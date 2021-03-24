Охота на тупиковые ветки: в гибели группы Дятлова виноваты американцы?

Тайна гибели студентов из группы Игоря Дятлова продолжает будоражить умы, а новая версия вообще вряд ли кого-то оставит равнодушным

С момента скорбного события миновало уже более 62-х лет, но страсти по-прежнему не утихают. Итак, ориентировочно в ночь на 2 февраля 1959 года группа из девяти студентов-лыжников из УПИ, совершая лыжный переход по горам полярного Урала, сгинула в снегах, по непонятной причине покинув палатку. В живых остался лишь один из участников похода Юрий Юдин, который раньше времени сошел с маршрута по болезни.

Вот лишь некоторые гипотезы причин катастрофы: сход лавины, бытовая ссора с кровавой разборкой, атака браконьеров, языческое проклятье, секретные испытания оружия, визит инопланетян… С каждым годом домыслов вокруг этой странной ситуации становятся только больше. Снято огромное количество фильмов и написано много книг.

В середине ноября на ТНТ вышел сериал «Перевал Дятлова», вызвавший активное недовольство родственников погибших. Начались судебные разбирательства. Особенно много нареканий было по поводу того, что киношники исказили образ Юрия Юдина и из-за того, что у экранных туристов слишком тонкие рюкзаки и слишком много свободного времени для такого сложного перехода. Но Юдин в подаче неординарного актера Максима Костромыкина изображен здесь отнюдь не подлецом (как трактуют этот образ знакомые прототипа), а визионером поневоле, для которого непрошеные мистические откровения одновременно становятся и путем к спасению, и тяжким бременем.

Официальное заключение свелось к тому, что гибель дятловцев была вызвана разгулом стихии. Ничего не прибавила к этому и проверка дела Генеральной прокуратурой России, инициированная после обращения родственников погибших, общественных организаций и СМИ: 11 июля 2020 года «виновной» была признана сошедшая с гор лавина.

Однако самарский исследователь Андрей Шепелев обнаружил в гибели группы Игоря Дятлова американский след. В конце 50-х Б-47 «Стратоджеты» частенько шпионили в этих местах, пытаясь обнаружить секретные базы для испытания баллистических ракет. Об этом Шепелов рассказал в своей книге «Вторжение готтентотов. Восход холодной войны и загадка перевала Дятлова».

Что же касается февральских событий 1959 года, то взгляд историка в корне меняет привычную картину трагедии. «После обнаружения первого ракетного старта в Тюратаме (Байконуре) в конце железнодорожной ветки, ведущей в никуда, они (американцы) начали буквально охотиться на тупиковые ветки в подобных „медвежьих углах“, - рассказал историк «Свободной прессе». - Такие, как Ивдель-Полуночное». И если под Ивделем ракетная база на самом деле никогда и не планировалась, то отснятая американцами в 1959-м лесосека севернее Нижней Салды чуть позже действительно стала одной из первых боевых стартовых станций. Сейчас она модернизирована под мобильные комплексы «Ярс».

Паника из-за возможного ядерного удара сыграла с лыжниками злую шутку. «Дятловцам просто не повезло. Особенности их личных биографий, деталей одежды и расшифровка татуировок ничего не скажут нам о причинах произошедшего. Главной загадкой этой трагедии считается причина, заставившая дятловцев в панике покинуть палатку, — объясняет Шепелев. — Близкая ослепительная пронизывающая вспышка в три миллиарда кандел снимает этот вопрос. „Вспышка слева — падай вправо“, — все мы это знали наизусть. А дятловцы, жившие в атмосфере постоянной угрозы ядерной войны и недавно пережившие кыштымскую аварию (взрыв в сентябре 1957-го на химкомбинате „Маяк“ в закрытом городе Челябинск-40, в результате которого было выброшено в атмосферу около 20 миллионов кюри радиоактивных веществ), — тем более. Ребята могли воспринять эту вспышку как ядерный взрыв и побежали вниз, в овраг, чтобы там переждать пик радиации, а после вернуться за вещами».

Замести следы удалось естественным образом. «Начинка фотоосветительной бомбы представляла собой смесь порошкообразного алюминия и магния с кислородосодержащими солями в качестве окислителя, — продолжает Андрей Шепелев. — Разбрасываемая воспламенительно-разрывным зарядом, она сгорала практически одновременно по всему объему без выраженного эпицентра. Поэтому не было воронок, вывороченных стволов, лопнувших барабанных перепонок. Только обожженные лапы пихт, наломанные взрывом ветки и небольшие стволы».

Из-за вспышки фотобомбы оплавился снег и появились обледенения. Версия, конечно, правдоподобная, но далеко не единственная…