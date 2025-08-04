В Газе от голода умерли 180 человек

15:45 4.08.2025

За последние сутки в секторе Газа зафиксировано пять новых смертей от голода и недоедания, все – среди взрослого населения, пишут «Ведомости» со ссылкой на минздрав анклава.

Общее число погибших от последствий гуманитарной катастрофы достигло 180 человек, из них 93 – дети. Ведомство отмечает, что нехватка продовольствия и ограниченный доступ к гуманитарной помощи продолжают угрожать жизни тысяч мирных жителей.

Согласно данным местного минздрава, за последние сутки в больницы Газы поступили тела 94 погибших, в том числе четверо были извлечены из-под завалов, и 439 раненых. Под завалами по-прежнему остаются жертвы, к которым не могут добраться спасатели.

С 7 октября 2023 г. число погибших в результате израильских ударов по сектору превысило 60 900 человек, более 150 000 получили ранения. Только с марта 2025 г. в Газе зафиксировано 9440 погибших и почти 38 000 раненых.

Отдельную категорию жертв составляют палестинцы, погибшие при попытке получить гуманитарную помощь. За сутки таких случаев зафиксировано 29, еще 300 человек получили ранения. Общее число погибших при получении помощи достигло 1516 человек, раненых – более 10 000.

С октября 2023 г. на территории Газы проводится израильская операция по уничтожению группировки ХАМАС. Она началась после нападения палестинских боевиков на южные районы Израиля.

Летом 2025 г. в анклаве начался голод. Израильские власти приостановили доступ гуманитарных организаций. На фоне этого ряд государств осудили действия Тель-Авива. 24 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре. 29 июля такое намерение выразила и Великобритания.