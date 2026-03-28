Конгрессмены подарили депутатам Госдумы носки с изображением Трампа

Российская парламентская делегация и конгрессмены США обменялись символическими подарками, среди которых - носки с изображением президента США Дональда Трампа и открытка в память о советско-американской космической программе "Союз - Аполлон". Об этом ТАСС сообщил член думской делегации, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ("Справедливая Россия").

Депутат пояснил, что изначально со стороны США поступила просьба отказаться от подарков. "Но когда мы прилетели, концепция поменялась - они подарили носки с Трампом и личный жетон от конгрессвумен [Анны Паулины] Луны - есть у них такая форма выражения приязни", - сказал Делягин.

"От нас были скромные (так положено по этикету) подарки посольства, плюс вице-спикер Борис Чернышов подарил открытку, подписанную участниками полета "Союз - Аполлон", что вызвало у американцев восторг", - отметил собеседник агентства. 

  4. 28.03.2026, 21:50
    Гость: Пенсионер

    Трамп считает,что что все, кто едет в США или встречается с ним, мечтают целовать его в зад. Вот слова Трампа: Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман не думал, что в отношениях с президентом США Дональдом Трампом ему придется «целовать зад...». Такими словами отношения с принцем Трамп описал на форуме Future Investment Initiative.
    А наши депутаты поехали в США и исполнили свою тайную заветную мечту - прогнулись под Трампа и поцеловали его туда, куда он им указал!

