«Нулевая толерантность»

Подлое убийство экс-спецназовца Никиты Белянкина лишний раз доказало, что хватит проявлять толерантность к преступникам, у которых нет национальности

Никита Белянкин. Фото из соцсети

Казалось, что не так давно у нас уже была Кондопога, когда весь этот город в Карелии восстал против разгула этнической банды, которая убила двух местных жителей. И вот уже убивают рядом со столицей. В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ударом ножа в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.

Он заступился за двух мужчин, которых избивала разъяренная толпа приезжих. Белянкин выстрелил в воздух из газового пистолета, но отогнать хулиганов не смог. Они набросились на него и зарезали. Следственный комитет России взял это дело на особый контроль.

Как сообщают СМИ, имена нападавших уже установлены, у них дома произведены обыски. Речь идет о выходцах из Армении. Главный подозреваемый – шашлычник Григор Оганян. По некоторым данным, накануне он, спасаясь бегством, вылетел в Ереван. Полицейские уже задержали двух других участников нападения, которые на допросе сообщили, что купили билет Оганяну на самолёт до Армении.

Подлое убийство произошло в ночь с 1 на 2 июня неподалеку от станции метро «Митино», на Новотушинской улице рядом с местным пивным баром. Около 20 человек стали зверски избивать возле пивного бара двух молодых людей. Белянкин, который проходил мимо вместе со своей девушкой, смело вступился и, отгоняя нападавших, достал газовый пистолет.

Однако обнаглевшие отморозки не испугались, и один из них расчетливо ударил ветерана ножом в сердце. Бывший спецназовец скончался в течение нескольких минут. Ножевое ранение получил и один из молодых людей, за которых отважно вступился Белянкин. Позднее в больнице он заявил, что Никита ценой своей жизни спас его от неминуемой смерти.

Знакомые Белянкина рассказали журналистам, что он участвовал в боях под сирийским городом Алеппо, имел боевые награды. Десять месяцев назад контракт Белянкина с Минобороны закончился.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» отец убитого подонками бойца спецназа ГРУ Алексей Белянкин рассказал, что его сын Никита обладал обостренным чувством справедливости. По его словам, он часто кого-то защищал.

«Постоянно. Никогда не проходил мимо. И в Сирии то же самое, и везде. Но служить он больше уже не хотел. Были планы устроиться на оперативную работу, он не мог никак определиться: либо это ОМОН, либо уголовный розыск».

Никита – коренной москвич. Учился в кадетском корпусе военной разведки, потом был членом поискового отряда «Эскадрон», который занимался поиском погибших во время Великой Отечественной войны, потом пошёл служить в армию, а затем перешел на контракт. «Изъявил желание служить в 24-й бригаде ГРУ и поехал туда. Эта бригада работала в Сирии, и со своей бригадой он там пробыл больше полугода», – рассказал отец погибшего.

Почему они наглеют

Сейчас СМИ переполнены возмущенными комментариями, где люди пытаются разобраться, как такое могло случится. Почему смело воевавший за интересы России воин был убит заезжими негодяями у себя дома. Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в интервью газете «Взгляд» заявил: в вопросе повышения агрессивности граждан сыграла определенную роль декриминализация статьи «Побои».

«Это привело к тому, что «шпана распустилась и стала действовать агрессивнее. Ведь все происходит последовательно: сначала преступник бьет человека кулаком в грудь, потом по голове, а потом уже достает нож», – полагает эксперт.

По мнению Цветкова, бороться с этническим криминалом намного сложнее, чем с обычными преступниками. «Местные шайки, ведущие себя агрессивно», как правило, держат торговые точки, кафе или рестораны, через которые их хозяева устанавливают связь с полицией».

«Кто-то из полицейских у них бесплатно обедает, кто-то получает продукты или небольшие взятки-подачки. Зачастую у этих людей формируются хорошие отношения с местными участковыми, с патрульно-постовой службой, и у них появляется ощущение безнаказанности. Плюс они видят отсутствие реакции полицейских на акты агрессии и от этого наглеют», – отметил эксперт.

Жители поселения, где развернулась эта драма, рассказывают, что в глаза не видели своего участкового. Когда пытаются вызвонить участкового, в ответ одни гудки. Хотя на вопрос журналистов о работе участковых в районе замначальника полиции по охране общественного порядка Александр Жидков сообщил, что по этому адресу работает три участковых.

«Этот парень очень часто заходил к нам, чуть ли не каждый день, — рассказала «МК» о погибшем спецназовце сотрудница супермаркета, расположенного неподалеку от места убийства. — Высокий, симпатичный, очень вежливый. А те подонки, которые его убили, постоянно здесь собираются — шум от них, кражи бывают. Вообще этот бар, где начался конфликт, — гиблое место. Головная боль местных жителей. Постоянные пьянки, разборки, крики…»

А куда до этого смотрела полиция? Почему она терпела все эти безобразия? Ясно, что за случившееся теперь должны ответить по всей строгости не только те, кто убивал, но и местные правоохранители, которые, как выяснилось, никаких серьезных профилактических мер не принимали. Что и обернулось теперь трагедией.

Кстати, на выложенной в сеть видеозаписи хорошо видно, что столкновение около бара продолжалась довольно долго, но полиция на месте преступления появилась только через сорок минут, а преступники ушли спокойно, а не «разбежались», как пишут газеты, их вообще никто их не преследовал. Мало того, один из подонков подошел к уже умирающему Никите и пнул его ногой.

Как заявил в программе «Что не так» обозреватель Егор Холмогоров, фактически на собственной земле у людей возникает ощущение, что они не могут гулять безопасно, поскольку есть такие места, где «не своим» прохода нет.

«Ужас в том, что мы сражаемся с терроризмом, чтобы он не пришёл к нам. Здесь парень сражался с терроризмом, а получил ножом в соседнем дворе», – заметил он.

Хватит терпеть!

Свою точку зрения на случившееся высказал агентству «Царьград» спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Он отметил, что столица сейчас «не тихая, к сожалению, и не спокойная». Говоря о смерти Никиты, журналист отметил, что погиб не просто боец ГРУ, прошедший Сирию. «Он просто, я думаю, честный и порядочный человек, каких сейчас очень мало осталось», – подчеркнул Стешин.

По его мнению, в Москве сталкиваются «поведенческие особенности разных народов». «Для одних народов нормально вдесятером одного запинать и зарезать ножом. Для других это неприемлемо абсолютно – и лежачих не бьют в драке, – поясняет спецкор. – А поскольку тут проблема немного выходит за рамки просто социальных девиаций, здесь всё-таки межнациональное было столкновение».

Стешин напомнил, что Россия в первом десятилетии 2000-х «переживала вал этнических преступлений», когда корнем проблемы межнациональных столкновений почти повсеместно было «ультралояльное отношение полиции к этническим группировкам». «Оно базировалось на неопосредованной коррупции или просто на коррупции, – пояснил журналист. – И местные жители рано или поздно восставали против такого порядка вещей».

Спецкор также напомнил, что ситуация нормализовалась после того, как за проступок одного члена или группы отвечало всё неформальное этническое сообщество. «Это – коррекция межнациональной политики, – пояснил Стешин. – И я считаю, что она необходима».

Он же отметил, что несколько лет назад при подобных резонансных преступлениях было запрещено называть национальности потерпевших или, наоборот, нападавших, «потому что слишком бросались в глаза этнические особенности правонарушителей».

«Но если вы засекретили их национальности, признайте корень проблемы, примите какие-то меры, – призвал спецкор и напомнил об опыте Запада. – Тем более инструменты известны, опробованы в тех же Штатах, где за групповое нападение с убийством, сколько бы там ни участвовало в этом мероприятии человек, хоть 20, дают всем запредельные одинаковые сроки. Во Франции тоже есть такая норма. Когда сообщники получают столько же, сколько человек, нанесший смертельный удар ножом. Стоит, наверное, и нам обратиться к западному опыту».

Член президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор полиции Владимир Михалевич, выступая по телевидению, заявил, что к «заезжим» преступникам не должно быть толерантности по национальному признаку.

«Чтобы этого более не случалось, – считает генерал, – нужно принять все меры. А меры – это "нулевая толерантность". Пока мы толерантны и боимся сказать, какой национальности, так пусть люди этой национальности, они им голову наклонят. Они жестко у себя реагируют и в анклаве могут так навести порядок», – заявил он.

При этом, отметил Михалевич, важно понимать, что в такой ситуации выход есть – пусть старейшины с каждым приезжающим проводят разъяснительные беседы. "Дорогой, ты был в ауле, ты приехал в город, здесь живут цивилизованные люди, так и веди себя цивилизованно, а нет – поедешь в аул». Наверное, подействует тогда "нулевая толерантность"», - заявил он.

Кстати, страшное преступление, которое произошло в Путилково, далеко не редкость в череде зверских преступлений, которые совершают в последнее время этнические банды. Буквально за пару дней до этого в Низинском сельском поселении Ломоносовского района Санкт-Петербурга полицейские нашли обгоревший труп женщины.

Как сообщило издание «Невские новости», на ее теле были обнаружены ножевые ранения и повреждения черепа. Выяснилось, что жертву убили, а потом сожгли четверо граждан Узбекистана. Все они уже задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по 105 статье УК РФ (убийство).

«Мы ситуацию упустили…»

Говоря о борьбе с преступностью в России по итогам 2018 года в интервью «Комсомольской правде», глава Антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что число убийств снизилось, но этническая преступность растет.

«В прошлом году, – сказал он, – на 12 процентов меньше было совершено убийств и на 17 процентов меньше разбоев и краж, в том числе транспортных средств. Эта статистика говорит о том, что лучше стала профилактика. В том числе, профилактика уличной преступности. При этом у нас, увы, растут тяжкие преступления среди малолетних и женщин».

Корреспондент КП обратил внимание, что этническая преступность отдельной строкой в статистическом отчете МВД не выделена. «Она растет, – признал К. Кабанов. – Особенно в тяжких. Например, по изнасилованиям. Составляет основную часть в уличной преступности. Мы ситуацию, считаю, упустили. Давно говорили о такой угрозе министру. Была прежде специализация по этническим группам. Но специалистов разогнали.

А этнический криминал начал проникать в правоохранительную среду. И через землячества легализованные даже на внешнюю политику они начинают влиять. Им выгоден приезд тысяч мигрантов. И, когда на улицах станут возникать серьезные проблемы, такие люди могут выступить банальными наемниками. Как дестабилизирующий фактор в крупных городах. В первую очередь, в Москве».

К счастью, на этот раз в отличие от взбунтовавшейся карельской Кондопоги жители подмосковного Путилково повели себя сдержанно. Никто не стал громить кафе, в котором собирались преступники, убившие бывшего спецназовца, чтобы «отомстить».

К месту происшествия принесли цветы, собравшиеся стоят молча. Однако от власти ждут решительных мер не только для розыска и наказания убийц, но и в отношении тех, благодаря попустительству которых такое дикое преступление стало возможным.

Кстати, к чему ведет попустительство в борьбе с этнической преступностью свидетельствует печальный пример Германии, где из-за навязанной ложной толерантности принято вообще закрывать глаза на преступления мигрантов. 2 июня там выстрелом в голову был убит глава правительства города Кассель (федеральная земля Гессен) Вальтер Любке. Тело 65-летнего политика было обнаружено в саду его дома.

Как сообщил немецкий телеканал N-TV, Любке имел докторскую степень по экономике, а правительство Гессена возглавлял с 2009 года. Он запомнился скандальным высказыванием в разгар миграционного кризиса в Германии. В октябре 2015 года, когда в ратуше Касселя собралось около тысячи горожан, недовольных решением местных властей открыть в городе центры для беженцев с Востока, Любке заявил собравшимся, что все, кто не согласен с политикой открытых дверей, проводимой правительством Меркель, могут в любое время покинуть Германию. После этого ему стали угрожать…

Может, хватит уже нам талдычить о «толерантности»? У убийц и террористов нет национальности.