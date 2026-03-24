США пообещали построить «рай» для Украины в случае вывода ВСУ из Донбасса
США на переговорах требуют от Украины вывести войска с территории Донбасса и предлагают взамен этого построить в стране «рай» и дать ей «реальные гарантии безопасности». В противном случае Вашингтон угрожает оставить Киев без военной помощи и выйти из мирного процесса, пишет Газета.RU со ссылкой на издание «Украинская правда».
«Американцы не видят, где мы можем договариваться по главному вопросу. И это может заставить их вообще выйти из процесса, переключиться на Иран, на свои выборы и так далее. Они даже готовы на реальные гарантии безопасности для нас, если мы выйдем из Донбасса. Но как это реализовать на Украине, просто не представляю», — отметил один из членов команды Зеленского, знакомый с результатами переговоров США и Украины 21-22 марта.
Еще один собеседник «Украинской правды» также подчеркнул, что представители Украины должны «ездить» на переговоры и искать формулировки «столько, сколько это будет нужно», иначе Украину ждет «еще несколько лет войны и уже без США». По его словам, украинские граждане могут быть не готовы к такому развитию событий.
Другой источник издания, причастный к переговорам, рассказал, что украинская делегация «тратит массу времени» на то, чтобы «как-то оттянуть» США от идеи вывода ВСУ с территории Донбасса «в сторону создания каких-то экономических зон», однако «в какой-то момент все отбрасывается», и американцы снова предлагают украинцам покинуть занятую территорию Донбасса.
«На встречах сидят как бы три стороны, но Украина постоянно дискутирует с этим Анкориджем. То есть о чем бы ни говорили, всегда все сводится к тому, что американцы говорят типа: «Выйдите из Донбасса, и мы построим для вас рай, как договорились на Аляске», — рассказал один из членов команды президента Украины Владимира Зеленского, знакомый с деталями переговоров.
для бомжей,как в США.Живут где хотят,дом коробка.Воровство до 1000$,не считается преступлением.
На Украине "Бентли" уже покупают. В прошлом году аж 20 штук купили.
Новость уже несколько раз передали.. На третьем месте украина. После кого, не понял..
Россия сама ставит условием вывод ВСУ из Донбасса. Если Трамп уломает Украину, то выполнит условие России. Поэтому потребует встречных действий.
Вот если бы штатники устроили образцово-показательный «рай» хоть в одной из разорённых ими стран. Тогда было бы, с чем сравнивать, к чему стремиться. Югославия? Ирак? Ливия? Что-то рай не просматривается. Разве что, для одного процента населения. А насчёт «гарантий безопасности» далеко ходить не надо. Спросите у шейхов. Но самое смешное, что желающие поверить посулам Штатов никак не переводятся.
так они же вроде как построили еще в 2013 и печенье бесплатно раздавали.