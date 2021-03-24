Охота на тупиковые ветки: в гибели группы Дятлова виноваты американцы?
С момента скорбного события миновало уже более 62-х лет, но страсти по-прежнему не утихают. Итак, ориентировочно в ночь на 2 февраля 1959 года группа из девяти студентов-лыжников из УПИ, совершая лыжный переход по горам полярного Урала, сгинула в снегах, по непонятной причине покинув палатку. В живых остался лишь один из участников похода Юрий Юдин, который раньше времени сошел с маршрута по болезни.
Вот лишь некоторые гипотезы причин катастрофы: сход лавины, бытовая ссора с кровавой разборкой, атака браконьеров, языческое проклятье, секретные испытания оружия, визит инопланетян… С каждым годом домыслов вокруг этой странной ситуации становятся только больше. Снято огромное количество фильмов и написано много книг.
В середине ноября на ТНТ вышел сериал «Перевал Дятлова», вызвавший активное недовольство родственников погибших. Начались судебные разбирательства. Особенно много нареканий было по поводу того, что киношники исказили образ Юрия Юдина и из-за того, что у экранных туристов слишком тонкие рюкзаки и слишком много свободного времени для такого сложного перехода. Но Юдин в подаче неординарного актера Максима Костромыкина изображен здесь отнюдь не подлецом (как трактуют этот образ знакомые прототипа), а визионером поневоле, для которого непрошеные мистические откровения одновременно становятся и путем к спасению, и тяжким бременем.
Официальное заключение свелось к тому, что гибель дятловцев была вызвана разгулом стихии. Ничего не прибавила к этому и проверка дела Генеральной прокуратурой России, инициированная после обращения родственников погибших, общественных организаций и СМИ: 11 июля 2020 года «виновной» была признана сошедшая с гор лавина.
Однако самарский исследователь Андрей Шепелев обнаружил в гибели группы Игоря Дятлова американский след. В конце 50-х Б-47 «Стратоджеты» частенько шпионили в этих местах, пытаясь обнаружить секретные базы для испытания баллистических ракет. Об этом Шепелов рассказал в своей книге «Вторжение готтентотов. Восход холодной войны и загадка перевала Дятлова».
Что же касается февральских событий 1959 года, то взгляд историка в корне меняет привычную картину трагедии. «После обнаружения первого ракетного старта в Тюратаме (Байконуре) в конце железнодорожной ветки, ведущей в никуда, они (американцы) начали буквально охотиться на тупиковые ветки в подобных „медвежьих углах“, - рассказал историк «Свободной прессе». - Такие, как Ивдель-Полуночное». И если под Ивделем ракетная база на самом деле никогда и не планировалась, то отснятая американцами в 1959-м лесосека севернее Нижней Салды чуть позже действительно стала одной из первых боевых стартовых станций. Сейчас она модернизирована под мобильные комплексы «Ярс».
Паника из-за возможного ядерного удара сыграла с лыжниками злую шутку. «Дятловцам просто не повезло. Особенности их личных биографий, деталей одежды и расшифровка татуировок ничего не скажут нам о причинах произошедшего. Главной загадкой этой трагедии считается причина, заставившая дятловцев в панике покинуть палатку, — объясняет Шепелев. — Близкая ослепительная пронизывающая вспышка в три миллиарда кандел снимает этот вопрос. „Вспышка слева — падай вправо“, — все мы это знали наизусть. А дятловцы, жившие в атмосфере постоянной угрозы ядерной войны и недавно пережившие кыштымскую аварию (взрыв в сентябре 1957-го на химкомбинате „Маяк“ в закрытом городе Челябинск-40, в результате которого было выброшено в атмосферу около 20 миллионов кюри радиоактивных веществ), — тем более. Ребята могли воспринять эту вспышку как ядерный взрыв и побежали вниз, в овраг, чтобы там переждать пик радиации, а после вернуться за вещами».
Замести следы удалось естественным образом. «Начинка фотоосветительной бомбы представляла собой смесь порошкообразного алюминия и магния с кислородосодержащими солями в качестве окислителя, — продолжает Андрей Шепелев. — Разбрасываемая воспламенительно-разрывным зарядом, она сгорала практически одновременно по всему объему без выраженного эпицентра. Поэтому не было воронок, вывороченных стволов, лопнувших барабанных перепонок. Только обожженные лапы пихт, наломанные взрывом ветки и небольшие стволы».
Из-за вспышки фотобомбы оплавился снег и появились обледенения. Версия, конечно, правдоподобная, но далеко не единственная…
Комментарии читателей Оставить комментарий
для "фотоосветительной бомбы"((
Я где-то слышала, что Юдин не просто так заболел. Просто согласно легенде их должно было быть девять, а не десять, поэтому один из них был лишний. В смысле если бы их было десять, то ничего бы не случилось. Своим уходом из группы Юдин их фактически "убил". Только это на самом деле не совсем его вина - так решили Высшие силы. Почему они выбрали именно Юдина - не понятно. Может он был верующим или кто-то в его роду - я не знаю, но почему-то именно его решили спасти. Только Юдину тогда надо было на пузе ползти, но ни в коем случае их не бросать, потому что это был единственный шанс их всех спасти. Наверное именно поэтому он мучился всю жизнь из-за чувства вины перед ними. Они все наверное сейчас в Аду...
А конкретно Байден. Под Мурманском в Хибинах при сходе лавины недавно девочка погибла. Это тоже его ракеты. Отгадай загадку и реши вопрос. Целился по вездеходу, а попал в Баренцево море.
Моим первым познаниям по группе уже 50 лет..юбилей. Почему интерес,мой год рождения ,почти рядом мое место рождение и гибель в день моего рождения. Не изменилась и версия гибели, хотя и прибавилась вторая ,но настаиваю на первой.Вывод ,ПОЧЕМУ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ : ПОТОМУ ЧТО НЕ СЧИТАЮ ЛЮДЕЙ УЧАВСТВОВАВШИХ В РАССЛЕДОВАНИИ ГИБЕЛИ ГРУППЫ тогда в 1959 году, ИДИОТАМИ . Моя первая основная версия все сходится на етти,алмасты или снежный человек.Вторая, столкновение с осевшими в тех местах бывшими заброшеными немцами во время еще войны агентами -разведчиками русского происхождения , типа группы Николаева. Разговоры между манси дают повод в это поверить . Следы фрицев как известно найдены на севере в самых неожиданых местах.
Предлогаю ещё одну ,, достоверную ,, версию. Наши члены Политбюро были заядлыми охотниками /Хрущёв, Брежнев, Игнатов,Козлов и т.д./ ,возможно, возможно они в этот периуд охотились в тех местах. Ну как сюжетик ? А если серъёзно может хватит на трагедии людей делать себе имя.