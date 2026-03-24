США пообещали построить «рай» для Украины в случае вывода ВСУ из Донбасса

США на переговорах требуют от Украины вывести войска с территории Донбасса и предлагают взамен этого построить в стране «рай» и дать ей «реальные гарантии безопасности». В противном случае Вашингтон угрожает оставить Киев без военной помощи и выйти из мирного процесса, пишет Газета.RU со ссылкой на издание «Украинская правда».

«Американцы не видят, где мы можем договариваться по главному вопросу. И это может заставить их вообще выйти из процесса, переключиться на Иран, на свои выборы и так далее. Они даже готовы на реальные гарантии безопасности для нас, если мы выйдем из Донбасса. Но как это реализовать на Украине, просто не представляю», — отметил один из членов команды Зеленского, знакомый с результатами переговоров США и Украины 21-22 марта.

Еще один собеседник «Украинской правды» также подчеркнул, что представители Украины должны «ездить» на переговоры и искать формулировки «столько, сколько это будет нужно», иначе Украину ждет «еще несколько лет войны и уже без США». По его словам, украинские граждане могут быть не готовы к такому развитию событий.

Другой источник издания, причастный к переговорам, рассказал, что украинская делегация «тратит массу времени» на то, чтобы «как-то оттянуть» США от идеи вывода ВСУ с территории Донбасса «в сторону создания каких-то экономических зон», однако «в какой-то момент все отбрасывается», и американцы снова предлагают украинцам покинуть занятую территорию Донбасса.

«На встречах сидят как бы три стороны, но Украина постоянно дискутирует с этим Анкориджем. То есть о чем бы ни говорили, всегда все сводится к тому, что американцы говорят типа: «Выйдите из Донбасса, и мы построим для вас рай, как договорились на Аляске», — рассказал один из членов команды президента Украины Владимира Зеленского, знакомый с деталями переговоров.

  1. 24.03.2026, 21:32
    Гость: Рай

    для бомжей,как в США.Живут где хотят,дом коробка.Воровство до 1000$,не считается преступлением.

  2. 24.03.2026, 21:17
    Гость: Да

    На Украине "Бентли" уже покупают. В прошлом году аж 20 штук купили.

    Новость уже несколько раз передали.. На третьем месте украина. После кого, не понял..

  3. 24.03.2026, 21:09
    Гость: TY

    Россия сама ставит условием вывод ВСУ из Донбасса. Если Трамп уломает Украину, то выполнит условие России. Поэтому потребует встречных действий.

  4. 24.03.2026, 20:35
    Гость: Владимир

    Вот если бы штатники устроили образцово-показательный «рай» хоть в одной из разорённых ими стран. Тогда было бы, с чем сравнивать, к чему стремиться. Югославия? Ирак? Ливия? Что-то рай не просматривается. Разве что, для одного процента населения. А насчёт «гарантий безопасности» далеко ходить не надо. Спросите у шейхов. Но самое смешное, что желающие поверить посулам Штатов никак не переводятся.

Выбор читателей
Тегеран анонсировал применение нового оружия против США и Израиля
Как усадить Европу за стол переговоров
В России женщин, не желающих иметь детей, могут направить к психологу
Госдолг США превысил $39 трлн впервые в истории
Избранное
МультFильмы «Артист» (интернет-сингл)
Кинопремьера «Отель»: мастер приглашает в гости
Последний ужин на «Титанике», 14 апреля, «Петрович»
Cronos Matter «Hide in the Night»
Руслан Богатырев «Пуля-дура» (рецензия)
«Запрещенные барабанщики», 30 июня, «Мумий Тролль Music Bar»
«Давление на Путина, а вместе с ним и на Россию, непомерно возрастает. Не поддастся ли Путин искушению?»
Валерий Сюткин и Рок-н-ролл бэнд, 29 июня, Lюstra bar
Соломенные еноты «Горбунок»
«Пилот», 12 марта, «Zerkalo» (Тверь)
«Танцы минус» познакомили поклонников с прообразом всего
