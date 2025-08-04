В Газе от голода умерли 180 человек
За последние сутки в секторе Газа зафиксировано пять новых смертей от голода и недоедания, все – среди взрослого населения, пишут «Ведомости» со ссылкой на минздрав анклава.
Общее число погибших от последствий гуманитарной катастрофы достигло 180 человек, из них 93 – дети. Ведомство отмечает, что нехватка продовольствия и ограниченный доступ к гуманитарной помощи продолжают угрожать жизни тысяч мирных жителей.
Согласно данным местного минздрава, за последние сутки в больницы Газы поступили тела 94 погибших, в том числе четверо были извлечены из-под завалов, и 439 раненых. Под завалами по-прежнему остаются жертвы, к которым не могут добраться спасатели.
С 7 октября 2023 г. число погибших в результате израильских ударов по сектору превысило 60 900 человек, более 150 000 получили ранения. Только с марта 2025 г. в Газе зафиксировано 9440 погибших и почти 38 000 раненых.
Отдельную категорию жертв составляют палестинцы, погибшие при попытке получить гуманитарную помощь. За сутки таких случаев зафиксировано 29, еще 300 человек получили ранения. Общее число погибших при получении помощи достигло 1516 человек, раненых – более 10 000.
С октября 2023 г. на территории Газы проводится израильская операция по уничтожению группировки ХАМАС. Она началась после нападения палестинских боевиков на южные районы Израиля.
Летом 2025 г. в анклаве начался голод. Израильские власти приостановили доступ гуманитарных организаций. На фоне этого ряд государств осудили действия Тель-Авива. 24 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре. 29 июля такое намерение выразила и Великобритания.
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Ну и что туда не летит МЧС РФ с гуманитаркой, как любит Гегемон, и с оркестром Гергиева. И так, что бы по дороге минимум два самолёта почему то разбилось.
Я так понимаю, израильцам это не понравится. По этому он и не суётся туда, где это не понравится евреям.
по вопросам пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания Элис Джилл Эдвардс заявила, что голодание гражданского населения в Газе является смертельным, бесчеловечным и унизительным.
Эдвардс выступила с письменным заявлением по поводу ситуации в Газе, которую Израиль довел до голода и подверг нападению.
«Голодание гражданского населения в Газе является смертельным, бесчеловечным и унизительным», - заявила Эдвардс, призвав положить конец этой ситуации.
Она выразила глубокую озабоченность ростом числа смертей от голода среди палестинцев в Газе и поддержала призывы к оказанию быстрой, беспрепятственной, беспристрастной и безопасной помощи этому региону.
Обратив внимание на «шокирующие» новости об убийствах палестинцев в очереди за едой, а также о повсеместном голоде и недоедании, Эдвардс заявила: «Лишение людей еды, воды и достоинства является серьезным и повторяющимся нарушением в этой войне, и этому необходимо положить конец. Необходимо предотвратить риск тотального голода».
Эдвардс, указав на жестокое психологическое воздействие лишения пищи и воды, отметила:
«Постоянно меняющиеся правила, милитаризованная распределение помощи, ежедневная и ежечасная неопределенность в отношении того, когда люди получат доступ к этим основным потребностям, вызывают полное отчаяние, стресс и травму».
В Газе царит голодный кризис
Подвергаясь нападениям Израиля и жесткой блокаде, ограничивающей поступление гуманитарной помощи, сектор Газа переживает гуманитарную ка
что там в Москве-москвичи стояли за ковшом чечевичной похлёбки и стаканом воды, а по ним ЦАХАЛ стрелял ?
Израильская военщина бесчинствует в Газе с разрешения Таррампа ,устроили настоящий ГЕНОЦИД. Не евреям теперь булькать про всякие х....сты.
Ситуация с блокадой сектора Газа развивается по самому худшему сценарию. Об этом говорится в докладе Глобальной инициативы ООН по продовольственной безопасности. Главной причиной кризиса там назвали ужесточение израильской блокады.
Потребление пищи в анклаве достигло минимального уровня, а истощение детей превысило все допустимые нормы. На фоне нехватки питьевой воды и медикаментов в анклаве начались локальные эпидемические вспышки. Самым страшным мукам подверглись дети. С апреля по июль у 20 тысяч диагностировали острое недоедание.
3 авг.2025г..
По меньшей мере, 175 человек умерли от голода, в том числе 93 ребенка. Об этом сообщили в Минздраве анклава. Общее число жертв эскалации палестино-израильского конфликта с октября 23-го года приближается к 61 тысяче. Почти 150 тысяч человек ранены.
Местные и международные организации отмечают, что Израиль использует «голод и жажду как оружие»
Недавно. Маори – коренное население Новой Зеландии подбрасывали еду своим захватчикам и поработителям англичанам во время войны, когда у тех кончалось продовольствие.
Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон —
Это раздается в Бухенвальде
Колокольный звон, колокольный звон.