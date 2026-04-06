КСИР сообщил о гибели главы иранской разведки

Глава разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Хадеми погиб в ходе боевых действий в Иране. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

В корпусе отметили, что Хадеми находился на государственной службе около 50 лет. В заявлении указано, что «за почти полвека искренней и смелой службы родине генерал внес значительный вклад в области разведки и безопасности», пишут «Ведомости».

Хадеми возглавил разведку КСИР в июне 2025 г. после гибели предыдущего руководителя Мохаммада Каземи в ходе прошлогодних ударов Израиля.

30 марта КСИР также подтвердил гибель командующего военно-морскими силами корпуса контр-адмирала Алирезы Тангсири. По данным израильских СМИ, он был ликвидирован в портовом городе Бендер-Аббасе и отвечал за операции, связанные с Ормузским проливом.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.04.2026, 21:59
    Гость: Юри_й

    Может сплющить, но почему то не плющит, а плющит ура патриота. Опять в ответ, вместо логичного решения, конспирология, хитрый план, договорнячок, вам легче жить в мире розовых пони?

  2. 06.04.2026, 21:58
    Гость: Юри_й

    Просто кто то работает, готовится, а у кого то военный министр ни дня не служивший, министр образования с ворованными научными публикациями, космосом заведует поэт песенник, машины делает человек, который сам на них не ездит, а покупает мерседес.
    Все что тебе говорят по тв вранье, не везде воруют как у нас, потому у них и успехи по лучше

  3. 06.04.2026, 21:50
    Гость: Зануда

    Чем хорши теории заговора (конспирология) - тем, что их опровергнуть невозможно! Ну кто может доказать, что Нетаниягу не убит 100500 раз?

  4. 06.04.2026, 21:32
    Гость: Вот интересно:

    Есть
    Некая группа киберхакеров, Хандала называется, там работают асы этого ремесла.
    Они проникают сквозь стены.
    .
    Они выявили координаты 50 моссадовских спецов из ядра Моссада "9.900".
    Планируется их уничтожение.

  5. 06.04.2026, 21:06
    Гость: Эээ...

    Не знаю,как вам,а нам этот блюз уже насточертел.
    Я уже перестал следить и за этим.

    Что эти вздорные речуги выжившего из ума рыжего шлимазла,
    что эти персидские торжественные шахерезадовские доклады.
    :)))
    .
    Ясно же,что
    Иран может буквально сплющить микространу Израель за один день. Одними ракетами.
    У персов ракет намного больше, чем мир предполагает. Иран готовился к столкновениям десятки лет.
    Но
    Думаю,
    И этот конфликт и задуман и руководится все тем же
    Билдербергом. Этот клуб решает-где ,и когда начать драку ,
    и когда и с каким итогом она должна закончиться.

    .единственно,что тут есть положительного-
    Сейчас Зраиль может прочувствовать Газу на своей собственной башке. И это чувство Израелю приносит
    Иран. Доставка на дом.
    .

azerbaijan-stockers / Freepik.com
