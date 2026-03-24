«Театр безумия АГ» поделился верным способом избегать петли

«Театр безумия АГ» дал концерт в московском клубе «Китайский Летчик Джао Да» 14 марта 2026 года

Самобытный коллектив Андрея Гулидова, существующий на стыке тяжелой музыки, философских текстов, театрального перфоманса и многовековой традиции российского юродства продолжает рвать все шаблоны. Группа планомерно осваивает самые престижные московские концертные площадки, а теперь «докатилась», по меткому выражению лидера команды, до «Китайского Летчика» - старейшего московского клуба, который в свое время стал трамплином для таких групп, как «Ленинград», Tequilajazzz, «Кирпичи», «Маша и Медведи» и др. С учетом абсолютной неформатности проекта и того, что Андрей Гулидов не особо жалует русский рок, предпочитая ему лучшие зарубежные образцы, концерт «Театра безумия АГ» может стать некой новой вехой для уютного заведения на Китай-городе.

В сете «Театра безумия АГ» все было продумано до мелочей. Андрей Гулидов неустанно «шаманил», купаясь в щедрых потоках плотного гитарного драйва, а его лаконичный конферанс помогал не только мгновенному наведению мостов с активными зрителями, но и более глубокому пониманию песен. «Определенно, надо чаще встречаться, ведь жизнь — это немножечко», - процитировал он начавшуюся песню «Жизнь». И сразу становилось ясно, что под «немножечко» понималась быстротечность нашего земного бытия.

Если «Жизнь» хорошо известна завсегдатаям концерта «Театра безумия АГ», то следующая песня «Выбирай» оказалась абсолютной премьерой. Андрей Гулидов признался, что выносить новинку на суд зрителей — всегда риск. Но не в этом случае, потому что «Выбирай» была принята безоговорочно разгоряченной публикой, которая азартно скандировала фразу «...с кем ты» поле каждого спетого со сцены слова «Выбирай». Где еще можно было увидеть, как уже на второй песне концерта зрители срывали голос? Для восстановления функций связок кто-то хотел выйти на воздух, но его тут же осадили: пропустишь самое интересное!

И действительно - «Театр Безумия АГ» давал блестящий мастер-класс, как стяжать свет и смысл в нашей быстротечной жизни. В «Незнайке» Андрей Гулидов журил тех, кто не задумывается о вечности, не видя дальше собственного носа, а в «Никого нет» предостерегал от пути, ведущего к ложным ценностям. Даже духовные поиски могут завести, увы, не туда, и человек становится обладателем «глаз католика и души раскольника». Андрей Гулидов же возвращал всех к истинному Богу, в Которого, по его словам, можно не верить, но встреча с Ним будет в любом случае неизбежна.

Отдавая дань любимым западным музыкантам (Оззи Осборну в «Героях» и Иэну Кертису в «Петле»), певец предостерегал от их заблуждений. Обращаясь к Кертису, наложившему, как известно на себя руки, Андрей Гулидов восклицал: «Иди ты к черту — я не покончу с собой». Вторая часть концерта во многом была посвящена тому, как обходить капканы материального мира, особенно это касалось таких песен, как «Телевизионная сеть» и «Город». То же самое касалось и любимого поклонниками «Театра безумия АГ» «Мертвого строя». Это была последняя песня основной программы, но народ был категорически не согласен с такой постановкой вопроса . Поэтому группа повторила на бис «Выбирай» (с дружным скандированием зрителей, которых на сей раз Андрею Гулидову уже не пришлось тренировать) и «Мертвый строй».

Впереди у «Театра безумия АГ» — электрический альбом «Петля», который выйдет буквально на днях, и акустический концерт команды в кинотеатре «Восток» 18 апреля 2026 года. А 16 мая в клубе Live Stars состоится уже электрический концерт группы, который будет посвящен 5-летию группы и выходу альбома Петля

