание утилизировать украинских красавиц.

– А у нашей элиты нечто подобное замечено?

– Может – да, может – нет. Может, все умело скрываются. На память приходит только секс-скандал миллиардера Олега Дерипаски с Настей Рыбкой, какая-то мутная вечеринка в Куршавеле с участием другого миллиардера Михаила Прохорова и авиарейсы украинских жриц любви на тайский остров Сергея Полонского. Но тут вроде гомосексуализмом-то и не пахнет. Скорее, наоборот – некой брутальностью и показным мачизмом.

– Но вернемся к нашим баранам. В смысле, к нашим украинкам. Как с ними-то быть?

– Ну что могу сказать? Беги, Олеся, беги. Куда хочешь. Лучше всего – к нам, в Россию. Русские ни к украинцам, ни тем более к украинкам никогда никакой идиосинкразии не испытывали. В России проживают миллионы этнических украинцев. Сотни тысяч (а может, и миллионы) русско-украинских браков. У меня самого мама – украинка. Россия вас не бросит. Потому что в России – культ традиционных ценностей. Здесь вас не бросят на фронт умирать. Скорее, в жены возьмут.

Потому что Украина – это смерть. А Россия – это жизнь.