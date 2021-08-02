«Мы живем, под собою не чуя страны»: СМИ молчат о милости суда к таджикам-убийцам

Суд вынес смехотворные приговоры таджикским убийцам простого русского парня Сергея Чуева, который не побоялся вступиться за соотечественников и поплатился за это жизнью

«Мы живем, под собою не чуя страны…» Эти строки Осипа Мандельштама, сказанные совсем в другое время и по другому поводу, хочется вновь и вновь повторять сейчас, когда мы в очередной раз сталкиваемся с беспределом мигрантов. При полном попустительстве властей, которые «милостиво» дают сэкономить нуворишам на дешевой рабочей силе из южных республик, идет настоящий геноцид русской нации.

Стоит ли удивляться, что суд вынес смехотворные приговоры таджикским убийцам простого русского парня Сергея Чуева, который не побоялся вступиться за соотечественников и поплатился за это жизнью чуть больше двух лет назад. И происходит этот беспредел при практически полном молчании СМИ.

Итак, в ночь на 8 июня 2019 года на территории ландшафтного парка «Южное Бутово» осужденные нарушали общественный порядок, нецензурно выражаясь и приставая к людям. Сергей Чуев, проходя мимо парка, встретил двух подростков и беременую женщину, которые попросили у него помощи, поскольку их задирали обнаглевшие гастарбайтеры. Будучи мастером спорта по греко-римской борьбе, парень сделал замечание стайке гостей с юга. Последние молчать не стали и спровоцировали ссору с мужчиной, а затем нанесли ему множество ударов руками и ногами по голове, туловищу и конечностям.

Чуев упал в пруд. «Соучастники продолжили умышленно наносить ему удары руками и ногами по голове. При этом один из мужчин нанёс потерпевшему удар ногой в область шеи, от которого последний потерял сознание, ушёл под воду и скончался. После этого подсудимые из хулиганских побуждений, угрожая убийством, замахиваясь в сторону потерпевших мангалом, применили физическое насилие в отношении гуляющих в парке трёх женщин и несовершеннолетнего», – отмечает прокуратура.

Как выяснилось потом, таджики развлекались у Черневского пруда в микрорайоне Южное Бутово. Они жарили на мангале мясо и выпивали. Ближе к ночи азиаты приняли изрядную дозу алкоголя и начали задирать прохожих, окончательно почувствовав себя хозяевами жизни. Из-за агрессивного поведения компании таджиков люди обходили их стороной, так как было видно, что подогретые спиртным таджики ищут конфликта.

И каков итог? Суд назначил четырём преступникам по четыре года лишения свободы, ещё двум соучастникам – 4,5 и 7,5 года лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Убийцы Сергея Чуева. Фото из соцсети

«А дальше по вопросу приговора таджикам, убившим Сергея Чуева, вынужден говорить почти под копирку то, что отмечал по поводу недавнего приговора цыганам по другому резонансному делу 2019 года, когда в Чемодановке Пензенской области был убит Владимир Грушин, - пишет публицист Андрей Сошенко. – Участники убийства Сергея Чуева получили смешные сроки – 7,5 и 4 года! Во-первых, от этих сроков нужно вычесть время, проведенное ими под следствием. Во-вторых, – возможное и весьма вероятное, учитывая действия среднеазиатской диаспоры, условно-досрочное освобождение (УДО) для убийц. Таким образом, вскорости убийцы могут быть на свободе».

Подозрения о том, что это дело может закончиться для преступников относительно благополучно, закрались у Андрея Сошенко еще год назад. «Из официальной позиции прокуратуры уже тогда следовало, что было два этапа нанесения «множественных ударов руками и ногами по голове» (до падения Сергея в воду и уже в воде). Но это, оказывается, не убийство! От полученных повреждений «мужчина ушёл под воду», но это – не убийство! Да ещё таджики угрожали убийством другим отдыхающим, нападали на трёх женщин и подростка! Но делался акцент, как бы, на «хулиганские побуждения». А адвокат одного из обвиняемых заявлял год назад, что обвинение в убийстве не нашло (!) своего подтверждения в ходе расследования. Он сказал, что хорошей новостью является изменение категории преступления с тяжкого на среднюю тяжесть... Уже тогда в СМИ и заявлениях прокуратуры специально подбирались выражения, чтобы подспудно создавалось впечатление, что Сергей умер не в результате бесчеловечного избиения, а от того, что «ушёл под воду». Вот так. Таков и приговор убийцам – символический. Короче, всё как всегда. И зададим риторический вопрос: а как, каким образом, могла быть достигнута переквалификация с «убийства» на другие статьи?» - вопрошает публицист.

Портал «Новости Москвы» собрал мнения на этот счет, где бросаются в глаза сравнения со сроками, полученными русскими за куда более невинные проступки. «Групповое убийство. И приговор – меньше, чем блогеру Синице за угрозы детям силовиков. За убийство – меньше, чем за слова. Хотя должна быть – казнь через повешение. Или – хотя бы пожизненное заключение. Чтобы наши сограждане сказали – «это справедливо», а не писали в интернете вот такое». «Герой Грудистов, защитивший девушку от нападения азербайджанских торчков и случайно убивший одного в ходе самозащиты, мотает 12 лет «строгача». Среднеазиаты, убившие русского борца, пытавшегося спасти беременную девушку, получают мягчайшее наказание!»

Самое отвратительное даже не это, а полное замалчивание подобных инцидентов. В центральных СМИ на эту тему сообщений нет, не было информации и на сайтах информационных агентств, отмечает Андрей Сошенко.

Так же было и с Никитой Белянкиным – спецназовцем из ГРУ, который вернулся живым из Сирии но пал от озверевших армян несколькими днями раньше Сергея Чуева, пытаясь защитить от них двух своих соотечественников. Как мы писали, видя это нападение, Белянкин выстрелил в воздух из газового пистолета, но отогнать хулиганов не смог. Они набросились на него и зарезали.

«Толерантность» по отношению к убийцам Сергея Чуева, увы, закономерна. Мы никогда не забудем, как власти России пресекали любое поползновение против отрезавшей голову русской девочке кровавой няни Бобокуловой, а ее саму спокойно выпустили из психушки через пару лет после убийства.

Что ж, делаем горькие выводы, кто в доме хозяин…